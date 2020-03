Comment obtenir le meilleur flux Twitch dans PlayStation VR

Alors que vous êtes complètement immergé dans votre monde virtuel avec PlayStation VR, il n’y a aucune raison que vous ne souhaitiez pas le partager avec tout le monde, non? Twitch est la plus grande plate-forme de la planète pour que les joueurs puissent diffuser leurs aventures à des amis, à la famille et à de parfaits inconnus. Streaming VR est un peu différent d’un jeu de console classique, principalement parce que vous n’avez aucune vision de tout ce qui se passe en dehors du casque. Vous ne pouvez pas voir le chat, vous ne pouvez pas surveiller votre flux et des choses comme ça. Mais c’est toujours un excellent moyen de partager le gameplay de la PlayStation VR. Si vous souhaitez commencer, voici ce que vous devez faire.

Comment diffuser directement depuis la PlayStation 4

Sur le tableau de bord, accédez à Réglages.

Faites défiler jusqu’à Partage et diffusions.

Source: Android Central

Sur l’écran suivant, allez en bas et sélectionnez Lien avec d’autres services.

Source: Android Central

Sélectionner Tic.

Source: Android Central

Aller à twitch.tv/activate sur votre navigateur et Entrer le code vous êtes affiché à l’écran.

Lorsque vous serez redirigé, vous serez informé que votre compte PlayStation Network est maintenant lié avec votre compte Twitch.

Source: Android Central

Pour diffuser, appuyez sur la touche bouton partager sur le contrôleur.

Sélectionner Gameplay diffusé.

Source: Android Central

Sélectionnez maintenant Tic pour lequel vous êtes déjà connecté.

Source: Android Central

Définissez le titre de votre flux et résolution. Vous pouvez aller aussi haut que 720p 60FPS.

Source: Android Central

Frappé Commencer à diffuser et diffuser dans le monde.

Nos meilleurs choix d’équipement

Pour les flux les plus beaux et les plus personnalisables, vous voudrez utiliser une carte de capture. Pour aussi simple que de diffuser directement depuis la PlayStation 4, vous n’obtiendrez pas la meilleure sortie vidéo de qualité et vous ne pouvez pas non plus mettre votre propre visage / tête sur le flux car la PlayStation Camera sera utilisée pour la VR.

Notre recommandation serait l’Elgato HD60S ou le HD60 Pro si vous avez une tour de bureau. Non seulement vous obtenez une excellente carte de capture, mais vous obtenez également un logiciel gratuit inclus qui est à la fois compatible avec PlayStation VR et vous permet de diffuser directement sur Twitch.

Le logiciel Elgato Game Capture est incroyablement simple à utiliser et parfait pour les débutants pour se mouiller les pieds. Il est bien présenté et n’a pas trop de paramètres compliqués. La vidéo de présentation ci-dessus donne un aperçu rapide des choses, et c’est la même chose à utiliser avec une PlayStation 4 car c’est une Xbox One. Vous disposez de commandes simples pour modifier la sortie de votre flux, conserver l’audio dans des onglets et même pour ajouter une superposition ou une webcam fantaisie.