Comment regarder Clemson contre LSU ce soir – .

Lundi soir à la Nouvelle-Orléans, les Clemson Tigers défendront leur titre contre les LSU Tigers et leur quart-arrière vainqueur de Heisman, Joe Burrow, alors que deux équipes invaincues jouent au College Football Playoff National Championship pour la deuxième année consécutive. Alors que Clemson est sur le point d’établir une dynastie pour rivaliser avec l’Alabama, LSU est en compétition pour son premier titre depuis son exclusion par l’Alabama dans le même stade en 2011.

Nous vous expliquerons ci-dessous comment regarder le jeu depuis votre ordinateur, votre tablette et votre smartphone, mais avant cela, vous devez connaître le lancement du jeu sur 17 h 00 PT / 20 h HE le lundi 13 janvier et sera diffusé sur ESPN. Si vous avez un paquet de câbles de quelque sorte que ce soit, tournez simplement la molette sur ESPN avant le début du jeu.

Clemson et LSU ont tous deux eu des années incroyables, comme l’indiquent les records 14-0, mais leurs dernières apparitions sur le terrain étaient presque opposées polaires. LSU a complètement démantelé la défense de l’Oklahoma lors du premier match éliminatoire, s’enfuyant avec une victoire obscène de 63-28 qui aurait pu être encore pire si LSU avait tout mis en œuvre en deuxième mi-temps. Pendant ce temps, Clemson a à peine échappé à son affrontement avec l’Ohio State, faisant face à un déficit de deux points à la mi-temps et bénéficiant d’une revue de rediffusion sur un jeu qui aurait pu entraîner un touché de l’Ohio State.

Cela dit, LSU n’a pas fait face à une défense aussi solide que Clemson toute l’année, et si quelqu’un veut arrêter Joe Burrow, ce devra être les (autres) tigres. De l’autre côté du terrain, Clemson QB Trevor Lawrence n’est pas en reste non plus, car il devrait être le premier choix du repêchage de la NFL 2021 (vraisemblablement sur les traces de Burrow, qui sera le premier choix du repêchage de cette année ). En d’autres termes, c’est une excellente confrontation.

Si vous n’avez pas de câble, mais que vous voulez regarder le match, certains des services avec des essais gratuits incluent YouTube TV, AT&T TV Now, Hulu Live TV et Sling. Au-delà de la diffusion standard, il y aura une variété d’options de visualisation alternatives, y compris Field Pass sur ESPN2, Coaches Film Room sur ESPNU, Command Center sur ESPNews et DataCenter sur ESPN Goal Line. Vous pouvez utiliser votre connexion par câble pour regarder sur l’application ESPN et WatchESPN également.

