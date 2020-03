Comment prendre de meilleures photos de paysage avec votre smartphone

Source: Ted Kritsonis / Android Central

Votre smartphone est un outil photo puissant, et si vous pouvez l’exploiter correctement, vous pouvez améliorer votre jeu de photographie de toutes les bonnes manières. Les photos de paysages sont un bon point de départ car ce ne sont pas des sujets compliqués, et c’est pourquoi vous n’avez pas toujours à vous contenter d’un simple scénario de point-and-shoot. Voici quelques façons de rendre ces photos plus intéressantes lorsque vous les prenez en photo.

Comment configurer une photo de paysage

Lancer une application d’appareil photo et incliner votre téléphone sur le côté est assez facile pour commencer, mais pendant que vous faites cela, prenez un moment pour évaluer la scène devant vous. Est-ce une large vue, comme une chaîne de montagnes qui semble fusionner avec le ciel et les nuages? Est-ce un paysage urbain intéressant ou un coucher de soleil sur la plage?

Quelle que soit la beauté naturelle, prendre un moment supplémentaire pour obtenir une bonne photo en vaut la peine lorsque le temps est de votre côté. Cela vaut également la peine d’apprendre les différents modes et options de prise de vue que vous offre l’appareil photo de votre smartphone. S’il y a un HDR (plage dynamique élevée) mode disponible, essayez-le. Si vous pouvez régler exposition et ombres avant de tirer, essayez aussi.

Le pire moment pour prendre des photos de paysages lointains (et de nombreux autres types de prises de vue en extérieur également) est à midi vers midi par une journée ensoleillée. Le soleil est à son apogée et noie toute couleur dans le ciel et les ombres sur le sol. Gardez cela à l’esprit lorsque vous vous préparez à tirer, car vous pouvez avoir des options pour atténuer les effets.

Comment changer vos angles et votre perspective

En tant qu’êtres humains, nous percevons les images différemment lorsque les angles changent, et ce n’est pas différent de la photographie. Pensez à l’apparence d’une chaîne de montagnes lorsque vous pouvez la capturer à partir d’une fenêtre d’avion à un angle inférieur. Ensuite, considérez à quoi pourrait ressembler une montagne ou un volcan planant sur une scène ci-dessous.

Une bonne règle d’or consiste à utiliser une partie d’une scène pour créer une plus grande sensation de distance. Par exemple, si vous avez un chemin menant quelque part, essayez de le prendre sous un angle inférieur. Les lignes et la profondeur de champ donnent à l’arrière-plan un aspect et une sensation moins statiques.

Ce n’est pas aussi facile de le faire avec un téléphone car l’obturateur est à l’écran, mais la plupart des appareils utiliser les boutons de volume comme volets durs, c’est donc une option. Un autre est de utiliser la minuterie (recherchez l’icône qui ressemble à une horloge). Avec cet ensemble, vous pouvez appuyer pour faire la mise au point et vous donner suffisamment de temps pour prendre la photo après avoir appuyé sur l’obturateur.

Maintenant que les objectifs ultra-larges sont en vogue avec la plupart des téléphones haut de gamme, ils peuvent être un moyen amusant de capturer des paysages avec la perspective en tête. Que vous soyez situé au-dessus d’un point de vue élevé ou que vous utilisiez un petit trépied très bas au sol pour une vue plongeante, les résultats peuvent fournir une impression d’échelle qui donne plus de caractère à l’image. Donc, pour récapituler, voici les conseils à retenir:

Recherchez une perspective unique en inclinant ou en inclinant le téléphone pour modifier la perspective.

Assurez-vous de vous concentrer sur quelque chose, peu importe ce que vous photographiez.

N’hésitez pas à vous concentrer sur quelque chose au premier plan, car cela peut donner à la scène d’arrière-plan un bel effet bokeh.

Ajustez l’exposition si la scène est trop claire ou trop sombre après avoir appuyé pour faire la mise au point.

Prenez autant de photos que nécessaire pour obtenir celle que vous aimez le plus.

Tenez-vous en à ces principes et vous devriez obtenir d’excellents résultats. La photographie consiste principalement à expérimenter, alors ne vous découragez pas si vous ne réussissez pas à chaque fois.

Comment trouver un point d’ancrage pour votre photo

Ce n’est pas comme trouver un point d’intérêt sur une carte. Dans ce cas, c’est ce que j’aime appeler un “point d’ancrage” ce qui signifie un sujet plus proche de la scène sur lequel vous pouvez vous concentrer. C’est dans le même sens que ce que j’ai noté plus tôt en me concentrant sur une voie menant à quelque part. Seulement dans ce cas, il peut s’agir de tout ce qui est déjà au premier plan, ou que vous y mettez.

S’il y a des rochers ou des coquillages intéressants sur une plage, vous pouvez en utiliser un comme point d’ancrage. Ou vous pouvez créer une perspective supplémentaire en tirant à distance sur une personne sur la plage. Celles-ci sont particulièrement agréables lors d’un coucher de soleil alors que le sujet est en silhouette. Réduisez l’exposition et les ombres deviennent plus importantes.

Ce pourrait même être une boisson sur une corniche avec le soleil regardant à travers le verre alors qu’il se couche à l’horizon. Orientez votre téléphone dans le bon sens et vous aurez peut-être une superbe photo sur les mains. Dans cet esprit, voici quelques conseils essentiels à retenir:

Ne supposez pas toujours que votre point focal doit être au milieu du cadre.

Recherchez un point ou un sujet qui compléterait la scène derrière lui.

Il peut s’agir d’objets ou de personnes. Cette partie dépend de vous.

Pour être plus dynamique, rapprochez l’appareil photo du sujet de premier plan.

Faire preuve de créativité ici est le nom du jeu. Le point d’intérêt ne doit pas toujours être vraiment proche ou très loin, mais l’idée est de faire raconter une histoire à un paysage ou de susciter un sentiment de curiosité.

Comment mieux tirer la nuit

La photographie de nuit est toujours un défi, et bien que les smartphones s’améliorent, certains principes s’appliquent toujours. Les photos à exposition longue sont idéales pour les scènes statiques, comme un paysage urbain ou une scène au clair de lune. Le problème est que les caméras sont très sensibles aux mouvements lors de leur prise de vue. Des mains tremblantes, ou même la moindre secousse, peuvent ruiner une photo autrement géniale.

L’utilisation d’un trépied ou le maintien du téléphone sur une surface plane est d’une grande aide. Il en va de même pour l’utilisation d’une minuterie pour laisser l’obturateur se déclencher sans aucune entrée physique. Si votre téléphone dispose d’un mode Nuit dédié qui émule les expositions longues et les rend utilisables lorsque vous tenez votre téléphone, essayez tout de même le trépied.

Par exemple, le mode astrophotographie de Google ne fonctionne correctement qu’avec un trépied, et toute exposition longue utilisant le mode manuel ou pro d’un appareil photo de téléphone aura besoin de la même immobilité. Suivre ces étapes devrait vous aider:

Évaluez à quel point la scène est sombre pour vos propres yeux et pour ce que vous voyez à travers l’objectif de la caméra.

Utilisez toujours l’objectif sur l’appareil photo de votre téléphone avec l’ouverture la plus large et la meilleure qualité.

Utilisez un trépied ou une surface plane pour immobiliser le téléphone lors de la prise de vue.

Si vous filmez une scène avec des objets en mouvement, comme des traînées de circulation provenant de véhicules, concentrez-vous sur un objet statique dans le cadre.

N’utilisez jamais de flash pour photographier un paysage la nuit, jamais. Cela ne fera rien pour améliorer l’image.

Plus vous disposez de lumière, plus il est facile de prendre une photo décente avec moins de bruit.

Ne vous découragez pas si cela vous semble difficile. Vous pouvez être limité par la technologie de votre téléphone ou avoir besoin de pratique pour capturer de meilleures photos. Le bruit est le véritable adversaire dans ces situations, et c’est pourquoi c’est une bonne idée de baisser un peu l’exposition pour rendre la scène plus sombre si nécessaire. Vous le saurez en regardant l’image avant et après la prise de vue.

Prenez la photographie de votre smartphone à un autre niveau

Cours de photographie sur smartphone, optimisé par Android Central

Animé par Alex Dobie d’Android Central

Rejoignez-nous pour une plongée profonde dans tout ce que vous devez savoir pour prendre de meilleures photos. La composition, les fonctionnalités logicielles et l’édition ne sont que quelques-unes des fonctionnalités que nous aborderons ensemble dans ce cours.

Équipement supplémentaire

Parfois, une ou deux mains ne suffisent pas à faire ressortir une créativité supplémentaire de la caméra de votre smartphone, et c’est là que les bons outils peuvent vous aider. Photographier des paysages, c’est souvent être immobile et jouer avec les perspectives, donc ces éléments pourraient certainement aider.

Kit Joby GorillaPod 3K

(50 $ sur Amazon)

Ce trépied est suffisamment robuste et robuste pour gérer la plupart des appareils photo sans miroir et DSLR, mais avec le bon support, il peut aussi faire l’affaire pour les smartphones. Il comprend les pieds flexibles pour lesquels Joby est connu, offrant un niveau de stabilité que l’on ne voit généralement pas sur les trépieds “non Pro”. Si vous êtes sérieux au sujet de votre photographie mobile, c’est un bon point de départ.

Micro-support Joby GripTight One

(35 $ sur Amazon)

Avec un faible encombrement et un centre de gravité bas, cet ensemble de trépied et de montage est une bonne option lors de la prise de vue en gardant à l’esprit la stabilité et les angles. Le support s’étend jusqu’à 3,6 pouces, s’adaptant à la plupart des téléphones, même avec des étuis, ajoutant à la commodité lors de la configuration. Si un trépied pleine grandeur est à portée de main, retirez le support et fixez-le là.

Manfrotto Universal Smartphone Clamp Pro

(20 $ sur Amazon)

L’un des meilleurs supports pour smartphone disponibles, il est solidement construit et offre une prise ferme sur une large gamme de tailles de téléphones. Étant universel, il s’intégrera parfaitement sur les trépieds grands et petits et fonctionne aussi bien sur les bâtons à selfie pour les images de paysage qui incluent des personnes au premier plan.

Objectif large 18 mm Moment

(100 $ sur Amazon)

Cet objectif nécessite que vous ayez d’abord un étui Moment ou un étui photo pour batterie pour un téléphone compatible. Lorsque vous le faites, il capture 2x plus d’une scène, donnant aux images de paysage un plus grand sens de l’échelle et du contexte. C’est un objectif polyvalent au-delà de la prise de vue de scènes lointaines, mais il est net et fabriqué avec un excellent verre.

