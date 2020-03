Comment regarder des jeux classiques (et récents) de la NFL, de la NBA, de la LNH et de la MLB gratuitement

La pandémie de coronavirus a causé des tonnes de perturbations dans de nombreuses industries à travers le monde, et les principaux sports professionnels ne sont pas différents. La santé publique est la priorité numéro un en ce moment, de sorte que la NBA, la LNH et la MLB sont toutes suspendues pour le moment tandis que les États-Unis traversent une période d’auto-isolement et de distanciation sociale et que la NFL a de la chance d’être dans son off. saison. Cela ne pourrait pas arriver à un pire moment pour les amateurs de sport qui sont coincés à la maison avec peu de choses à faire, mais heureusement, les quatre grands sports ont rendu un tas de contenus classiques gratuits à regarder.

Pass Ligue NBA

La saison de basket-ball a été directement affectée lorsque Rudy Gobert de l’Utah Jazz a été testé positif pour COVID-19 le 11 mars. La NBA a agi rapidement, suspendant la saison jusqu’à nouvel ordre, mais même ainsi, plusieurs autres joueurs ont depuis été infectés par le virus. Avec son partenaire Turner Sports, la ligue a annoncé qu’elle offrirait un aperçu gratuit de son League Pass jusqu’au 22 avril.

Vous pourrez regarder des rediffusions complètes et les faits saillants de chaque match des deux dernières saisons, ainsi qu’un accès 24/7 à NBA TV Live pour des nouvelles, des analyses et des informations commerciales. Il existe également une multitude d’images d’archives de jeux NBA classiques à votre disposition, afin que vous puissiez revivre certains des grands moments de l’histoire du basket-ball. Consultez les conseils de Sekou Smith si vous ne savez pas quoi regarder en premier.

Inscrivez-vous via le site Web de la NBA ou via l’application, disponible sur Android (ci-dessous) et à peu près toutes les autres grandes plateformes. Vous n’avez pas besoin d’utiliser une carte de crédit, vous n’aurez donc pas besoin d’annuler une fois la période gratuite terminée le 22 avril.

NFL Game Pass

La Ligue nationale de football est le sport américain le plus regardé – 100 millions de personnes aux États-Unis se sont connectées au Super Bowl le mois dernier alors que les Chiefs de Kansas City battaient les 49ers de San Francisco. La nouvelle saison ne commence qu’en septembre, donc COVID-19 n’a pas encore gêné aucun match, mais la ligue veut toujours aider les fans de football ennuyés à sortir de leur besoin. Le NFL Game Pass est désormais gratuit jusqu’au 31 mai pour les utilisateurs aux États-Unis, tandis que les utilisateurs au Canada et dans d’autres régions du monde l’obtiennent gratuitement jusqu’au 31 juillet.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, le laissez-passer gratuit comprend l’accès à des rediffusions complètes et des faits saillants des jeux de la saison 2019, ainsi que du contenu classique en direct NFL Originals tels que Hard Knocks et A Football Life. Les utilisateurs internationaux auront également accès à une couverture en direct du réseau NFL afin qu’ils puissent rester à jour avec les nouvelles gratuites de l’agence pendant la morte-saison.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur NFL.com/GamePass ou téléchargez l’une des applications Android ci-dessous (en fonction de l’emplacement). Aucune carte de crédit n’est requise pour s’inscrire au niveau gratuit, vous n’avez donc pas à vous soucier d’annuler quoi que ce soit plus tard.

Aperçu gratuit de MLB.TV

Comme la NBA, la saison de la Ligue majeure de baseball est en pause jusqu’à ce qu’il soit sûr de redémarrer, donc la ligue a fait la même chose en offrant un aperçu gratuit de MLB.TV pour une durée limitée. Des jeux complets ou condensés, ainsi que des extraits plus courts, sont disponibles pour chaque jeu à partir des archives de la saison 2018 et 2019.

Rendez-vous sur le site MLB.TV pour créer un compte et vous pouvez commencer à regarder du contenu immédiatement. Vous pouvez également vous inscrire et lancer des jeux dans l’une des applications, y compris sur Android. Encore une fois, aucun détail de paiement n’est nécessaire. De plus, la chaîne MLB Vault sur YouTube propose une multitude de jeux classiques que vous pouvez regarder gratuitement.

NHL

Le hockey sur glace, la plus froide des grandes ligues sportives aux États-Unis, est également en suspens en ce moment, et la LNH a annoncé une série de mesures qu’elle mettrait en œuvre pour rester en contact avec les fans pendant la pause forcée. Cela signifie plus de contenu éditorial et numérique sur NHL.com et sur les réseaux sociaux, y compris l’accès à des rediffusions de jeu complètes de la saison 2019-20.

Une page spéciale Pause Binge a été créée avec des tonnes de séquences de jeux d’archives, des films de coupe, des documentaires et toutes sortes d’autres contenus, il n’y a donc aucune raison pour que les fous de hockey s’ennuient pendant l’isolement. À partir de maintenant jusqu’au 30 avril 2019-2020, les matchs de la saison régulière sont gratuits à regarder via NHL.TV (ou NHLLive.com au Canada) ou dans l’application (ci-dessous). Créez votre compte et c’est parti – vous ne serez pas invité à fournir les détails de votre carte, ne vous inquiétez pas. De plus, la chaîne YouTube de la LNH se lance dans l’action Pause Binge, avec un contenu organisé du catalogue arrière de la LNH qui est téléchargé quotidiennement pour votre plaisir de visionnement.

Si cela ne suffit pas pour vous permettre de continuer, jetez un œil à l’excellent article de Ringer présentant certains des moments sportifs les plus emblématiques, tous gratuits à regarder sur YouTube. Les fans de football (ou de football réel, comme je l’appelle) peuvent se souvenir de la performance impérieuse de Zinedine Zidane pour la France contre le Brésil lors de la Coupe du monde 2006 (juste avant de tout jeter avec ce coup de tête contre l’Italie en finale), et qui peut oublier quand les Américains ont fait sauter les Français hors de l’eau avec ce retour du relais 4x100m nage libre aux Jeux olympiques de Pékin en 2008.