Comment personnaliser Control Center sur votre iPad

Lorsque vous déballez votre nouvel iPad, l’une des premières choses que vous rencontrerez probablement dans le centre de contrôle. Si nous sommes honnêtes, cela semble assez terne. Cependant, vous pouvez le personnaliser pour devenir extrêmement utile.

Accès au centre de contrôle de l’iPad

Tout d’abord. Pour accéder à Control Center, tirez vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre iPad. Vous pouvez même le faire lorsque l’appareil est verrouillé. Vous remarquerez que lorsque vous le chargez, il y a certaines choses par défaut: Son activé / désactivé, Minuterie, Notes, Appareil photo, Maison et Télécommande TV. Celles-ci peuvent être utiles, mais vous n’avez pas à les conserver.

Modifier les paramètres via les préférences système

Pour personnaliser Control Center, accédez à Préférences Système> Control Center. Vous pouvez décider où vous souhaitez ou non accéder à Control Center pendant que vous utilisez une autre application. Pour modifier ce qui apparaît dans Control Center chaque fois que vous le chargez, appuyez sur l’option «Personnaliser les contrôles».

Cet écran contient une liste des fonctions potentiellement disponibles, y compris des éléments tels que l’enregistrement d’écran ou les mémos vocaux. Tout ce qui se trouve actuellement dans le Control Center est répertorié sous le titre Inclure. Pour supprimer quelque chose, appuyez sur le bouton moins rouge> Supprimer. Cette suppression n’est pas permanente. Si vous réalisez que vous manquez un certain outil, vous pouvez toujours le rajouter. Les éléments qui ne figurent pas actuellement dans le Centre de contrôle sont juste en dessous, sous le libellé Plus de contrôles. Appuyez simplement sur le signe Green Plus à côté de l’une de ces options, et il est ajouté.

Lors du prochain chargement de Control Center, les outils exacts que vous souhaitez vous attendront.