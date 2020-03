Comme bonus d’achat anticipé, Nintendo offrait l’amiibo Piranha Plant gratuitement aux côtés du jeu pour les personnes qui ont commandé le jeu avant le 31 janvier 2019. Tous les autres devront acheter leur Piranha Plant séparément sur Amazon. Après avoir obtenu votre amiibo, vous devez suivre un certain processus pour l’obliger à apparaître dans le jeu en tant que combattant. Voici le processus étape par étape pour déverrouiller Piranha Plant dans Super Smash Bros.Ultimate pour Nintendo Switch.

Comment obtenir Piranha Plant dans Super Smash Bros.Ultimate

Que faire si votre Super Smash Bros.Ultimate acheté après le 31 janvier 2019

Piranha Plant était gratuit avec tous les achats de Super Smash Bros.Ultimate si vous avez commandé votre copie avant le 31 janvier 2019. Tous ceux qui ont commandé leurs copies avant la date ont déjà pu échanger leur amiibo gratuit. Si vous avez commandé votre copie avant cette date, vous pouvez continuer ci-dessous pour savoir comment racheter votre usine de Piranha. Si vous n’avez pas précommandé le jeu, vous devrez acheter votre plante Piranha séparément sur Amazon.

Comment utiliser l’usine de Piranha si vous avez effectué votre achat avant le 31 janvier 2019

Si vous avez acheté une copie physique du jeu.

Insérez la copie physique du jeu dans votre Nintendo Switch.

Mettre en évidence le carte de jeu chargé sur votre écran d’accueil.

appuyez sur la bouton + sur votre Joy-Con.

Sélectionner Mes récompenses Nintendo dans le menu qui apparaît.

Suivez les instructions pour vous inscrire ton jeu et réclamez vos points Gold pour cela.

Maintenant que votre jeu est enregistré, attendez votre e-mail de Nintendo avec votre code de téléchargement. Nintendo dit que l’envoi de l’e-mail peut prendre jusqu’à 10 jours, mais certains ont signalé avoir reçu l’e-mail dans la journée.

Si vous ne voyez pas votre e-mail, vérifiez votre dossiers de spam ou autres dossiers de promotion Au cas où.

Une fois votre code ouvert, ouvrez le Nintendo eShop sur votre console.

Sélectionner Utiliser le code en bas à gauche.

Entrer le code envoyé a toi.

Si vous avez acheté une copie numérique du jeu.

Votre jeu s’enregistrera automatiquement sur votre Mes récompenses Nintendo après votre achat.

Attendez votre e-mail avec votre télécharger le code. Nintendo dit que l’envoi de l’e-mail peut prendre jusqu’à 10 jours, mais certains ont signalé avoir reçu l’e-mail dans la journée.

Si vous ne voyez pas votre e-mail, vérifiez votre dossiers de spam ou autres dossiers de promotion Au cas où.

Une fois votre code ouvert, ouvrez le Nintendo eShop sur votre console.

Sélectionner Utiliser le code en bas à gauche.

Entrer le code envoyé a toi.

Si vous avez suivi ces étapes, votre nouvel amiibo devrait être déverrouillé pour vous dans Super Smash Bros.Ultimate. Vous avez jusqu’au 30 juin 2019 pour racheter votre usine de Piranha. Si vous ne rachetez pas votre amiibo à temps, vous devrez l’acheter séparément sur Amazon.

Comment utiliser l’amiibo Piranha Plant

Scannez votre usine de Piranha sur le stick analogique droit du contrôleur Joy-Con droit.

Si vous utilisez une manette Nintendo Switch Pro, scannez votre plante Piranha sur le Point de contact NFC. (Centre du contrôleur entre le stick analogique gauche et les boutons YXAB).

Avoir une copie physique de la plante Piranha facilite beaucoup l’invocation de votre amiibo dans le jeu. Puisque vous ne vous mêlez pas de codes de téléchargement et d’options de pré-achat, vous pouvez utiliser votre figurine directement avec votre console!

Vous rencontrez toujours des problèmes pour racheter l’usine de Piranha?

Vérifiez que vous avez fait tout ce qui est indiqué ci-dessus pour le déverrouiller. Si vous rencontrez toujours des problèmes, voici quelques conseils de dépannage que vous devriez essayer.

Que vous ayez acheté un appareil numérique ou physique, vous devrez vous assurer que l’adresse e-mail associée à votre compte My Nintendo Rewards est exacte et mise à jour, car il s’agit de l’adresse e-mail à laquelle Nintendo enverra le code. Si vous avez utilisé la mauvaise adresse e-mail, vous devrez peut-être contacter Nintendo pour obtenir un code de remplacement. Notez que la réception de votre code peut prendre jusqu’à 10 jours.

Si votre adresse e-mail est correcte, recherchez dans votre dossier spam un e-mail de Nintendo. Il devrait provenir de l’adresse e-mail nintendo-noreply@nintendo.net et devrait apparaître avec le sujet “Merci pour votre achat du jeu Super Smash Bros. Ultimate”. Votre code à 16 chiffres serait dans cet e-mail.

Vous avez déjà votre code? Assurez-vous de l’échanger dans le Nintendo eShop. Ouvrez l’eShop et accédez au Utiliser le code section en bas. Utilisez ensuite le clavier virtuel à l’écran pour saisir votre code à 16 chiffres. Vous devriez voir que le code est pour Piranha Plant, alors continuez avec les invites jusqu’à ce que vous ayez confirmé votre téléchargement. S’il indique que le code a déjà été utilisé, continuez à lire.

Si vous pensez que vous avez déjà utilisé votre code pour Piranha Plant et qu’il n’apparaît toujours pas dans Super Smash Bros.Ultimate, vous devrez peut-être mettre à jour votre jeu. Vous devrez être sur la version 7.0, et vous pouvez vérifier laquelle vous êtes en regardant dans le coin supérieur droit du menu principal. Si vous n’êtes pas mis à jour, fermez votre jeu et accédez au menu principal. Assurez-vous que vous êtes connecté à Internet, puis essayez de relancer le jeu. Il vous sera demandé si vous souhaitez prendre la mise à jour ou démarrer le jeu sans. Prenez la mise à jour. Une fois que vous serez rechargé, vous verrez la confirmation que Piranha Plant est maintenant disponible pour votre plaisir.

Si tout le reste échoue, vous devrez peut-être contacter le service client de Nintendo.

