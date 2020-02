Comment obtenir le look de boucle moderne d’Apple Watch moins cher

La boucle moderne d’Apple est un design si élégant, mais ce n’est pas bon marché. Si vous aimez le look de la boucle moderne mais que vous ne voulez pas vous ruiner, nous avons quelques options impressionnantes à vérifier sur cette liste. Voici comment obtenir moins cher cette superbe boucle moderne Apple Watch.

Vous n’avez pas besoin de passer un bras et une jambe sur le bracelet Modern Buckle d’Apple

La boucle Apple Modern d’origine est magnifique mais son prix est hors de portée pour beaucoup d’entre nous. Heureusement, il existe d’autres groupes avec un design similaire mais un prix plus petit. Nous adorons l’aspect du cuir à boucle moderne Ninth Co.. Vous obtenez une belle sélection de couleurs parmi lesquelles choisir, et les deux tailles d’Apple Watch.

Cependant, si vous êtes un acheteur eBay, vous pouvez économiser encore plus d’argent avec le bracelet en cuir véritable à boucle moderne. Bien que la variété de couleurs ne soit pas énorme, le bracelet est disponible dans les tailles Apple Watch 38 / 40mm et 42 / 44mm.

