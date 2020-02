Comment rechercher vos comptes et mots de passe sur iPhone et iPad

Apple a apporté d’excellentes améliorations à la gestion des mots de passe et des comptes dans iOS et iPadOS, y compris la possibilité d’accéder aux comptes et mots de passe stockés lorsque vous vous connectez sur le Web et dans les applications. Dans les applications et sur les sites Web qui utilisent des champs de nom d’utilisateur et de mot de passe, votre iPhone ou iPad affichera une icône de clé au-dessus du clavier. En appuyant sur la clé, vous aurez accès à vos comptes et mots de passe stockés, vous permettant de vous connecter à votre compte en quelques clics rapides. Si vous recherchez vos comptes et mots de passe – que ce soit pour les modifier ou les ajouter – voici où vous les trouvez!

Comment trouver vos comptes et mots de passe sur iPhone ou iPad

Ouvert Réglages sur votre iPhone ou iPad.

Robinet Mots de passe et comptes.

Robinet Mots de passe de site Web et d’application. Authentifiez-vous au besoin avec Face ID ou Touch ID.

Source: iMore

Appuyez sur le champ de recherche pour rechercher une entrée si vous en avez besoin.

Appuyez sur le entrée vous cherchez.

Source: iMore

Appuyez sur un nom d’utilisateur / adresse e-mail ou mot de passe si vous souhaitez en copier un.

Robinet Copie pour copier le nom d’utilisateur / l’adresse e-mail ou le mot de passe.

Source: iMore

Lorsque vous avez accès à vos comptes et mots de passe, vous verrez une liste consultable d’entrées. Appuyer sur une entrée fera apparaître un Nom d’utilisateur, une Mot de passe, et le Site Internet cela correspond à votre compte. Vous pouvez appuyer et maintenir Nom d’utilisateur et Mot de passe entrée pour copier leur contenu.

Économisez gros avec les offres VPN d’ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Comment ajouter des comptes et des mots de passe sur iPhone ou iPad

iOS a un mécanisme intégré pour ajouter un compte et des mots de passe à votre trousseau iCloud. Lorsque vous commencez à créer un compte, Safari vous proposera un mot de passe. Si vous choisissez d’utiliser ce mot de passe, Safari enregistrera également les détails de votre compte dans le trousseau iCloud. Vous pouvez en savoir plus sur l’utilisation du trousseau iCloud en consultant le post suivant:

Comment utiliser le trousseau iCloud sur iPhone et iPad

Si vous souhaitez ajouter manuellement des comptes et des mots de passe sur iOS, voici comment!

Ouvert Réglages sur votre iPhone ou iPad.

Robinet Mots de passe et comptes.

Robinet Mots de passe de site Web et d’application. Authentifiez-vous au besoin avec Face ID ou Touch ID.

Source: iMore

Appuyez sur le + dans le coin supérieur droit de l’écran.

Tapez le Site Internet, Nom d’utilisateur, et Mot de passe les champs où vous utiliserez ces informations d’identification.

Robinet Terminé.

Source: iMore

Comment supprimer des comptes et des mots de passe sur iPhone ou iPad

Ouvert Réglages sur votre iPhone ou iPad.

Robinet Mots de passe et comptes.

Robinet Mots de passe de site Web et d’application. Authentifiez-vous au besoin avec Face ID ou Touch ID.

Source: iMore

Robinet Éditer dans le coin supérieur droit.

Appuyez pour sélectionner identifiants) vous souhaitez supprimer.

Source: iMore

Robinet Supprimer dans le coin supérieur gauche.

Robinet Supprimer.

Source: iMore

Le mot de passe sera supprimé du trousseau iCloud et ne sera plus accessible lorsque vous accédez au site Web qui lui est associé.

Des questions?

Vous avez du mal à obtenir vos comptes et mots de passe au carré? Avez-vous des questions que nous aurions pu manquer? Soyez sûr de nous donner un cri dans les commentaires afin que nous puissions vous aider à dépanner!