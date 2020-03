Comment regarder des matchs gratuits de NFL, NBA, MLB, PGA et NHL en ce moment – .

La pandémie de coronavirus a pour l’instant mis tous les sports professionnels en pause.

Afin d’aider les fans à faire face au manque de jeux, la NFL, la NBA, la MLB, la PGA et la NHL ont toutes rendu leurs services d’abonnement premium gratuits pour une durée limitée.

Vous aurez besoin d’un compte pour la plupart des services, mais vous n’aurez pas à déposer de carte de crédit.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Nous savions tous, début mars, que le nouveau coronavirus atteindrait les États-Unis, mais au moment où il est devenu clair à quel point le virus affecterait la vie quotidienne dans ce pays, la NBA a soudainement suspendu sa saison dans la nuit de mercredi. , Le 11 mars après que le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert a été testé positif.

Les mesures drastiques qui ont été introduites par le gouvernement fédéral et les gouverneurs à travers le pays dans les jours qui ont suivi cette soirée allaient être nécessaires d’une manière ou d’une autre, mais il convient que le tournant décisif pour les États-Unis au cours de cette pandémie ait été l’infection d’un NBA All-Star. Et dans les jours qui ont suivi son diagnostic, chaque sport organisé avait été suspendu ou annulé, du baseball au softball en passant par le golf et March Madness. Mais si vous manquez de regarder le sport autant que moi, il y a une doublure argentée: l’accès gratuit à des services d’abonnement premium.

La NFL, la NBA, la MLB, la PGA et la NHL offrent toutes un accès gratuit à leurs services de streaming premium pour donner à leurs fans quelque chose à regarder pendant qu’ils sont enfermés dans leurs maisons et appartements pratiquant la distanciation sociale. C’est un petit réconfort, mais celui dont des milliers profiteront sans aucun doute lors de la journée d’ouverture de la MLB et de la manche d’ouverture prévue du Masters aller et venir sans qu’une seule balle ne soit frappée.

NFL Game Pass

Source de l’image: NFL

Ayant terminé sa saison le 2 février avec le Super Bowl LIV, et avec la pré-saison qui ne devrait commencer qu’en août, la NFL n’a encore été soumise à aucun report ou annulation, mais cela n’a pas empêché la ligue de rendre la NFL Game Pass gratuite à tout le monde jusqu’au 31 mai. Non seulement vous pouvez regarder des rediffusions de diffusion complètes de chaque match de la NFL de 2009 à 2019, mais le Game Pass est également livré avec des émissions originales de la NFL.

Inscrivez-vous pour plus de deux mois d’accès gratuit au NFL Game Pass ici.

Pass Ligue NBA

Source de l’image: NBA

La NBA, qui, comme nous l’avons noté ci-dessus, a été le premier sport à tomber en raison de la pandémie, offre un aperçu gratuit du NBA League Pass jusqu’au 22 avril. L’aperçu présente tous les matchs de la saison 2019-2020 qui avaient été joués avant la suspension, ainsi que les matchs classiques de l’histoire de la ligue. Vous aurez besoin d’un compte sur NBA.com pour regarder le contenu gratuit, mais vous n’avez pas besoin de déposer une carte de crédit pour vous inscrire à l’aperçu.

Inscrivez-vous pour un aperçu gratuit du NBA League Pass jusqu’au 22 avril ici même.

MLB.TV

Source de l’image: MLB

La journée d’ouverture de la MLB devait avoir lieu le jeudi 26 mars – oui, cette semaine – mais a dû être repoussée en raison des risques liés à la propagation du COVID-19. Nous n’avons aucune idée du moment où la saison commencera réellement, ou si elle le sera, mais vous avez maintenant accès à plus de 4800 jeux des saisons 2018 et 2019 gratuitement sur MLB.TV, sans black-out. Si cela ne suffit pas, le MLB Vault propose également des tonnes de jeux classiques sur YouTube.

Inscrivez-vous pour un aperçu gratuit de MLB.TV pour regarder des milliers de jeux ici.

PGA Tour Live

Source de l’image: Jose Mendez / EPA-EFE / Shutterstock

Le dernier événement sportif en direct que j’ai regardé avant leur fermeture a été la première manche du championnat des joueurs. Aucun événement PGA Tour n’a eu lieu depuis l’annulation de The Players, mais si vous êtes d’humeur pour le golf, PGA Tour Live est gratuit jusqu’au 17 mai. Il existe des rediffusions pour des dizaines d’événements des saisons 2018, 2019 et 2020.

Inscrivez-vous pour accéder gratuitement à PGA Tour Live jusqu’au 17 mai ici.

NHL.tv

Source de l’image: NHL

Enfin, si vous préférez les patins à glace et les bagarres violentes, NHL.tv offre à tous ceux qui ont un compte sur NHL.com un accès gratuit à tous les matchs de la saison 2019-2020. Si vous préférez remonter plus d’un an en arrière, la LNH a également mis en place une page Pause Binge avec des jeux classiques, des documentaires et des séquences en coulisses.

Ouvrez un compte NHL.com pour accéder gratuitement aux matchs de hockey jusqu’au 30 avril.

Source de l’image: Jeff Lewis / AP / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.