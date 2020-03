Comment obtenir un Samsung Galaxy S20 gratuit

Nous sommes à moins d’une semaine de la sortie officielle du Samsung Galaxy S20. Ce sont d’excellents téléphones, mais les prix de détail sont époustouflants. Le Galaxy S20 commence à 1000 $ et monte à 1400 $ pour le Galaxy 20 Ultra. Cependant, vous pouvez en obtenir un gratuitement!

Sprint propose les téléphones en pré-commande, y compris sur le programme Flex Lease. Si vous commandez un Galaxy S20 sur Flex Lease et échangez un appareil éligible, vos paiements mensuels seront de 0 $. Étonnamment, votre appareil d’échange peut être dans n’importe quelle condition, donc peu importe s’il est rayé ou tordu.

Il n’est pas facile de résumer les appareils éligibles à l’échange, car cela dépend du transporteur et de la marque. Pour référence, ils ont tendance à remonter aussi loin que le Samsung Galaxy S8 ou l’iPhone 6s. Rendez-vous sur votre offre Sprint de choix et cliquez sur le processus d’achat pour voir si votre appareil correspond à la facture.

Les Galaxy S20 Plus et S20 Ultra sont également beaucoup moins chers si vous échangez un appareil éligible. Le Galaxy S20 Plus n’est que de 8,33 $ par mois sur Flex Lease en utilisant cette méthode, et le S20 Ultra n’est que de 16,67 $ par mois.

Il existe également d’autres avantages, y compris le programme Galaxy Forever qui vous permet de passer au dernier appareil Galaxy après seulement 12 paiements mensuels, plutôt que les 18 mois standard auxquels vous vous inscrivez pour un crédit-bail flexible.

Nous vous invitons toujours à consulter les conditions générales par vous-même, mais cette offre est la vraie affaire. Appuyez sur l’un des widgets ci-dessous pour vérifier votre appareil S20 de choix.

