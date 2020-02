Comment regarder des films et des émissions de télévision gratuits avec Plex

Nous avons déjà écrit sur Plex, le logiciel de serveur multimédia qui vous permet de diffuser vos films, votre musique et vos émissions de télévision depuis votre propre ordinateur vers n’importe où avec le Wi-Fi. Mais grâce à un accord avec divers studios de cinéma et sociétés de production, Plex propose désormais un catalogue de films et d’émissions de télévision en streaming à la demande, gratuitement. Pour la plupart, vous en avez pour votre argent – mais vous trouverez également quelques diamants bruts.

Combien coûte le service de streaming de Plex?

Comme nous l’avons noté ci-dessus, c’est gratuit – surtout. Vous n’avez pas besoin d’un abonnement Plex Pass payant, dont certaines autres fonctionnalités du programme nécessitent. Et le compte Plex et le logiciel dont vous aurez besoin pour regarder le service ne coûtent rien non plus. Étant donné que rien n’est jamais vraiment gratuit, vous devrez faire des pauses publicitaires occasionnelles pendant que vous regardez.

Qui fournit les films et les émissions en streaming de Plex?

Les grands noms impliqués incluent Legendary Entertainment (producteurs de films comme Watchmen, The Dark Knight, Pacific Rim et les récents redémarrages de Godzilla et Kong, dont vous ne trouverez aucun sur ce service), MGM, Lionsgate et Warner Bros. Don ne vous attendez pas à ce que l’un d’entre eux offre les joyaux de son catalogue de films. Des noms indépendants comme Participant Media et Gravitas Ventures se sont également inscrits.

Le contenu en streaming de Plex est-il bon?

Eh, pas vraiment. Une sélection tournante de films de meilleure qualité, des piliers des années 80 comme WarGames, Teen Wolf et Raging Bull aux offres plus récentes comme le formidable Kiss Kiss Bang Bang de Shane Black, vont et viennent du service pour une durée limitée. Et si vous aimez les vidéos de snowboard et de ski de Warren Miller, mon garçon, avez-vous de la chance. Mais la majorité des milliers de titres promis sont des films bizarres bon marché dont vous n’avez jamais entendu parler, et Alf et Bonanza semblent être les points forts des offres télévisées. Si vous creusez assez profondément, cependant, vous trouverez une poignée relative de films légitimement grands qui se cachent dans la collection – plus sur quelques-uns de ceux-ci plus tard.

Le contenu est-il en HD?

Les films les plus récents ou les plus connus, et même quelques classiques, sont disponibles en 720p ou 1080p. Mais beaucoup d’autres diffusent en qualité DVD, et il n’y a aucun moyen d’ajuster cette résolution.

Comment puis-je regarder le service de streaming de Plex?

Au moment de la rédaction de ce document, Plex propose des films et des émissions de télévision en streaming via son application Web, ses applications iOS et Android et son application AppleTV. Son application Mac native ne prend pas encore en charge cette fonctionnalité, même si je m’attends à ce qu’elle apparaisse finalement.

Dans la barre latérale où Plex répertorie vos différentes bibliothèques (films, TV, listes de lecture, etc.), recherchez “Films et TV sur Plex” en bas. Vous pouvez toujours modifier cette barre latérale pour la déplacer vers le haut ou la bannir complètement.

Puis-je regarder la vidéo en streaming de Plex sur un téléviseur connecté à mon Mac?

Pas universellement. Dans la plupart des cas, vous pouvez très bien lire la vidéo à la demande de Plex dans Safari. Mais lorsque j’ai essayé de le faire sur le Mac mini connecté à mon téléviseur de 10 ans via HDMI, j’ai reçu un message d’erreur indiquant que mon navigateur devait prendre en charge le contenu DRM. L’erreur peut avoir quelque chose à voir avec la prise en charge de Safari pour FairPlay DRM; lorsque j’ai essayé Firefox, qui utilise le système rival Wideview DRM (tout comme Chrome), les films étaient lus sur mon téléviseur sans problème.

Joyaux cachés sur le service de streaming de Plex

Comme nous l’avons dit, la majorité du contenu de Plex n’est pas trop impressionnant. Mais un chalutage dans les profondeurs de ses offres révèle quelques films – pour la plupart anciens, mais certains plus récents – que vous ne regretterez pas d’avoir regardés. Voici quelques-uns des meilleurs.

VOYEUR

Nous sommes en 1960, et un réalisateur britannique légendaire a décidé d’abandonner ses précédentes photos de prestige pour un film d’horreur sordide et transgressif sur un tueur voyeuriste. Alfred Hitchcock et Psycho? Nan. Michael Powell, la moitié d’une équipe légendaire qui a fait des classiques comme The Red Shoes et Black Narcissus, conserve sa luxuriante palette Technicolor mais plonge dans le caniveau pour cette histoire troublante d’un studio de cinéma timide avec une caméra à tomber par terre. Il manque les gros chocs de Psycho, mais il est tout aussi rampant, sombre et bien fait.

DIABOLIQUE

Henri-Georges Clouzot a acquis une réputation de réponse de la France à Hitchcock, et il a caché les droits du film sur ce refroidisseur classique sous le maître du suspense. (Loin d’être amer, Hitchcock aurait aimé le produit final.) La femme et la maîtresse d’un dirtbag abusif s’associent pour le faire entrer – mais ensuite son corps disparaît inexplicablement, et des choses étranges commencent à se produire, construisant vers une fin qui est toujours des cheveux -élévation à ce jour.

M

Le thriller pulpeux de 1931 de Fritz Lang apporte un sens du plaisir incongru à un sujet extrêmement macabre: un tueur en série pour enfants, joué par un Peter Lorre particulièrement en sueur et aux yeux d’insectes. Alors que le personnage de Lorre commet des outrages de plus en plus graves (heureusement hors écran), la police et les enfers se font la course pour le capturer en premier. Les flics veulent le traduire en justice; les escrocs veulent se débarrasser des flics. Si vous n’avez jamais été initié au cinéma pointu et ludique de Lang, qui a influencé tout le monde, d’Orson Welles à Tim Burton, cela constitue un bon point de départ.

L’ÉTRANGER

En parlant d’Orson Welles, l’acteur et réalisateur est surtout connu pour Citizen Kane, Touch of Evil et The Third Man, mais ne dormez pas sur cette entrée moins connue de sa filmographie. Welles réalise, coécrit (avec une équipe de scénaristes, y compris une autre icône du cinéma, John Huston) et co-interprète ce conte tendu et passionnant d’une Fed tenace (Edward G. Robinson) qui soupçonne que le charmeur de la petite ville de Welles pourrait être un Criminel de guerre nazi déguisé.

ASCENSEUR AUX GALLOWS

Un homme d’affaires suffisant planifie le meurtre parfait de son patron – pour mieux continuer sa liaison avec la femme du patron. (Hé, c’est la France dans les années 50.) Mais une fois que l’action est terminée, les choses commencent immédiatement à mal tourner, avec des rebondissements et des complications qui s’accumulent jusqu’à la dernière seconde du film. Une partition improvisée du légendaire Miles Davis ajoute un air rêveur et hanté à ce classique noir sous-estimé.

VOUS ÊTES LE PROCHAIN

Pour quelque chose d’un peu plus récent, le réalisateur Adam Wingard (Blair Witch, le prochain Godzilla vs. Kong) crée une nouvelle vision des films classiques de slasher. Une famille dysfonctionnelle se réunit pour une réunion dans un manoir dans les bois, pour se retrouver inexplicablement assiégée par une équipe de tueurs impitoyables dans des masques d’animaux. Bien qu’il y ait beaucoup de violence horrible, ce film présente également une délicieuse veine d’humour noir et un héros improbable mais génial qui se révèle si bon à riposter, vous pourriez presque commencer à vous sentir désolé pour les méchants.

INTACTO

Dans un monde où la chance des individus peut être échangée ou volée, quelques chanceux participent à des jeux de hasard souterrains – comme courir à travers une forêt à toute vitesse, les yeux bandés, pour voir qui ne frappe pas la tête la première dans un arbre – pour rapide mais risqué argent. Le premier film de Juan Carlos Fresnadillo (28 semaines plus tard), disponible sur Plex sous le titre Intact, est cool, élégant et mordant drôle – même dans un transfert de faible qualité.

Vous avez trouvé d’autres titres préférés dans les profondeurs des offres de streaming de Plex? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous.