Comment regarder Disney Plus sur Apple TV: soyons maladroits

Êtes-vous confiné à la maison en raison de COVID-19? Avez-vous parcouru votre liste de lecture sur Amazon Prime Video, Netflix, Hulu et d’autres services de streaming? Vous n’êtes pas seul et, plus important encore, vous n’êtes pas à court d’options.

Disney Plus, le tout nouveau service de vidéo à la demande de The Walt Disney Company, lancé aux États-Unis et ailleurs à la fin de l’année dernière, et a récemment atteint le Royaume-Uni et d’autres marchés. Bien que vous puissiez facilement profiter des films et séries originales de Disney sur votre smartphone Android, il est plus agréable de les regarder sur votre grand téléviseur Honkin. Si vous avez un Apple TV à portée de main, vous avez de la chance. Voici un didacticiel rapide pour vous mettre en route en un rien de temps.

Comment regarder Disney Plus sur Apple TV

La première chose que vous devez faire est de vous abonner à Disney Plus. Vous pouvez le faire directement dans l’application Disney Plus pour Android, mais nous vous suggérons d’aller directement sur le site Web de Disney Plus. Le service coûte 6,99 $ par mois, ou 69,99 $ par an. Si vous êtes sur la clôture, vous pouvez profiter de l’essai gratuit de sept jours pour lui donner un tourbillon avant de prendre un engagement financier. (Si vous êtes vraiment chanceux, vous pouvez le marquer gratuitement.)

Il est important de noter que vous avez besoin d’une Apple TV (4e génération) ou plus récente. Les Apple TV plus anciennes qui n’ont pas accès à l’App Store ne peuvent pas accéder à Disney Plus. Bummer!

Consultez ces instructions étape par étape:

1. Accédez à l’écran d’accueil de l’Apple TV et recherchez l’App Store.

2. Utilisez le champ de recherche pour localiser «Disney Plus» et, une fois trouvé, cliquez sur le bouton «Obtenir» pour télécharger et installer.

3. Une fois l’application terminée, revenez à l’écran d’accueil de l’Apple TV et localisez l’application Disney Plus.

4. Ouvrez l’application et connectez-vous avec le compte que vous avez créé en ligne. (Si vous n’avez pas encore créé de compte Disney Plus, vous serez invité à le faire ici.)

5. Une fois la connexion terminée, choisissez un film ou une série originale et profitez-en!

Que pouvez-vous faire avec les anciens Apple TV?

Si vous possédez un Apple TV plus ancien qui ne peut pas accéder à l’App Store, vous n’avez pas de chance. Il existe une solution de contournement. Dans ce cas, cependant, vous aurez besoin d’un appareil iOS, tel qu’un iPhone ou un iPad.

Avec les étapes ci-dessus à l’esprit:

1. Connectez-vous en ligne et créez un compte Disney Plus.

2. À l’aide de l’iTunes App Store sur votre appareil iOS, recherchez et téléchargez l’application mobile Disney Plus.

3. Ouvrez l’application Disney Plus et connectez-vous (ou créez) votre compte.

4. Trouvez le contenu que vous souhaitez.

5. Connectez-vous au même réseau WiFi que l’Apple TV.

6. Utilisez AirPlay pour caster le contenu de votre appareil iOS sur l’Apple TV.

Que puis-je regarder sur Disney Plus?