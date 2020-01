Comment regarder Apple TV + sur des appareils Amazon Fire TV

Ce n’est pas seulement le matériel Apple qui vous permet de regarder toutes les nouvelles émissions sur Apple TV +. Le service de streaming est également accessible via une variété d’appareils Amazon Fire TV.

Appareils Amazon Fire TV compatibles

Ce sont les appareils compatibles:

Amazon Fire TV Stick 4K (2018), Basic Edition (2017), Gen 2 (2016),

Fire TV Cube (Gen 1 et 2)

Fire TV – Gen 3 (2017)

Barre de son Nebula – Fire TV Edition

Télécharger directement sur l’appareil

Recherchez Apple TV sur l’écran d’accueil d’Amazon Fire TV – vous pouvez demander à Alexa de le faire sur les appareils compatibles. Une fois la recherche terminée, sélectionnez l’application Apple TV dans la section Applications et jeux. Ensuite, sélectionnez «Get», cela lancera le téléchargement de l’application. L’application Apple TV apparaîtra désormais dans la section Applications et chaînes de l’écran d’accueil. Il vous suffit de cliquer sur l’application à l’aide de votre télécommande pour l’ouvrir. Accédez à l’onglet “Regarder maintenant” et faites défiler vers le bas jusqu’à Apple TV +. Bien sûr, avec l’application téléchargée, vous pourrez accéder à d’autres contenus Apple TV que vous pourriez avoir achetés via votre appareil Amazon Fire TV.

Télécharger depuis le Web

Vous pouvez également ajouter l’application Apple TV via Amazon.com. Recherchez-le sur le site Web d’Amazon ou accédez directement à https://www.amazon.com/Apple-Inc-TV/dp/B07XDD7GYT. Sur le côté, il y a un bouton “Get the App”. Il mettra également en évidence si vous ne disposez pas d’un appareil compatible. Si vous le faites, cliquez sur le même bouton «Obtenir l’application» et il sera téléchargé sur votre appareil Amazon Fire TV. Une fois terminée, l’application Apple TV apparaîtra à nouveau sur l’écran d’accueil et le contenu sera accessible comme décrit ci-dessus.