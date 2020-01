Comment pirater un GPS dans votre appareil photo reflex numérique ou sans miroir avec l’aide de Google Photos

Les caméras pour smartphones sont plutôt bien, mais parfois, vous aimeriez retirer le reflex numérique ou sans miroir que vous possédez et le sortir avec des amis pour une séance photo dans toute la ville. Vous aimeriez également savoir où se trouvait votre groupe ce jour-là, mais le problème est que votre équipement n’est pas équipé d’un GPS. Eh bien, si vous ne le savez pas déjà, vous pouvez associer les données de localisation de votre téléphone à vos snaps à l’aide de quelques services Google.

À titre de clause de non-responsabilité, ce que nous essayons de réaliser ici n’est qu’une association occasionnelle de votre emplacement au moment où vous avez pris chaque photo sur vos médias grâce à l’utilisation des services Google qui collectent et agrègent vos données de localisation. Si vous utilisez déjà ces services, vous trouverez cette petite astuce assez soignée, mais nous couvrirons quelques inconvénients plus tard. Et si vous ne souhaitez pas divulguer ces informations précieuses à la société de technologie de toutes les sociétés de technologie, vous devriez probablement consulter ce guide et cette histoire d’Android Police.

La première chose à faire est de vous assurer que vous êtes inscrit dans l’historique des positions sur votre compte Google. Cela permettra à l’entreprise d’enregistrer l’emplacement signalé de votre téléphone – et, par association, votre emplacement – au fil du temps. Il active également la fonctionnalité Chronologie sur Google Maps.

Vous pouvez vérifier que vous êtes sur ces deux services sur Android ou iOS en:

Appuyez sur l’application Google, puis sur votre avatar dans le coin supérieur droit, puis sur Gérer votre compte Google.

Cliquez sur l’onglet Données et personnalisation, puis recherchez la case Contrôles d’activité, puis cochez l’élément Historique de l’emplacement.

Vous devriez voir si le service est activé ou non. Si ce n’est pas le cas, appuyez sur l’élément et basculez le commutateur.

Le deuxième élément majeur de cette astuce consiste à sauvegarder les photos de votre appareil photo sur Google Photos de toutes les manières possibles, que ce soit via le Web ou avec les applications pour Android et iOS. Photos propose des sauvegardes gratuites pour vos médias avec un peu de compression automatique appliquée, mais si vous voulez que les sauvegardes de qualité complète occupent cet espace, vous voudrez acquérir une bonne partie du stockage cloud de Google One.

Si vous utilisez votre téléphone pour le travail de téléchargement, assurez-vous que Google Photos sait sauvegarder le dossier avec tous les éléments que vous souhaitez importer. L’application envoie généralement une bonne notification push vous demandant si vous souhaitez sauvegarder un nouveau dossier trouvé sur votre appareil, mais vous pouvez vous en assurer manuellement en appuyant sur l’icône du hamburger dans le coin supérieur gauche de l’application, puis en appuyant sur les dossiers de l’appareil. Accédez à votre dossier (sauf s’il se trouve dans le sous-répertoire DCIM pour une raison quelconque – sur Android, Google Photos enregistre automatiquement tout dans ce dossier), puis activez la bascule pour Sauvegarder et synchroniser.

Une fois que tout est importé, il ne faudra que quelques secondes au cerveau de Google pour déterminer l’emplacement où vous avez pris chaque photo en fonction de l’heure imprimée sur les métadonnées EXIF ​​et de votre historique de localisation. Vous avez correctement réglé l’horloge de votre appareil photo, l’heure d’été et tout ça, non? J’espere.

Vous pouvez appuyer sur n’importe quelle photo, puis balayer vers le haut pour regarder un panneau de métadonnées. La section Emplacement comporte une épingle sur une petite carte ainsi que les mots Emplacement estimé au-dessus de la ville, de la ville ou de la région où Google pense que vous vous trouviez. En tapant sur cette carte, vous accédez à l’application Google Maps. Vous pouvez appuyer sur l’icône à trois points à proximité et sélectionner Supprimer l’emplacement pour dissocier les données de l’image.

Et si ce marqueur est hors de propos? Malheureusement, vous ne pouvez pas modifier manuellement l’emplacement de vos photos dans l’application Google Photos. Vous devrez sauter sur la version Web, sélectionner la photo, cliquer sur l’icône ⓘ, puis sélectionner l’icône de crayon dans la section Emplacement. Vous serez ensuite invité à saisir un emplacement – à quel point ce sera vague ou spécifique.

La prochaine étape naturelle ici serait de partager ces photos avec les informations de localisation ci-jointes. Malheureusement, Google Photos n’écrira pas cette charge utile sur l’EXIF de votre fichier, ce qui signifie que vous devrez saisir manuellement où vous avez pris les photos lorsque vous publiez sur les réseaux sociaux. Cependant, si vous partagez un album avec des personnes via leurs comptes Gmail, ils pourront voir les photos ainsi que leurs emplacements estimés ou modifiés à l’aide de Google Photos.

Dans l’ensemble, si vous espérez vous souvenir où vous avez fait des souvenirs avec ce doux numéro Micro Four Thirds, APS-C ou 35 mm, cela devrait être un moyen facile de le configurer et de l’oublier pour garder un œil .