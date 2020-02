Comment obtenir moins de look avec l’Apple Watch Sport Band

Peut-être que votre Apple Watch est livrée avec l’une des bandes uniques en élastomère fluoré avec fermeture à picots, et vous cherchez à en obtenir plus. Peut-être que votre Apple Watch est livrée avec un groupe différent, et vous avez toujours eu l’œil sur un groupe de sport (ou plusieurs). Le truc, c’est que les vrais groupes Apple coûtent 49 $ la pop. Bien qu’ils en valent certainement la peine, il existe également plusieurs excellentes alternatives que vous pouvez essayer pour beaucoup, beaucoup moins.

Personnel préféré

Cette bande de VATI offre des options de couleur en dehors de ce que vous pourriez être habitué à trouver sur les bandes de sport Apple Watch. Le groupe est disponible dans des couleurs plus standard comme le noir, le bleu nuit et le rose sable, mais également des options plus vibrantes et décalées comme le jaune vif, le vin rouge, le nouveau rose et le vert marin. Vous pouvez également économiser de l’argent avec trois packs et six packs.

À partir de 6 $ sur Amazon

Le groupe de W4W se décline dans un ensemble de couleurs rappelant le propre groupe d’Apple. Cette bande est disponible dans les tailles 38 / 40mm ou 42 / 44mm. Lorsque vous achetez ce bracelet, vous pouvez choisir la taille S / M ou M / L. Économisez de l’argent en achetant un pack de trois.

6 $ chez Amazon

Nous aimons nos bandes Clockwork Synergy bien conçues. Bien que la boucle de cette bande de silicone confortable ne fonctionne pas comme votre bande de sport Apple Watch standard, Clockwork Synergy vous donne la possibilité de choisir votre matériel métallique: acier inoxydable, acier brossé, or jaune, or rose ou noir PVD.

24 $ chez Clockwork Synergy

Si vous recherchez un remplacement de bracelet Apple Watch Sport durable et confortable, alors jetez un œil à la bande de sport en silicone ViTech. Ce bracelet de montre à deux broches est en silicone lisse et est disponible dans un large éventail de couleurs, y compris le blanc antique, le noir, le bleu nuit, le rose rouge et la rose vintage.

À partir de 5 $ sur Amazon

Ce groupe de NEXT est disponible dans de nombreuses couleurs et peut être trouvé pour les deux tailles d’Apple Watch. Le groupe ressemble beaucoup au groupe d’Apple, mais avec quelques différences clés, comme des extrémités plus plates. Si vous souhaitez une option de magasin de brique et de mortier, vous pouvez la trouver dans votre Best Buy local.

15 $ chez Best Buy

La bande de sport en silicone d’iDon est disponible dans à peu près toutes les couleurs sous le soleil, des normes comme le noir, le blanc et le rouge à l’abricot, au vert citron et au gris brouillard. Achetez un pack de trois, six ou huit et créez votre collection à peu de frais.

À partir de 6 $ sur Amazon

Le bracelet sport en silicone YOUKEX a des options de couleurs inhabituelles et attrayantes qui ne manqueront pas de correspondre à votre style personnel. Le silicone souple le rend idéal pour travailler avec.

À partir de 4 $ sur Amazon

Le bracelet sport à deux broches d’iGK est offert dans des couleurs comme le noir, le bleu nuit, le vin rouge et le blanc. Il est également disponible dans l’un des trois packs optionnels de trois bracelets de montre: une configuration noir / gris / blanc, une sélection noir / rouge vin / blanc et un pack bleu nuit / rouge vin / blanc.

À partir de 5 $ sur Amazon

Compatible avec n’importe quelle Apple Watch, ce bracelet de sport bon marché de Muzzai est inspiré du Nike Sport Band d’Apple. Les nombreux trous donnent non seulement à cette bande bicolore un look amusant, mais ils offrent également une ventilation pour vos entraînements aqueux et moites. Choisissez parmi huit combinaisons de couleurs différentes ou économisez encore plus avec un pack de trois ou cinq.

À partir de 5 $ sur Amazon

S’éloignant un peu du modèle Apple Sport Band précis, celui-ci s’effile loin du cadran de la montre et arbore plus d’une douzaine de motifs différents, jolis, colorés et fantaisistes. Les deux tailles d’Apple Watch sont disponibles.

À partir de 7 $ sur Amazon

Spécialement conçu pour les professionnels de la santé, le robuste Scrub Sport Band est conçu pour le confort lors des quarts de travail de nuit. Il est disponible dans de nombreuses couleurs amusantes et dans les deux tailles d’Apple Watch.

20 $ chez Amazon

Trouvez le bracelet en silicone parfait pour vous et votre Apple Watch

Ce sont tous d’excellents groupes de sport pour votre Apple Watch, et vous pouvez les obtenir sans débourser les 50 $ pour un groupe propriétaire d’Apple. Tout serait un excellent ajout à une collection de bandes, mais nous avons l’œil sur le VATI Sport Band. Il est abordable, simple et se décline en des dizaines de superbes couleurs.

Si vous cherchez une bande de silicone alternative plutôt qu’une simple copie d’Apple, la sangle en silicone Clockwork Synergy est ce dont vous avez besoin. C’est un groupe de haute qualité pour moins de la moitié du prix de l’Apple Sport Band. Vous pouvez choisir la couleur de votre matériel pour accompagner votre Apple Watch. Nous possédons plusieurs excellents groupes de Clockwork Synergy, et la combinaison de prix et de qualité est imbattable.

