Comment organiser vos fichiers: une introduction à la gestion des fichiers personnels

L’organisation des fichiers est importante à l’ère numérique, ne serait-ce que parce qu’un système cohérent facilite la recherche ultérieure d’un fichier. Maintenant, où ai-je mis cette photo du gâteau d’anniversaire de Charlotte l’année dernière? Était-ce dans les photos iCloud? Ou était-ce dans le Finder? Comment puis-je le rechercher?

Dans ce guide, je décrirai un système de gestion des informations personnelles que j’ai créé en 2018. Je réécris mes deux articles précédents à ce sujet et les fusionne en un seul. Le système définit certaines normes mais peut également être personnalisé pour vous, car c’est vous qui essayez de retrouver ces fichiers plus tard. Les formats qui fonctionnent pour moi peuvent ne pas fonctionner pour vous, et vice versa. Ceci est destiné à vous donner un point de départ.

Buts

Le système que j’ai créé est une sorte d’hybride. Il est principalement basé sur les noms de fichiers et les noms de fichiers informent les groupes de fichiers. Je voulais un système que vous pouvez utiliser indépendamment du système d’exploitation sous-jacent, au lieu d’une fonctionnalité spécifique au système d’exploitation comme les balises Finder (bien que j’utilise celles-ci avec le système).

L’universalité était l’objectif principal, non seulement universel entre les systèmes d’exploitation, mais également entre les applications. Exemples: l’application Photos peut gérer des photos et des vidéos, Apple Books peut gérer des livres électroniques et des PDF, et l’application Fichiers ou le Finder peut gérer plusieurs types de fichiers. Dans l’application Photos, vous pouvez organiser les photos en albums et organiser les albums en dossiers, mais vous ne pouvez pas rechercher les noms de fichiers.

Dans l’application Livres, vous pouvez organiser les livres en collections et effectuer une recherche par nom de livre ou par auteur. Dans Fichiers, Finder et Apple Notes, vous pouvez organiser les fichiers en dossiers et sous-dossiers et rechercher par nom de fichier ou autre texte.

Ce système fonctionnera sur tous. Vous serez toujours limité dans des applications comme Photos qui ne vous permettent pas de rechercher par nom de fichier, mais vous pouvez explorer et voir à quelle catégorie le fichier appartient. Il comprend deux parties: une façon d’organiser les fichiers par nom et une façon d’organiser les fichiers en groupes. Peut-être qu’un jour je trouverai un nom de fantaisie, mais pour l’instant je l’appelle simplement «le système».

Nommer des fichiers

Cela commence par une façon cohérente de nommer les fichiers. Un nom de fichier est organisé comme ceci:

[Primary Category][Secondary Category]-Qualificateurs

Vous pouvez laisser de côté les parenthèses si vous le souhaitez, mais pour moi, cela facilite l’analyse. Vous pouvez ajouter autant de catégories secondaires que vous le souhaitez, mais il ne devrait y avoir qu’une seule primaire. Les qualificatifs sont des mots qui décrivent le fichier, et vous voudrez choisir des mots qui vous aideront à vous souvenir du fichier plus tard.

Les principales catégories que j’ai choisies sont basées sur le mode de vie: maison, apprentissage, jeu, auto et travail. Ce n’est pas un système strict; vous pouvez modifier les noms ou ajouter de nouvelles catégories, comme celle appelée École pour les élèves. L’important est d’utiliser des catégories qui fonctionnent quelle que soit l’application que vous utilisez. Voici comment je les définis.

Catégories principales

Accueil peut contenir des données telles que des recettes, des conseils de nettoyage et des informations financières.

Apprendre peut contenir une variété de données. J’utilise cette catégorie comme «autre» ou «divers».

Jouer c’est du divertissement. Films, livres, jeux, etc.

Soi est une sorte de catégorie subjective. Je l’utilise pour mon journal et d’autres choses personnelles comme les données d’auto-amélioration.

Travail est évidemment des données liées au travail.

Vous pouvez même attribuer un numéro à chaque catégorie principale et transformer le système en une classification décimale Dewey simplifiée.

Si vous utilisez des dates dans un nom de fichier, je recommande fortement d’utiliser le format ISO 8601, qui ressemble à ceci: AAAA-MM-JJ. Ce format est naturellement auto-trié: les jours et les mois se répètent mais pas les années. La date devrait devenir la catégorie principale, comme ceci:

[20200126][Work]-Article

Si vous sauvegardez manuellement des fichiers (manuellement comme faire glisser et déposer des dossiers sur un disque dur, par opposition à automatiquement comme iCloud Backup), vous pouvez avoir [Backup] ou [BU] comme catégorie principale avec la date à laquelle vous avez créé la sauvegarde. Un nom de fichier sauvegardé ressemblerait à ceci:

[BU-20200126][Work]-Projet 1

Catégories secondaires

Les catégories primaires sont strictement définies, mais pas les catégories secondaires. Ceux-ci sont fluides et cela dépend du fichier et de son contenu. Pour les livres, le nom de l’auteur peut être secondaire, comme indiqué dans la section suivante. Ou vous pouvez le changer et faire en sorte que le genre devienne secondaire. J’ai même des fichiers qui n’ont pas de catégorie secondaire.

Organisation des fichiers

Dans iCloud Drive, j’ai un dossier appelé Root. À l’intérieur de ce dossier se trouvent les cinq dossiers principaux et à l’intérieur de ceux-ci se trouvent des dossiers basés sur le type: Audio, Photo, Texte, Vidéo, Ware (logiciel). Encore une fois, ce n’est pas strict et vous pouvez ajouter ou supprimer des dossiers comme bon vous semble. Ma règle générale est qu’une fois que j’ai au moins trois fichiers qui partagent la même catégorie secondaire, je crée un dossier pour eux.

Dans certaines situations, l’organisation par type de fichier n’a pas de sens. Supposons que vous travaillez sur un projet pour le travail ou l’école. Vous travaillerez probablement avec plusieurs types de fichiers. Dans ce cas, il est préférable de conserver ces fichiers dans un dossier, plutôt que de les répartir par type de fichier.

Dans Apple Books, j’organise les livres dans les catégories principales en fonction du contenu: les livres de cuisine vont dans Home, les livres scientifiques dans Learn, les livres de fantasy et de science-fiction dans Play, les livres d’auto-amélioration dans Self, etc.

Voici un exemple de dénomination de fichier. Supposons que vous stockiez plutôt vos livres dans le Finder. Vous pouvez les nommer comme ceci, en utilisant le format Nom, Prénom.

[Learn][Genre][Author]-Titre

Comme vous pouvez le voir, ce système fonctionne bien avec l’automatisation, comme l’utilisation d’Automator ou d’une application comme Hazel pour envoyer des fichiers contenant le mot [Work] directement dans le dossier Work, [Learn] fichiers dans le dossier Learn, etc. Vous n’êtes limité que par votre imagination.

En parlant d’automatisation, vous voudrez certainement utiliser Automator pour renommer vos fichiers en bloc conformément au système. Utilisez Obtenir les éléments du Finder spécifiés et faites glisser un dossier contenant des fichiers dans l’action. Utilisez ensuite Obtenir le contenu du dossier et ajoutez enfin l’action intitulée Renommer les éléments du Finder. Dans le menu déroulant de cette action, vous utiliserez probablement le plus la sélection Ajouter du texte.

Conclusion

Ce système est un travail en cours depuis que je l’ai créé en 2018. J’ai fait de petits ajustements ici et là mais dans l’ensemble, il est resté le même. Je garderai ce guide à jour lorsque j’apporterai des modifications. Et si vous avez créé votre propre système de gestion des informations personnelles, mentionnez-le dans les commentaires. Je serais ravi de lire à ce sujet.

