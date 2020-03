Comment organiser Google Maps en utilisant sa fonctionnalité de listes enregistrées

Si vous avez déjà ouvert Google Maps et que vous vous sentez un peu dépassé par tout ce qu’il a à offrir, nous ne vous en voulons pas. Les cartes sont l’un des services les plus puissants de l’arsenal de Google, mais apprendre à comprendre comment tout fonctionne n’est pas vraiment facile.

Quelques-unes des fonctionnalités les plus importantes et les meilleures de Maps se trouvent dans sa barre de navigation inférieure, dont l’une est les listes enregistrées. Tirer pleinement parti de vos lieux enregistrés dans Maps peut vraiment aider à rationaliser votre expérience d’utilisation de l’application, mais il peut être délicat de commencer à l’utiliser.

Aujourd’hui, nous allons éliminer le mystère de la fonctionnalité enregistrée de Maps et vous montrer comment cela fonctionne pour vous assurer d’en tirer le meilleur parti.

Comment accéder à vos listes enregistrées dans Google Maps

Tout d’abord, vous devez savoir comment accéder aux listes enregistrées dans Google Maps. Heureusement, cela ne pourrait pas être plus facile. Tu es prêt pour ça?

Ouvrez le Google Maps application sur votre téléphone.

Robinet Enregistré dans la barre de navigation inférieure.

Voir? Ce n’était pas si mal.

Maintenant que vous êtes sur la page enregistrée, examinons de plus près ce qui est proposé ici.

Sur la page Listes par défaut, vous verrez les listes que Google Maps établit pour vous par défaut. Cela inclut les favoris, les envies et les lieux favoris. Vous pouvez également créer vos propres listes, mais nous y reviendrons plus tard.

L’onglet Étiqueté offre des fonctionnalités similaires, vous permettant de créer des étiquettes / épingles pour les adresses auxquelles vous souhaitez accéder facilement. Les deux grands sont la maison et le travail, mais vous pouvez créer des étiquettes pour à peu près n’importe quoi – comme votre école, la maison des parents, etc.

En revenant à la page Listes, en tapant sur l’une de vos listes, vous verrez tous les emplacements qui leur sont ajoutés. Vous trouverez également des outils pour modifier la liste, ajouter d’autres emplacements et les afficher sur la carte plutôt que dans une liste déroulante.

La liste Want to go est particulièrement pratique, car elle affichera une barre de progression des endroits que vous avez visités jusqu’à présent afin que vous puissiez facilement les cocher.

Comment créer une nouvelle liste

Maintenant que vous savez où vivent vos listes et comment y accéder, il est temps de passer à l’étape suivante de l’organisation de votre flux de travail Google Maps – en créant une nouvelle liste!

Créer une nouvelle liste à partir de zéro peut sembler intimidant, mais c’est en fait merveilleusement simple. Voici ce que vous faites.

Sur le Enregistré page, appuyez sur Nouvelle liste.

Entrer le nom de votre liste.

Donnez à votre liste la description.

Choisissez si vous souhaitez que la liste soit privée, partagée ou publique.

Appuyez sur le + icône pour ajouter votre premier emplacement à la liste.

Recherchez le lieu que vous souhaitez ajouter.

Appuyez dessus.

Ajoutez un autre emplacement ou appuyez sur sauvegarder dans le coin supérieur droit.

Juste comme ça, vous avez maintenant une nouvelle liste flambant neuve! Vous pouvez créer autant de listes personnalisées que vous le souhaitez, alors n’hésitez pas à faire preuve de créativité et à en faire autant de sens pour vous.

Comment vérifier votre trajet dans Google Maps

