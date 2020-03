Comment prendre soin de votre animal pendant l’épidémie de coronavirus – .

La nouvelle pandémie de coronavirus a un impact majeur sur tous les aspects de notre vie, de la sécurité publique et de la stabilité financière aux niveaux de stress et au-delà.

Aussi stressant que soit la propagation de COVID-19 pour nous, il est important de ne pas oublier de prendre soin de nos animaux de compagnie pendant cette période difficile.

La marque de bien-être pour animaux de compagnie RestoraPet a diffusé quelques conseils sur la façon de prendre soin de nos animaux de compagnie tout en faisant face à la pandémie de coronavirus, et il y a beaucoup de conseils importants à trouver dans les recommandations de l’entreprise.

Nous subissons tous énormément de stress en ce début de l’arrivée des nouveaux coronavirus aux États-Unis. C’est vrai, malgré le fait qu’il existe déjà plus de 15 000 cas confirmés de COVID-19 aux États-Unis, le virus ne fait que commencer à se propager. Certaines estimations suggèrent que près de la moitié de l’ensemble de la population américaine pourrait être exposée au nouveau virus, et c’est en partie la raison pour laquelle la communauté scientifique travaille si dur pour développer des traitements et un vaccin. Cependant, il faudra un certain temps avant que de réels progrès soient réalisés, et c’est pourquoi il est si important que nous continuions tous à nous mettre en quarantaine, à pratiquer la distanciation sociale lorsque nous devons sortir et à nous laver les mains aussi souvent et aussi soigneusement. que possible.

La protection de nous-mêmes et de nos familles est évidemment la priorité absolue en ce moment, mais n’oublions pas que beaucoup d’entre nous ont des animaux de compagnie au sein de nos familles. Rien n’est concluant pour le moment, car COVID-19 est encore si nouveau, mais l’OMS a déclaré qu’il est peu probable que les animaux domestiques courants puissent contracter le nouveau coronavirus. Mais les chiens, les chats et les autres animaux de compagnie captent définitivement notre stress et cela peut également les stresser, il est donc important de se rappeler de savoir comment cette situation malheureuse affecte nos amis à quatre pattes. Pour cette raison, la marque de bien-être pour animaux de compagnie RestoraPet a dressé une liste de 10 excellents conseils pour nous aider à prendre soin des membres de notre famille à fourrure pendant la nouvelle épidémie de coronavirus.

Il est de la plus haute importance que nous stockions des choses comme la nourriture pour animaux de compagnie et les jouets pour animaux de compagnie maintenant tant que nous le pouvons. La dernière chose que vous voulez, c’est de manquer de fournitures pour animaux de compagnie dans quelques semaines si tout est arrêté. Les détaillants populaires comme Amazon expédient toujours des fournitures pour animaux de compagnie, alors stockez-en suffisamment pour vous durer un mois ou même plus, juste pour jouer en toute sécurité. Cela devrait être assez évident pour la plupart des parents d’animaux de compagnie, mais il y a d’autres choses que vous devez absolument garder à l’esprit et RestoraPet a fait un excellent travail pour toucher tous les points importants.

Bien que nous ne puissions pas garantir l’efficacité du supplément de RestoraPet, nous pouvons certainement confirmer que la société regorge de bons conseils sur la façon de veiller à ce que nos animaux de compagnie bien-aimés soient pris en charge pendant cette période difficile. Voici 10 conseils importants que l’entreprise a partagés avec les médias vendredi:

Assurer une alimentation adéquate pour les animaux de compagnie – Les propriétaires d’animaux devraient avoir suffisamment de nourriture, de suppléments, de médicaments et de tout autre produit de soin pour animaux de compagnie nécessaire pour durer au moins deux semaines et, idéalement, quatre semaines.

Avoir un plan d’urgence – Identifiez quelqu’un qui peut s’occuper de votre animal au cas où vous ne le pourriez plus. Assurez-vous de les informer des soins particuliers dont votre animal a besoin. En ce qui concerne les médicaments, assurez-vous de fournir des instructions spécifiques et détaillées sur le dosage et l’administration.

Trouvez des jeux d’intérieur pour aider les animaux à faire de l’exercice – Il existe plusieurs façons d’engager les animaux de compagnie physiquement et mentalement à l’intérieur. Envisagez de jouer à l’écart, d’amener les animaux de compagnie à chasser les pointeurs laser, d’appeler les chiens d’avant en arrière dans la maison avec des friandises, de faire des bulles pour qu’ils chassent, de jouer à cache-cache ou de leur faire des jouets de puzzle. Vous pouvez également les encourager à chercher de la nourriture, à organiser un cours d’agilité en salle et à jouer «trouvez le jouet ou la friandise».

Faire un pot d’intérieur ou d’arrière-cour – Avoir une réserve de coussinets pipi dans la maison peut s’avérer utile si vous et votre chien ne voulez pas sortir. Envisagez également de faire un pot pour votre chien dans la cour en délimitant une zone de la cour.

Ne pas suralimenter – Alors que de plus en plus d’Américains sont obligés de rester à la maison et de s’isoler, il est plus facile que jamais de stresser de manger pendant cette période sans s’en rendre compte et de suralimenter les animaux de compagnie à vos côtés. Selon une récente enquête sur la prévention de l’obésité chez les animaux, près de 60% des chats et 56% des chiens sont considérés en surpoids ou obèses, ce qui peut entraîner des problèmes de santé.

Développer un calendrier – De nombreux animaux de compagnie, comme les gens, sont réconfortés par les routines. Comme beaucoup d’entre nous trouvent nos routines quotidiennes perturbées, il est important de développer de nouveaux rituels et routines qui aident à structurer les animaux de compagnie. Continuez à les nourrir et à les marcher selon un horaire similaire, si possible, ou développez de nouvelles routines d’intérieur pour remplacer les rituels manquants.

Mettez-vous en quarantaine contre les animaux de compagnie – Si vous avez été testé positif au COVID-19 ou soupçonnez que vous pourriez être positif, il n’est pas clair si un animal de compagnie contracte le COVID-19 ou devient un vecteur pour le transmettre, alors évitez les animaux de compagnie et les autres humains dans votre ménage pendant cette période . Si vous ne pouvez pas trouver quelqu’un d’autre pour prendre soin de votre animal, continuez à vous occuper vous-même, mais limitez le plus possible le contact avec lui. Essayez de ne pas les caresser mais, si vous le devez, lavez-vous les mains avant et après. Ne les embrassez pas et ne vous blottissez pas avec eux, et portez un masque facial autour d’eux. Une fois que vous vous êtes amélioré et que la quarantaine est passée, vous pouvez donner à votre animal un amour et des câlins supplémentaires pour rattraper les quelques semaines d’intervalle.

Planifier les urgences médicales – Si vous avez été testé positif au COVID-19 ou soupçonnez que vous pouvez être positif et que votre animal tombe malade ou connaît une urgence qui nécessite des soins vétérinaires et que personne d’autre ne peut les emmener chez un vétérinaire ou un hôpital vétérinaire, les propriétaires d’animaux doivent appeler à l’avance informer le vétérinaire de la situation.

Avoir des dossiers médicaux mis à jour – Si le pire vient au pire, vous devrez peut-être monter à bord de votre animal pour le garder en sécurité. Pour cette raison, c’est une bonne idée de s’assurer que chaque animal est à jour sur ses vaccins. Assurez-vous également que les animaux sont micropuces et que leurs dossiers sont à jour.

Reste calme – Puisque les animaux domestiques captent notre énergie nerveuse, la dernière chose que vous voulez faire est de les stresser d’une manière qui les fait agir, perpétuant ainsi votre propre anxiété. Faites une respiration profonde, caressez-les calmement et assurez-vous de leur accorder toute votre attention, au moins 15 minutes par jour, pour les apaiser ainsi que vous-même.

