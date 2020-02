Comment obtenir une Apple Watch avec un plan de versement

Si vous ne voulez pas payer le prix intégral à l’avance pour votre nouvelle Apple Watch, vous pouvez l’obtenir sur un plan de versement auprès de votre opérateur. Bien qu’Apple n’offre pas son propre plan de versement Apple Watch (ou un programme de mise à niveau, comme il le fait pour l’iPhone), ces plans sont disponibles auprès des quatre principaux opérateurs cellulaires américains: Verizon, AT&T, Sprint et T-Mobile.

Ces plans vous permettent de répartir le coût de votre Apple Watch sur une période de six à 24 mois. Cela est particulièrement utile si vous avez l’œil sur les modèles en acier inoxydable les plus chers. Chaque opérateur a sa propre configuration pour leurs plans de versement Apple Watch. Voici comment ils s’empilent.

Remarque: Actuellement, les quatre transporteurs ne vendent que les versions en aluminium et en acier inoxydable de l’Apple Watch Series 5. Les montres en titane et en céramique Edition ne sont disponibles que par Apple.

Verizon

Alors que les années précédentes, Verizon a choisi d’offrir l’Apple Watch à un coût mensuel plus élevé en échange d’une période de paiement globale plus courte, pour l’Apple Watch Series 5, le transporteur a choisi de rejoindre le mouvement de 24 mois. Cela réduit le coût des versements mensuels, bien que vous ayez toujours payé le prix fort pour votre Apple Watch quand tout est dit et fait.

Verizon propose la plupart des modèles cellulaires de l’Apple Watch Series 5, y compris les versions en aluminium et en acier inoxydable, ainsi que le modèle Nike +. L’Hermès n’est disponible auprès d’aucun transporteur.

Voici à quoi ressemble le prix de l’Apple Watch de Verizon:

Aluminium 40 mm: 20,83 $ / mois.

Aluminium 44 mm: 22,08 $ / mois.

Acier inoxydable 40 mm: 29,16 $ / mois.

Acier inoxydable 44 mm: 31,24 $ / mois.

Acier inoxydable 40 mm avec boucle milanaise: 31,24 $ / mois.

Acier inoxydable 44 mm avec boucle milanaise: 33,33 $ / mois.

Sauf indication contraire, ces montres sont toutes livrées avec un bracelet Sport ou une boucle Sport.

AT&T

AT&T offre des paiements mensuels inférieurs à Verizon, mais vous paierez votre montre au cours des 30 prochains mois. Pour l’Apple Watch Series 5, AT&T propose la montre de 40 mm en aluminium et en acier inoxydable dans toutes les couleurs disponibles.

Le prix se décompose comme ceci:

Aluminium 40 mm: 16,67 $ / mois.

Aluminium 44 mm: 17,67 $ / mois.

Acier inoxydable 40 mm: 23,34 $ / mois.

Acier inoxydable de 44 mm: 25 $ / mois.

Acier inoxydable 40 mm avec boucle milanaise: 25 $ / mois.

Acier inoxydable 44 mm avec boucle milanaise: 26,67 $ / mois.

Sprint

Sprint vous demande de payer votre Apple Watch en 24 mensualités. Le transporteur offre actuellement 50% de réduction sur vos mensualités de montre lorsque vous activez un nouveau plan de surveillance sur un compte avec au moins un combiné actif. L’offre ne s’étend évidemment pas à l’Apple Watch en acier inoxydable de 44 mm avec boucle milanaise, qui est la seule version de l’Apple Watch en acier inoxydable série 5 actuellement vendue par Sprint.

40 mm en aluminium: 10,42 $ – 20,84 $ / mois.

Aluminium 44 mm: 11,04 $ – 22,09 $ / mois.

Acier inoxydable 44 mm avec boucle milanaise: 33,34 $

T Mobile

Les paiements de T-Mobile fonctionnent un peu différemment de ceux des autres opérateurs. Bien que vous payiez toujours un montant différent par mois en fonction de la taille de votre Apple Watch, si vous achetez une montre en acier inoxydable, vous paierez la même chose chaque mois pour les modèles 40 mm et 44 mm. Cela a probablement aussi à voir avec le paiement initial que vous devrez également effectuer lors de l’achat d’une Apple Watch en acier inoxydable, qui est de 171,99 $ pour la montre de 40 mm et de 221,99 $ pour la version de 44 mm.

Aluminium 40 mm: 20,84 $ / mois.

Aluminium 44 mm: 22,09 $ / mois.

Acier inoxydable de 40 mm: 22 $ / mois.

Acier inoxydable 44 mm: 22 $ / mois.

Sachez que si vous achetez votre Apple Watch via T-Mobile, vous ne pourrez pas obtenir le modèle fourni avec la bande Milanese Loop, vous devrez acheter la bande séparément.

