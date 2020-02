Comment préinstaller un jeu PlayStation 4 précommandé

Le téléchargement de jeux peut prendre des heures, surtout si votre connexion Internet est lente. Ce n’est pas idéal lorsque l’avenir devient de plus en plus numérique et que nous voulons sauter dans nos jeux le plus rapidement possible. Heureusement, nous pouvons préinstaller des jeux que nous avons précommandés sur PlayStation 4 afin que nous puissions commencer à jouer dès que le jeu se déverrouille après sa sortie. Voici comment procéder.

Le guide

Faites d’abord défiler jusqu’à votre Bibliothèque depuis l’écran d’accueil.

Source: Android Central

Accédez au Acheté section.

Source: Android Central

Sélectionnez le jeu précommandé que vous souhaitez pré-installer.

À ce stade, vous verrez une page avec un compte à rebours. Si le jeu prend en charge la pré-installation, il devrait le faire automatiquement dans les 48 heures environ avant le lancement du jeu.

Comment activer les téléchargements automatiques

Depuis l’écran d’accueil, accédez à Réglages.

Source: Android Central

Faites défiler jusqu’à Système.

Source: Android Central

Sélectionner Téléchargements automatiques.

Source: Android Central

Sois sûr que Fichiers de mise à jour d’application est vérifié.

Source: Android Central

Même une fois votre jeu préinstallé, vous ne pourrez pas y jouer tôt. Vous devez toujours attendre que le jeu se déverrouille à sa date de sortie. Si vous souhaitez effectuer ce processus manuellement au lieu de télécharger automatiquement le jeu lorsqu’il est disponible, suivez à nouveau la première série d’étapes environ deux jours avant le lancement du jeu s’il s’agit d’un titre qui prend en charge la pré-installation.

Si vous cherchez un jeu à précommander, voici quelques idées.

Déchirure

Doom Eternal

C’est la rage, tu es pire

Doom Eternal apporte tout ce que les joueurs ont aimé dans le jeu Doom 2016 avec encore plus d’exécutions, plus de démons, une campagne plus longue et des combats plus brutaux.