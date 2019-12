Comment organiser une fête avec votre Amazon Echo

Source: Daniel Bader / Android Central

Avec la saison des fêtes qui approche à grands pas, vous pouvez commencer à planifier des fêtes et des rassemblements avec vos amis et votre famille. Voici comment utiliser les produits Alexa et Amazon Echo pour être un planificateur de fêtes plus efficace. Produits utilisés dans ce guide Utilisez Alexa pour la préparation des fêtes

Les produits Amazon Echo alimentés par Alexa peuvent être utilisés de plusieurs manières pour planifier votre prochaine fête, qu'il s'agisse d'une soirée dansante déchaînée ou d'un dîner de vacances plus intime avec des amis proches. Tout commence par la planification des fêtes et Alexa peut vous aider à faire le plein de ce dont vous avez besoin de deux manières. Pour commencer, vous pouvez créer une liste de courses et commencer à y ajouter des articles en utilisant simplement votre voix. Demandez simplement à Alexa de démarrer une liste de courses et il vous demandera de commencer à lister les articles. Cette liste apparaîtra dans l'application Alexa afin que vous puissiez la consulter lorsque vous êtes au magasin. Si vous habitez dans une région qui a Prime Now, vous pouvez obtenir des articles de dernière minute livrés le jour même de Whole Foods. Ce service est gratuit pour les utilisateurs d'Amazon Prime dans de nombreux domaines, et il peut vous faire économiser un voyage supplémentaire au magasin si vous oubliez quelque chose dans les heures précédant l'arrivée de vos invités. Une autre chose que vous voudrez configurer avant l'arrivée de vos invités est de relier toutes les enceintes Echo que vous avez dans votre maison pour la musique multi-pièces. Alternativement, vous pouvez donner à chaque pièce son atmosphère avec une playlist unique si vous le souhaitez. La valeur d'avoir des enceintes Echo dans différentes pièces sera également utile avec la fonction de diffusion qui vous permet de diffuser un message sur toutes vos enceintes Echo – parfait pour annoncer quand la nourriture est prête! Connectez vos haut-parleurs Echo à un système audio existant

Amazon a intensifié son jeu de haut-parleurs avec le très acclamé Echo Studio offrant un son qui remplit la pièce seul, mais surtout lorsqu'il est associé à l'Echo Sub, ce qui augmentera considérablement les basses lors de l'écoute de toute votre musique préférée. Le Sub n'est pas une mise à niveau nécessaire, mais il pourrait être utile d'envisager si vous vous lancez dans l'expérience Amazon Echo. Heureusement, vous avez beaucoup plus d'options grâce à l'inclusion d'une sortie de ligne de 3,5 mm et d'une connectivité Bluetooth avec tous les haut-parleurs Echo. Même si vous n'avez qu'un haut-parleur Echo Dot – qui est certes le haut-parleur de moindre qualité de la famille Echo – vous devriez pouvoir connecter vos haut-parleurs câblés ou Bluetooth à votre produit Amazon Echo et profiter de tous les avantages d'Alexa avec le son amélioré de vos enceintes préférées. Voici comment associer un haut-parleur Bluetooth à votre Echo: Réglez votre haut-parleur Bluetooth sur Mode d'appariement. Ouvrez le Application Alexa sur votre téléphone. Robinet Dispositifs dans le coin inférieur droit. Robinet Echo & Alexa dans le coin supérieur gauche. Sélectionnez votre Écho dispositif. Source: Marc Lagace / Android Central Robinet Appareils Bluetooth. Robinet Jumeler un nouvel appareil. Lorsque la liste des appareils disponibles s'affiche, sélectionnez l'enceinte Bluetooth que vous souhaitez connecter et terminez les instructions de couplage. Source: Marc Lagace / Android Central Utilisez Alexa comme DJ de fête

Amazon prend en charge un nombre croissant de sources musicales, donc que vous utilisiez YouTube Music, Apple Music, Spotify, Pandora ou le propre service de musique d'Amazon, vous pourrez jouer la musique parfaite pour votre fête. C'est facilement la façon la plus populaire d'utiliser Alexa lors d'une fête, car les haut-parleurs Amazon Echo sont parfaits pour diffuser de la musique festive, que vous le souhaitiez au premier plan pour une soirée dansante amusante ou agréable et relaxant en arrière-plan pendant le dîner. Avec Alexa, vous pouvez également mettre en pause, sauter, contrôler le volume ou modifier la musique à votre discrétion en utilisant uniquement votre voix. Quel que soit le service d'abonnement musical que vous utilisez, vous aurez accès à une tonne d'incroyables bibliothèques de listes de lecture organisées pour n'importe quelle fête, ainsi que la possibilité de créer vos propres listes de lecture au fur et à mesure. J'utilise Spotify et je profite également de toutes les listes de lecture créées par les utilisateurs, car c'est un excellent moyen de découvrir de nouvelles musiques. Faire la fête plus dur dans une maison intelligente Si vous espérez transformer votre salon en votre propre piste de danse, vous voudrez peut-être utiliser Alexa pour créer le spectacle de lumière ultime dans votre maison. Pour des effets de fête sympas, les ampoules intelligentes Philips Hue sont les produits de maison intelligente les plus accessibles que vous puissiez acheter. Ils se branchent sur les prises de lumière existantes de votre maison et se connectent facilement à Alexa via Wi-Fi. Ce qui rend les ampoules Philips Hue ma recommandation, c'est comment vous pouvez personnaliser les choses en utilisant l'application Philips Hue. Combiné avec la commande vocale avec Alexa et vous pouvez créer l'ambiance parfaite pour tout rassemblement – puis dites à Alexa d'éteindre les lumières à la fin de la nuit. Nos meilleurs choix d'équipement Bien que vous puissiez accéder à Alexa sur votre téléphone à l'aide de l'application Alexa, vous aurez besoin d'au moins un produit Amazon Echo pour utiliser Alexa chez vous pour jouer de la musique. Ajoutez plus de produits Echo pour améliorer la couverture d'Alexa dans toute votre maison.

Meilleure valeur



Amazon Echo Dot (3e génération)

Idéal pour les petits espaces de votre maison La dernière génération d'enceintes d'entrée de gamme d'Amazon est l'Amazon Echo Dot de la taille d'une rondelle. Vous apprécierez la nouvelle finition du tissu ainsi que la qualité audio améliorée par rapport aux générations précédentes.

Leur prix est le haut-parleur parfait pour étendre Alexa et votre musique préférée dans toute votre maison. Un haut-parleur bien placé sur un palier au deuxième étage peut offrir une couverture exceptionnelle pour accéder à Alexa n'importe où dans votre maison.

L'écho Boucle d'or



Amazon Echo (3e génération)

Un bel ajout à toute situation de fête L'Amazon Echo est situé entre l'Echo Dot et l'Echo Studio pour ceux qui souhaitent améliorer la qualité sonore des plus grandes enceintes mais qui n'ont pas nécessairement besoin du coût de l'Echo Studio.

Vous feriez mieux de dépenser plus pour l'Echo Studio si vous avez l'intention de connecter des produits pour la maison intelligente maintenant ou quelque part sur la ligne, mais c'est un haut-parleur intelligent très capable pour 80 $ et peut facilement remplir une pièce plus grande remplie d'invités bruyants.

Le meilleur son pour les maisons intelligentes



Amazon Echo Studio

Le meilleur écho pour les amateurs de maison intelligente et les audiophiles L'Echo Studio vise à fournir le meilleur son possible. Il peut le faire seul – ou vous pouvez le coupler avec un autre Echo Studio et Echo Sub pour une expérience sonore surround Fire TV exceptionnelle.

Si vous souhaitez investir dans des lumières intelligentes fraîches ou dans la sonnette Ring pour accueillir vos invités numériquement, vous voudrez que l'Echo Studio facilite la configuration. De plus, ça sonne incroyable.

Tout sur cette basse



Amazon Echo Sub

Le premier haut-parleur auxiliaire d'Amazon est un subwoofer de 6 " Si vous voulez une piste de danse percutante lors de votre prochaine fête à la maison, pouvons-nous vous suggérer l'Echo Sub. Ce subwoofer nécessite un haut-parleur Echo ou Echo Plus de deuxième génération et offre Vous pouvez même coupler deux des mêmes appareils Echo pour un son stéréo gauche / droite.