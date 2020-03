Comment partager votre compte Amazon Prime avec vos amis et votre famille

Votre compte Amazon Prime est configuré avec une fonctionnalité appelée Amazon Household qui vous permet de partager une grande partie de vos avantages avec vos amis et votre famille. Ajoutez un autre adulte à votre foyer numérique et profitez de fonctionnalités simples, y compris le contrôle parental pour les enfants, un stockage illimité pour les photos et une bibliothèque familiale pour partager des livres, des applications et des jeux. Voici comment commencer!

Voilà les bases pour gérer votre contenu sous votre compte Household!

Quels sont les autres avantages partageables avec Amazon Prime?

Amazon Prime est plus qu’un simple partage de contenu. Pour votre abonnement annuel, vous avez accès à un grand nombre d’avantages, y compris une expédition accélérée réduite sur les commandes:

Livraison gratuite 2 jours, le jour même et à prix réduit un jour

Accès Prime Now

Accès vidéo privilégié à des milliers de films et d’émissions de télévision

Accès Prime Music à plus de deux millions de chansons

Accès anticipé aux offres Amazon Lightning

Stockage illimité pour les photos

Livres Kindle gratuits via la bibliothèque de prêt

20% de rabais sur les abonnements aux couches

15% de réduction sur l’achèvement du registre bébé

2% de remise en place à chaque fois que vous rechargez le solde de votre carte cadeau Amazon.com

Des prix exclusifs sur certains produits populaires et 10% de réduction supplémentaires sur des centaines d’articles en vente dans les magasins Whole Foods Market

Avantages de Twitch Prime

Avantages Prime Fresh

C’est tout ce qu’il faut pour configurer votre compte Amazon Prime pour partager ses avantages avec vos amis et votre famille! Il y a toujours la possibilité de supprimer des membres selon les besoins, mais si vous choisissez de quitter votre ménage, il y a une période de 180 jours où aucun adulte ne peut ajouter de membres ou rejoindre d’autres ménages. La configuration est rapide et facile, et c’est un excellent avantage pour les membres Prime qui aiment partager.

Nos meilleurs choix d’équipement

Maintenant que vous savez comment partager votre contenu Amazon avec votre famille, pourquoi ne pas obtenir de nouveaux appareils pour profiter de ce contenu?

Tablette de taille familiale

Tout nouveau Fire HD 10

Batterie plus rapide et plus longue, nouvelles couleurs

La dernière version de la tablette Fire HD 10 ajoute une charge USB-C, une durée de vie de la batterie plus longue et un processeur plus rapide pour améliorer l’expérience de visionnement. Oh, et il vient dans de nouvelles couleurs amusantes comme le bleu crépuscule et la prune!

Laissez les enfants lire

Toute nouvelle Kindle Kids Edition

Encouragez leur amour de la lecture

Amazon a enfin étendu sa gamme Kids Edition de tablettes Fire et Echo Dots à la série de liseuses Kindle. Des couleurs et des designs sympas sont associés à un excellent contenu pour enfants et à des contrôles parentaux.

Juste la bonne taille

Amazon Echo Show 8

Ni trop grande, ni trop petite, cette taille est juste à droite.

L’Echo Show a une taille plus naturelle qui est plus facile à placer dans la plupart des pièces que l’Echo Show de 10 pouces. C’est encore assez confortable pour regarder des recettes et des vidéos.