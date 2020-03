Comment récupérer un compte Instagram désactivé / piraté

Instagram est l’une des plateformes de médias sociaux les plus populaires au monde, et la perte d’accès à votre compte peut être un scénario de cauchemar pour de nombreux utilisateurs. Être coupé de vos amis et de votre communauté est une chose, mais perdre des années de photos et de vidéos peut être dévastateur. Heureusement, il n’est pas trop difficile de récupérer votre compte Instagram dans la plupart des cas.

Pour vous aider tout au long du processus, nous avons créé ce guide pratique pour récupérer votre compte Instagram désactivé, piraté ou supprimé. Selon votre situation, la récupération du compte peut prendre quelques jours ou quelques semaines. Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la section appropriée pour vous.

Pourquoi mon compte Instagram a-t-il été désactivé?

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles un compte Instagram est désactivé, et souvent les modérateurs frappent sans aucun avertissement. Vous saurez que votre compte a été désactivé, car un message contextuel vous informera la prochaine fois que vous essaierez de vous connecter.

Notez que ce n’est pas la même chose que de ne pas avoir le mot de passe / nom d’utilisateur correct pour votre compte («Mot de passe ou nom d’utilisateur incorrect»). Si tel est le cas, la saisie de votre adresse e-mail ou de votre numéro de téléphone et la réinitialisation de votre mot de passe devraient résoudre le problème en quelques minutes, sauf si vous avez été piraté et nous y reviendrons dans un instant.

La publication d’activités illégales, de discours de haine, de nudité ou de violence graphique entraînera la désactivation de votre compte.

Instagram ne fournit pas d’indications précises sur les raisons pour lesquelles les comptes sont désactivés, mais il dit qu’il résulte d’une violation des directives ou des conditions d’utilisation de la communauté. En général, des choses comme les activités illégales, les discours de haine, la nudité et la violence graphique sont des motifs d’action. Les récidivistes peuvent également voir leur compte définitivement supprimé sans recours possible.

La bonne nouvelle est qu’il n’est pas trop compliqué de récupérer votre compte Instagram s’il a été désactivé. Cela peut prendre quelques jours, mais ce n’est rien comparé aux mois ou aux années de photos de votre compte!

Comment récupérer un compte Instagram désactivé

Lorsque vous obtenez le message redouté de compte désactivé, la première chose que l’application vous invite à faire est Apprendre encore plus. Cela vous guidera plus ou moins à travers le processus de récupération de votre compte Instagram désactivé, bien qu’il y ait quelques autres astuces que nous verrons dans un instant.

Parcourez les invites de l’application, mais gardez à l’esprit que pour récupérer votre compte Instagram, vous devez passer le processus d’appel. Le seul moyen qui se produit est s’il a été désactivé par erreur. Dire que vous êtes désolé d’avoir enfreint les règles et promis de ne pas recommencer ne suffira pas.

Être persistant. Vous pouvez soumettre des appels plusieurs fois par jour jusqu’à ce que vous récupériez votre compte.

Un autre endroit où vous pouvez soumettre des appels est cette page de contact officielle. Remplissez simplement les champs requis et cliquez sur Envoyer pour que votre cas soit examiné. Encore une fois, évitez de vous excuser car cela implique que vous étiez en faute. Vous pouvez être invité à envoyer un selfie comme vérification à un moment donné du processus.

Vous pouvez répéter le processus d’appel aussi souvent que vous le souhaitez jusqu’à ce que vous obteniez un modérateur plus indulgent. En supposant que vous n’ayez pas intentionnellement enfreint de règles majeures, cela ne devrait pas prendre plus de quelques jours pour obtenir une réponse. N’ayez pas peur d’être persistant et vous finirez par récupérer votre compte Instagram.

Comment réactiver un compte Instagram

Il y a quelques années, Instagram a ajouté la possibilité de désactiver temporairement votre compte lorsque vous avez besoin de faire une pause sur la plateforme de médias sociaux. Cela ne peut être fait que via un navigateur mobile ou un ordinateur (pas l’application), mais cela supprimera tout votre contenu et il semblerait que le compte ait été complètement supprimé.

Cependant, il est très facile de récupérer votre compte Instagram désactivé. Connectez-vous à nouveau sur n’importe quel appareil et votre compte sera automatiquement réactivé. Selon la durée de votre absence, vous devrez peut-être accepter les nouvelles conditions générales mises en place depuis votre départ.

Comment récupérer un compte Instagram piraté

Les comptes Instagram sont une cible fréquente pour les pirates. Ils pourraient chercher à accéder à des comptes privés, tenter de vendre votre nom d’utilisateur ou viser à voler vos données personnelles pour d’autres actions néfastes.

Si vous pensez que votre compte Instagram a été piraté, vous devez prendre des mesures dès que possible. Plus les pirates ont accès à votre compte, plus ils peuvent endommager votre vie privée et votre réputation en ligne!

La première chose à faire est de rechercher un e-mail provenant d’Instagram indiquant que l’e-mail lié à votre compte a été modifié. C’est le moyen le plus simple pour les pirates de prendre le contrôle de votre compte, mais si vous pouvez trouver l’e-mail, vous pouvez annuler immédiatement l’action.

Si vous ne trouvez pas l’e-mail, il existe une autre option pour le corriger avant qu’il ne soit trop tard. Vous pouvez demander qu’un lien de connexion soit envoyé à votre numéro de téléphone au lieu de l’adresse e-mail du pirate. Sur l’écran de connexion, appuyez sur Obtenez de l’aide pour vous connecter (sur Android) ou mot de passe oublié? (sur iOS). Vous pouvez ensuite entrer votre numéro de téléphone pour recevoir un lien de connexion temporaire. Suivez les instructions à partir de là pour retrouver l’accès.

Si cela rétablit l’accès à votre compte, vous devez immédiatement modifier votre mot de passe et révoquer l’accès accordé à toute application tierce. Vous constaterez peut-être également que vous suivez maintenant de nouveaux comptes, mais ne vous en faites pas avant d’avoir sécurisé votre compte.

Lorsque tout le reste échoue, vous pouvez toujours signaler le compte piraté pour retrouver l’accès.

Comment signaler un compte Instagram piraté

Sur l’écran de connexion, appuyez sur Obtenez de l’aide pour vous connecter (sur Android) ou Mot de passe oublié? (sur iOS). (Android uniquement) Saisissez votre nom d’utilisateur, votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone et appuyez sur Prochain.Robinet Besoin d’aide? et suivez les instructions à l’écran.

Dans le cadre de ce processus, vous devrez envoyer une photo de vous-même avec un code de sécurité pour vérifier votre identité. Pour minimiser les risques de nouveau piratage, assurez-vous d’activer l’authentification à deux facteurs dès que possible.

Puis-je récupérer un compte Instagram supprimé?

Si vous ou quelqu’un avec vos informations de connexion a supprimé votre compte Instagram, vous ne pourrez pas le récupérer. Pour cette raison, vous devez être très prudent avec le partage de vos informations de connexion avec vos amis et votre famille.

Bien que vous ne puissiez pas récupérer un compte Instagram supprimé, vous pouvez créer un nouveau compte en utilisant la même adresse e-mail ou numéro de téléphone. Vous ne pourrez pas utiliser le même nom d’utilisateur, ni récupérer aucun abonné ni aucune image publiée.

Voilà pour notre guide sur la façon de récupérer votre compte Instagram! Avec un peu de persistance, tout compte qui n’a pas été définitivement supprimé ou interdit peut être récupéré.

