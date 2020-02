Comment personnaliser les notifications WhatsApp pour iOS

Votre téléphone vibre, émet des bips et vibre constamment en raison de diverses alertes qui s’affichent à partir d’autres applications sur votre téléphone. Il peut être difficile de savoir quelles alertes proviennent de quelles applications. WhatsApp vous permet de personnaliser les notifications et alertes que vous recevez, il est donc facile de savoir qui vous contacte sans même avoir à regarder son nom. Vous pouvez modifier les notifications et alertes pour les contacts individuels, tous les messages, tous les messages de groupe et bien plus qui transitent par WhatsApp.

Comment personnaliser les notifications des contacts individuels

Si vous avez un couple de personnes avec qui vous parlez tout le temps, ou si vous attendez des informations importantes de quelqu’un, il peut être utile de pouvoir faire la différence entre leurs notifications de tous les autres. Vous pouvez définir tous vos contacts WhatsApp pour avoir des notifications différentes, ce qui vous permettra de savoir facilement qui essaie de vous joindre sans même regarder votre téléphone. Vous pouvez personnaliser le son des messages ou la sonnerie.

Comment personnaliser le son du message pour un contact spécifique dans WhatsApp pour iPhone

lancement WhatsApp.

Appuyez sur le Chats languette.

Appuyez sur le barre de recherche en haut de l’écran.

Entrer le nom du contact tu veux.

Appuyez sur le bouton plus d’infos pour ce contact. C’est le petit “i” bleu sur le côté droit.

Robinet Ton personnalisé.

Robinet le ton tu veux.

Robinet sauvegarder.

Cela changera le son de tout message que vous recevrez de ce contact spécifique. Vous pouvez faire cela à chaque contact si vous le souhaitez, alors allez-y!

Comment personnaliser la sonnerie d’un contact spécifique dans WhatsApp pour iPhone

Si vous souhaitez personnaliser la sonnerie d’un contact spécifique dans WhatsApp, grâce à l’intégration d’appels tiers, vous le faites via les paramètres de contact iOS.

lancement Contacts.

Robinet le contact tu veux.

Robinet Éditer dans le coin supérieur droit.

Robinet Sonnerie.

Robinet le son tu veux.

Robinet Terminé.

Désormais, chaque fois que ce contact vous appelle via WhatsApp, il utilise la sonnerie que vous avez sélectionnée!

Comment personnaliser toutes les notifications de messages dans WhatsApp pour iPhone

Non seulement vous pouvez jouer avec des notifications individuelles – vous pouvez modifier vos notifications de messagerie WhatsApp dans l’ensemble de l’application. Vous pouvez les désactiver ou les activer, ainsi que modifier le son de tous vos contacts WhatsApp.

Comment activer ou désactiver les notifications de messages dans WhatsApp pour iPhone.

lancement WhatsApp.

Appuyez sur le Réglages languette. Il s’agit de l’icône d’engrenage dans le coin inférieur droit de l’écran.

Robinet Notifications.

Appuyez sur le Afficher / désactiver les notifications passer sous le Notifications de message section. Lorsque le commutateur est gris, les notifications seront désactivées.

Vous pouvez réactiver les notifications en suivant les mêmes étapes répertoriées ci-dessus.

Comment personnaliser le son des notifications de messages dans WhatsApp pour iPhone

lancement WhatsApp.

Appuyez sur le Réglages languette. Il s’agit de l’icône d’engrenage dans le coin inférieur droit de l’écran.

Robinet Notifications.

Robinet Du son sous le Notifications de message section.

Robinet le son tu veux.

Robinet sauvegarder.

Maintenant, tous les messages de WhatsApp auront le son que vous avez sélectionné, sauf si vous avez choisi une tonalité spécifique pour un contact spécifique.

Comment activer ou désactiver les notifications de groupe dans WhatsApp pour iPhone

lancement WhatsApp.

Appuyez sur le Réglages languette. Il s’agit de l’icône d’engrenage dans le coin inférieur droit de l’écran.

Robinet Notifications.

Appuyez sur le Afficher / désactiver les notifications passer sous le Notifications de groupe section. Lorsque le commutateur est gris, les notifications seront désactivées.

Vous pouvez réactiver les notifications de groupe en suivant les mêmes étapes répertoriées ci-dessus.

Comment personnaliser le son des notifications de groupe dans WhatsApp pour iPhone

lancement WhatsApp.

Appuyez sur le Réglages languette. Il s’agit de l’icône d’engrenage dans le coin inférieur droit de l’écran.

Robinet Notifications.

Robinet Du son sous le Notifications de groupe section.

Robinet le son tu veux.

Robinet sauvegarder.

Maintenant, tous vos messages de groupe joueront la tonalité que vous avez sélectionnée.

Comment personnaliser les notifications dans l’application dans WhatsApp pour iPhone

Comme la plupart des applications sur iPhone, les notifications sont un peu différentes lorsque vous êtes réellement dans l’application. Si vous discutez avec vos amis ou modifiez votre liste de contacts, vous ne voulez pas manquer les notifications importantes des gens. Vous pouvez personnaliser ces notifications dans l’application dans WhatsApp en quelques clics simples sur l’écran.

Comment changer le style d’alerte des notifications dans l’application dans WhatsApp pour iPhone

Vous pouvez modifier la façon dont les notifications WhatsApp apparaîtront sur votre téléphone lorsque vous serez dans WhatsApp.

lancement WhatsApp.

Appuyez sur le Réglages languette. Il s’agit de l’icône d’engrenage dans le coin inférieur droit de l’écran.

Robinet Notifications.

Robinet Notifications dans l’application.

Appuyez sur le style d’alerte tu veux. Vos choix sont:

Aucun

Bannières

Alertes

Cela affectera le type de notification visuelle que vous verrez lorsque vous êtes dans WhatsApp, mais pas lorsque vous êtes sur l’écran d’accueil ou ailleurs sur votre téléphone.

Comment activer ou désactiver les sons pour les notifications intégrées à l’application dans WhatsApp pour iPhone

lancement WhatsApp.

Appuyez sur le Réglages languette. Il s’agit de l’icône d’engrenage dans le coin inférieur droit de l’écran.

Robinet Notifications.

Robinet Notifications dans l’application.

Appuyez sur le Interrupteur marche / arrêt du son. Lorsque l’interrupteur est gris, le son est coupé.

Vous pouvez réactiver le son pour les notifications dans l’application en suivant les mêmes étapes répertoriées ci-dessus.

Comment activer ou désactiver les vibrations pour les notifications dans l’application dans WhatsApp pour iPhone

lancement WhatsApp.

Appuyez sur le Réglages languette. Il s’agit de l’icône d’engrenage dans le coin inférieur droit de l’écran.

Robinet Notifications.

Robinet Notifications dans l’application.

Appuyez sur le Interrupteur marche / arrêt de vibration. Lorsque l’interrupteur est gris, la vibration sera désactivée.

Vous pouvez réactiver la vibration pour les notifications dans l’application en suivant les mêmes étapes répertoriées ci-dessus.

Comment désactiver les aperçus de message dans WhatsApp

Si vous ne souhaitez pas que le message WhatsApp affiche des aperçus de ce que disent les messages entrants lorsque vous recevez une notification, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité dans les paramètres.

lancement WhatsApp.

Appuyez sur le Réglages languette. Il s’agit de l’icône d’engrenage dans le coin inférieur droit de l’écran.

Robinet Notifications.

Appuyez sur le Afficher l’interrupteur On / Off Aperçu. Lorsque le commutateur est gris, la fonction est désactivée.

Vous pouvez réactiver la prévisualisation des messages en suivant les mêmes étapes répertoriées ci-dessus.

Comment réinitialiser les paramètres de notifications dans WhatsApp pour iPhone

Si vous souhaitez restaurer tous vos paramètres de notifications aux paramètres par défaut de WhatsApp, vous pouvez le faire via l’onglet Paramètres.

lancement WhatsApp.

Appuyez sur le Réglages languette. Il s’agit de l’icône d’engrenage dans le coin inférieur droit de l’écran.

Robinet Notifications.

Appuyez sur ** Réinitialiser les paramètres de notification *

Robinet Réinitialiser.

