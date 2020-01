Comment regarder des films de Studio Ghibli sur Netflix aux États-Unis, au Canada et au Japon

Netflix vient d’annoncer qu’à partir du 1er février, il mettra à disposition des films du Studio Ghibli. Au total, il y aura 21 films qui feront une apparition, et ils viendront en trois phases. Les films seront disponibles dans le monde entier via un partenaire de distribution Wild Bunch International, bien que ce déploiement exclura certains grands marchés.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, le Studio Ghibli a été fondé en 1985 par les réalisateurs Hayao Miyazaki et Isao Takahata et le producteur Toshio Suzuki. Il s’agit d’un studio de films d’animation japonais qui a produit des longs métrages, des courts métrages, des publicités télévisées et a même travaillé avec des studios de jeux vidéo sur des éléments visuels pour les jeux. Six des films du studio figurent parmi les 10 films d’animation les plus rentables du Japon, et la société a de nombreuses autres distinctions. Son titre le plus réussi est Spirited Away, qui a rapporté plus de 360 ​​millions de dollars dans le monde et a été élu quatrième meilleur film du 21e siècle, sélectionné par 177 critiques de cinéma du monde entier en 2016 et a remporté un Oscar en 2003.

Avoir ces films en route vers des services de streaming comme Netflix est énorme, bien que cela vienne avec quelques exceptions. Malheureusement, ceux des États-Unis, du Canada et du Japon ne pourront pas diffuser les films sur Netflix facilement en raison d’accords pour amener les films vers d’autres services. Heureusement, il existe des moyens de contourner cela si vous êtes prêt à consacrer quelques minutes de votre temps pour le configurer.

Utilisez un VPN pour regarder Studio Ghibli

Si vous vivez aux États-Unis, au Canada ou au Japon et que vous souhaitez diffuser les films via votre abonnement Netflix, vous pouvez le faire en configurant un VPN. Il existe de nombreux services VPN, et l’une des principales caractéristiques d’un VPN est la possibilité de modifier l’emplacement du serveur auquel vous vous connectez. En faisant cela, vous pouvez le faire apparaître comme si vous étiez dans un emplacement différent, puis vous avez accès au contenu que vous n’aviez pas auparavant.

ExpressVPN offre actuellement une remise de 49% et 3 mois d'accès gratuit lorsque vous vous inscrivez pour un contrat d'un an. Cela vous rapporte 15 mois d'accès pour un peu moins de 100 $.

La configuration du VPN ne prend que quelques minutes et une fois que vous êtes prêt, vous pouvez vous connecter à un serveur dans l'une des régions où les films de Studio Ghibli sont disponibles, comme l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique latine ou l'Asie. En quelques clics, vous pouvez ensuite commencer à diffuser le contenu et rattraper le retard sur les 21 films dès qu'ils sont disponibles.

Une autre option aux États-Unis

Lors de leur lancement en mai, les films du Studio Ghibli feront également leur chemin vers le nouveau service de streaming HBO Max. Bien sûr, cela signifie que vous vous inscrivez à un autre service pour regarder du contenu, mais c’est une autre option pour ceux aux États-Unis.

Quand les films du Studio Ghibli seront-ils disponibles?

Tous les films ne seront pas disponibles le 1er février, mais c’est à ce moment-là qu’ils commenceront à faire leur apparition. Il y en aura 21 au total sur Netflix, et les sept premiers seulement seront disponibles dans un premier temps. Voici le calendrier de déploiement actuel:

Phase 1: 1er février

Chateau dans LE ciel

Mon voisin Totoro

Service de livraison de Kiki

Seulement hier

Porco Rosso

Vagues de l’océan

Contes de Earthsea

Phase 2: 1er mars

Nausicaä de la vallée du vent

Princesse Mononoke

Mes voisins les Yamadas

Enlevée comme par enchantement

Le chat revient

Le monde secret d’Arrietty

L’histoire de la princesse Kaguya

Phase 3: 1er avril

Pom Poko

Murmure du cœur

Château en mouvement de Howl

Ponyo

De haut sur Poppy Hill

Le vent se lève

Quand Marnie était là

Grave of the Fireflies est l’une des omissions les plus notables ici car Studio Ghibli ne détient pas les droits de publication du film. Netflix sous-titrera les films dans 28 langues différentes, ce qui a plus que jamais existé auparavant. Si vous n’êtes pas déjà client Netflix, vous pouvez vous inscrire maintenant afin que vous soyez prêt à partir quand les films sortiront!

