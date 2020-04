Comment partager les mots de passe du réseau Wi-Fi via un code QR sur Android

Nous avons tous été là: quelqu’un doit accéder à votre réseau Wi-Fi et vous commencez à lire maladroitement votre mot de passe absurde. Heureusement, Android a une alternative ces jours-ci. En quelques clics, vous pouvez fournir un code QR qui permettra aux visiteurs de se connecter immédiatement à votre réseau. Voici comment procéder.

Tout d’abord, sachez que vous et votre connaissance devrez exécuter Android 10 ou une version plus récente. Avec cela à l’écart, vous pouvez vous diriger dans vos paramètres Wi-Fi pour commencer. Appuyez sur le nom de votre réseau, et vers le haut, vous devriez avoir un bouton “Partager” avec une icône de type QR. L’interface utilisateur exacte variera selon le fabricant de l’appareil, mais les images que nous avons ici proviennent d’un pixel. Appuyez sur le bouton Partager et vérifiez le verrouillage de votre appareil pour générer un code.

Le code connectera automatiquement un autre téléphone à votre réseau Wi-Fi, mais votre mot de passe est également imprimé en texte brut sous le code QR. Pour scanner ce code sur un autre téléphone, recherchez l’option “Ajouter un réseau” en bas de la liste des réseaux. Il devrait y avoir une icône QR à côté de cela. Appuyez simplement sur l’icône et pointez le viseur sur le code QR sur le téléphone actuellement connecté. Et c’est tout ce qu’il faut.