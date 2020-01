Comment recycler ou faire don de votre ancien téléphone Android

Meilleure réponse: Il y a plusieurs choses à faire avec un téléphone que vous n’utilisez plus et qui ne valent peut-être pas la peine d’être vendu d’occasion. Que vous donniez ou recycliez, c’est mieux que de jeter un smartphone et ses matières dangereuses à la poubelle.

Pourquoi ne puis-je pas simplement jeter mon téléphone?

Nous créons des dizaines de millions de tonnes de déchets électroniques – des déchets d’appareils électroniques – chaque année, et les jeter à la poubelle est la pire chose que vous puissiez faire avec. Il existe deux types de matériaux dans les smartphones et autres déchets électroniques qui nécessitent des processus d’élimination spéciaux:

Matériaux précieux comme les métaux rares sont difficiles à extraire, à affiner et à utiliser en électronique, nous devons donc récupérer autant de ces matériaux à partir d’un appareil à la fin de sa vie afin que les fabricants puissent minimiser la nouvelle extraction de ces matériaux.

Matières dangereuses sont dans chaque smartphone, tablette, portable, en particulier dans les batteries. Mettre ces matériaux dans une décharge peut en fait endommager l’environnement – et les mettre dans un incinérateur est encore pire.

Dans les deux cas, plutôt que de le jeter à la poubelle, nous donnons

Comment se préparer à se séparer de son téléphone

Si le téléphone ne s’allume plus, vous pouvez ignorer cette section et apporter votre téléphone à un EcoATM ou à Best Buy.

Si votre téléphone s’allume toujours, allumez-le et parcourez la liste de contrôle suivante:

Vérifier la stockage interne sur le téléphone pour tous les fichiers auxquels vous souhaitez conserver. Vous auriez dû le faire lors de la première mise à niveau de cet ancien téléphone vers votre nouveau, mais cela vaut la peine de le repasser une dernière fois.

Retour aux paramètres d’usine l’appareil pour effacer toutes vos données personnelles de l’ancien appareil.

Vérifier la plateaux et fentes pour cartes pour toutes les anciennes cartes SIM ou microSD que vous avez peut-être laissées dans l’ancien téléphone. Retirez les anciennes cartes avant de recycler votre téléphone.

Enlevez le Cas. Bien que les étuis soient pratiques lorsque vous transportez un téléphone, les étuis subissent des processus de recyclage différents de ceux des téléphones eux-mêmes, alors retirez-le.

Si vous envisagez de vendre le téléphone en ligne sur Swappa ou sur un autre marché en ligne, regardez autour de votre maison et rassemblez le chargeurs et boite d’origine si vous le pouvez, le fait d’avoir la boîte et les accessoires d’origine peut vous aider à obtenir un prix plus élevé.

Déterminer où recycler votre téléphone

Si vous ne savez pas quelle option est la meilleure pour vous débarrasser de votre téléphone, décomposons-les un peu plus facilement pour vous:

Votre téléphone a moins de 18 mois? Votre téléphone peut encore valoir la peine d’être vendu pour récupérer une partie de votre argent. Le vendre sur Swappa peut aider à donner une seconde vie à votre appareil.

Swappa vous permet de vendre des téléphones de travail neufs, comme neufs et d’occasion, avec ou sans les accessoires et manuels d’instructions d’origine.

Voulez-vous récupérer l’argent que vous pouvez? ecoATM vous paie en espèces sur place pour les téléphones qui ont encore une valeur marchande et propose un recyclage gratuit pour les téléphones qui n’ont plus de valeur marchande. Les écoATM sont disponibles dans les centres commerciaux et les Walmarts à travers l’Amérique, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de parcourir de grandes distances ou de payer pour expédier votre téléphone.

ecoATM accepte les smartphones fonctionnels ou non fonctionnels sans leurs accessoires ni leurs manuels d’instructions.

Vous voulez donner votre téléphone à une bonne cause? Cell Phones for Soldiers est un organisme à but non lucratif qui aide à recycler les vieux téléphones et utilise les fonds générés pour aider les soldats et les anciens combattants de retour.

Les téléphones portables pour vétérans prennent des téléphones en état de marche ou cassés et leurs accessoires, mais veuillez jeter les manuels d’instructions.

Je veux juste m’en débarrasser. Offrez-le à Best Buy qui propose le recyclage des appareils électroniques et ménagers pour les téléphones, les ordinateurs, les téléviseurs et de nombreux autres types d’appareils.

Best Buy recycle les téléphones portables en état de marche ou cassés, mais veuillez jeter les étuis.

les Canadiens peuvent faire don de leurs appareils dans la plupart des magasins de transporteurs ou dans des points de dépôt hébergés par Recycle My Cell à travers le pays.

