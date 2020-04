Comment partager des réseaux Wifi dans Samsung One UI 2.0

Android 10 a permis de partager des réseaux WiFi via des codes QR, une fonctionnalité incroyablement utile pour les invités temporaires et les visiteurs. Même si Samsung apporte de nombreuses modifications à Android, il a conservé cette fonctionnalité dans One UI 2.0. Voici comment partager et analyser des réseaux WiFI sur votre smartphone Samsung exécutant Android 10.

Partager un réseau

Partager un réseau WiFi est simple. Appuyez sur l’icône des paramètres à côté de votre réseau WiFi, puis appuyez sur le bouton de code QR dans le coin inférieur gauche. Vous obtiendrez un code QR à scanner pour vos invités, qui les connectera à votre réseau.

Analyser un réseau

Vous avez quelques options pour rejoindre un réseau via un code QR, nous allons donc les couvrir tous les deux. Le plus simple est d’ouvrir votre application appareil photo et de la pointer vers le code QR. Bixby Vision mettra en surbrillance le code, et l’enregistrer vous permettra de vous connecter immédiatement.

Si vous êtes déjà dans le menu des paramètres WiFi, vous remarquerez un bouton de code QR dans le coin supérieur droit. Appuyez dessus, scannez le code et vous êtes connecté. Il y a aussi une icône de galerie ici, donc si quelqu’un vous envoie un code QR pour son réseau via une application de messagerie, vous pouvez l’utiliser.

Il est bon de voir une fonctionnalité aussi utile que celle incluse dans One UI 2.0, ainsi que le stock Android. Lorsque la plupart des gens utilisent le mot de passe par défaut fourni avec leur routeur et ne peuvent pas vous dire si quelque chose est en minuscules l ou en majuscules I, un code QR est beaucoup plus simple et plus rapide.