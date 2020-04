Comment passer des appels vidéo sur un Google Nest Hub ou un autre écran intelligent

La partie difficile est terminée. C’est le moment de s’amuser.

Rendez-vous sur votre Nest Hub Max ou tout autre écran intelligent compatible avec Google Assistant.

Dites “Ok Google, appel vidéo Joe” (vous appelez qui vous voulez, mais j’appelle Joe Maring).

Vous pouvez désormais poursuivre un appel vidéo avec votre ami. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton rouge “raccrocher” ou dites “Ok Google, raccroche.”

Google Duo est une application de chat vidéo très performante, avec des filtres et des effets amusants, et elle est chiffrée de bout en bout. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’utilisation de l’application, consultez notre guide avec 15 conseils et astuces.

Comment passer des appels vidéo d’appareil à appareil dans votre propre maison

Semblable à la fonctionnalité Drop In disponible sur les haut-parleurs Amazon Echo, vous pouvez envoyer des messages de haut-parleur à haut-parleur dans votre propre maison avec Google Assistant.

Dis le, “Ok Google, appelle (quel que soit le nom de ton autre orateur)” ou “Ok Google, appel vidéo (votre autre haut-parleur).”

Tant que tous vos Les haut-parleurs compatibles avec Google Assistant sont nommés et configurés dans votre application Google Home, c’est tout ce que vous devez faire.

Les haut-parleurs de l’Assistant Google ont également une parité avec les appareils Amazon Echo. Avec les deux, vous pouvez diffuser un message à tous les haut-parleurs de votre maison. Dans ce cas, vous diriez “Ok Google, diffusez (quel que soit votre message” ou “Ok Google, dites-le à tout le monde (votre message)”.

Nos meilleurs choix d’équipement

Si vous souhaitez ajouter de superbes haut-parleurs Google Assistant à votre maison afin que vous puissiez diffuser des messages à travers la maison à vos enfants, ou prendre un ou deux haut-parleurs supplémentaires en cadeau pour votre famille élargie, ce sont ceux que je recommanderais.