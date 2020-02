Comment regarder des clips vidéo dans Apple Music

Avec votre abonnement Apple Music, vous avez accès à des milliers de clips musicaux de haute qualité, sans publicité, sur votre iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Vous pouvez parcourir les vidéos de vos artistes préférés, ou vous asseoir et vous détendre tout en regardant des listes de lecture vidéo organisées par l’équipe musicale dédiée d’Apple.

Voici comment regarder des clips musicaux dans Apple Music sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV

Comment rechercher des clips vidéo dans Apple Music

Vous pouvez parcourir la page des clips vidéo d’Apple Music pour trouver quelque chose d’amusant à regarder, y compris des listes de lecture vidéo organisées pour vos genres et décennies préférés.

lancement Apple Music sur votre iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.

Cliquer sur Feuilleter.

Cliquer sur Vidéos musicales. Sur iPhone et iPad, c’est juste sous Playlist. Sur Mac et Apple TV, il se trouve en haut à côté de Playlist.

Vous pouvez faire défiler les nouveaux clips, les playlists et bien plus encore. Trouvez quelque chose que vous aimeriez regarder et cliquez dessus pour commencer à le jouer.

Comment rechercher des clips vidéo spécifiques dans Apple Music

Si vous savez ce que vous cherchez, vous pouvez facilement trouver n’importe quel clip vidéo disponible sur Apple Music avec une recherche rapide.

Tapez simplement le nom de la chanson ou de l’artiste (ou les deux) dans le champ de recherche.

Lorsque les résultats apparaissent, faites défiler jusqu’à la section Vidéos.

Si un artiste ou une chanson que vous recherchez n’a pas de section de clip vidéo, elle n’est pas disponible dans Apple Music.

Comment ajouter des clips vidéo à votre bibliothèque dans Apple Music

Vous pouvez ajouter des clips musicaux trouvés dans Apple Music à votre bibliothèque où ils sont plus faciles à trouver et à regarder à tout moment.

Sélectionnez le Clip musical vous souhaitez ajouter à votre bibliothèque

Sur votre iPhone ou iPad, appuyez sur le Bouton Ajouter (il ressemble à un signe plus) à côté de la vidéo. Sur Apple TV, appuyez sur le Bouton de menu sur la télécommande Siri, puis balayez l’écran vers le Plus bouton en haut de l’écran (il ressemble à trois points). Sur Mac, cliquez sur le Bouton Ajouter à côté de la vidéo.

Le clip vidéo sera désormais répertorié dans votre bibliothèque où vous pourrez le diffuser. Si vous souhaitez télécharger des clips musicaux pour les visionner hors ligne, téléchargez-les sur votre iPhone, iPad ou Mac (vous ne pouvez rien télécharger sur Apple TV).

Comment télécharger des clips musicaux sur votre appareil dans Apple Music

Que vous ayez déjà un clip dans votre bibliothèque ou que vous l’ayez trouvé dans Apple Music, vous pouvez le télécharger sur votre iPhone, iPad ou Mac pour le regarder hors ligne. Créez votre playlist parfaite et regardez-les toutes au milieu de nulle part.

Sélectionnez le Clip musical que vous souhaitez télécharger sur votre appareil.

Sur votre iPhone ou iPad, appuyez sur le Bouton Ajouter (il ressemble à un signe plus) à côté de la vidéo. Sur Mac, cliquez sur le Bouton Ajouter à côté de la vidéo.

Sélectionnez le Bouton de téléchargement (il ressemble à un nuage avec une flèche pointant vers le bas).

Le clip vidéo sera téléchargé sur votre iPhone, iPad ou Mac. Gardez à l’esprit l’espace de stockage dont vous disposez sur vos appareils. Les clips vidéo occupent environ 50 à 100 Mo d’espace (contre environ 15 Mo pour les chansons).

Comment afficher des clips musicaux ajoutés à votre bibliothèque dans Apple Music

Votre bibliothèque est l’endroit où se trouve votre contenu. Qu’il s’agisse de musique extraite de votre collection de CD personnelle, achetée sur iTunes ou ajoutée à Apple Music (si elle provient d’Apple Music, elle ne vous appartient pas. Vous l’empruntez avec votre abonnement). Lorsque vous souhaitez trouver vos clips musicaux, vous devrez peut-être filtrer iTunes ou votre application Musique pour les voir.

lancement Apple Music sur votre iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.

Sélectionner Bibliothèque.

Sélectionner Vidéos musicales dans la liste de contenu de votre bibliothèque. Sur Mac, c’est dans la barre latérale à gauche. Sur Apple TV, il se trouve dans la barre latérale à droite.

Si vous ne voyez pas de clips vidéo, vous devrez peut-être l’ajouter. Sur iPhone et iPad, appuyez sur Éditer dans le coin supérieur droit de votre bibliothèque. Appuyez ensuite sur Vidéos musicales pour l’ajouter à la liste.

Comment créer une liste de lecture vidéo dans Apple Music

Les listes de lecture ne sont pas réservées aux chansons. Vous pouvez créer la liste de lecture de clips musicaux parfaite et la remplir avec chaque vidéo de vos artistes préférés faisant la soie dentaire (cela arrivera finalement).

Sélectionner un Clip musical que vous souhaitez mettre dans une playlist.

Sur iPhone et iPad, forcez une pression ou une pression longue sur vidéo. Sur Mac, faites un clic droit ou Ctrl-clic sur la vidéo (lorsqu’elle n’est pas en cours de lecture). Sur Apple TV, appuyez sur le Bouton de menu sur la télécommande Siri et faites glisser vers le Plus bouton en haut de l’écran (il ressemble à trois points).

Sélectionner Ajouter à la playlist.

Si vous créez une nouvelle liste de lecture, sélectionnez Nouvelle playlist. Vous pouvez également l’ajouter à une liste de lecture existante.

Nommez votre nouveau playlist.

À partir de maintenant, lorsque vous souhaitez ajouter un clip ou une chanson à votre nouvelle liste de lecture, elle sera là.

Comment partager une vidéo dans Apple Music

Sur iPhone, iPad et Mac, vous pouvez partager un lien vers une vidéo musicale sur Twitter, Facebook, Messages et divers endroits à l’aide des extensions Partager.

Sélectionner un Clip musical que vous souhaitez mettre dans une playlist.

Sur iPhone et iPad, appuyez de force ou appuyez longuement sur vidéo. Sur Mac, faites un clic droit ou Ctrl-clic sur la vidéo (lorsqu’elle n’est pas en cours de lecture).

Sélectionner Partager un clip vidéo.

Sélectionnez le méthode vous souhaitez partager la vidéo.

Sur Mac, vous pouvez copier le lien ou le partager directement sur Twitter et Facebook. Sur iPhone et iPad, vous pouvez le partager avec une grande variété de services, y compris Facebook et Twitter, ainsi que des services de stockage basés sur le cloud, Pinterest, des applications de chat, des applications de prise de notes, etc.

Comment contrôler la lecture vidéo dans Apple Music

Dans la plupart des cas, le contrôle de la lecture d’un clip vidéo dans Apple Music est le même que pour n’importe quel clip vidéo. Appuyez ou cliquez sur Lecture, pause, avance rapide et rembobinage. Il existe cependant plusieurs façons supplémentaires de contrôler la lecture de clips musicaux dans Apple Music, ce qui le rend un peu plus amusant.

Comment contrôler la lecture vidéo dans Apple Music à l’aide de Siri

Siri sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV sait quoi faire lorsque vous lui demandez d’avancer, de rembobiner, de mettre en pause et de lire une vidéo musicale. Il suffit de demander.

“Hé. Siri. Joue le clip de Prince – Let’s Go Crazy.”

“Hé, Siri. Pause.”

“Hey, Siri. Passez au prochain clip.”

“Hé, Siri. Relis le clip.”

Demander à Siri de commencer à lire un clip est un peu délicat. Parfois, il lit une piste audio à la place, mais parfois il comprend et lit la vidéo que vous avez demandée. Je n’ai jamais réussi à convaincre Siri de lire un clip sur mon Mac. Cependant, toutes les commandes de lecture après le début de la vidéo fonctionnent parfaitement.

Comment contrôler la lecture vidéo dans Apple Music à l’aide d’AirPods

Si vous regardez des clips vidéo dans Apple Music, vos AirPods peuvent être utilisés pour contrôler la lecture de la même manière que si vous écoutiez de la musique.

En fonction de ce que vous avez attribué à votre double-toucher pour l’oreille gauche et droite, vous pouvez mettre en pause / lire, passer au clip suivant, lire le clip précédent ou double-toucher pour demander à Siri de faire votre demande.

Comment personnaliser le contrôle du toucher gauche et droit sur vos AirPods

Comment contrôler la lecture vidéo dans Apple Music sur Apple TV à l’aide de HomePod

Si vous avez un ou plusieurs HomePod connectés à votre Apple TV, vous pouvez en effet demander à Siri sur votre HomePod de commencer à lire un clip, de faire une pause, de lire, de sauter, de rembobiner, etc. Demandez simplement à Siri sur votre Homepod.

“Hé. Siri. Joue le clip de Prince – Let’s Go Crazy.”

“Hé, Siri. Pause.”

“Hey, Siri. Passez au prochain clip.”

“Hé, Siri. Relis le clip.”

Demander à Siri de commencer à lire un clip est un peu délicat. Parfois, il lit une piste audio à la place, mais parfois il comprend et lit la vidéo que vous avez demandée. Cependant, toutes les commandes de lecture après le début de la vidéo fonctionnent parfaitement.

