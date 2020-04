Comment regarder le streaming en direct du Room Service Music Festival en ligne, où que vous soyez

Il n’y a aucun événement musical en ce moment. Les musiciens ne sont pas en tournée, les grands festivals ont tous été annulés ou reportés, et c’est une grosse déception. Heureusement, ce n’est pas parce que vous ne pouvez pas sortir et voir votre musicien préféré dans une salle de concert ou un stade que vous ne pourrez pas encore les voir jouer en direct. Le Room Service Music Festival démarre le 24 avril et est un événement de trois jours qui sera diffusé en direct sur YouTube.

C’est un festival de bienfaisance, et tous les bénéfices en sont reversés à Feeding America et Sweet Relief, donc non seulement vous pouvez voir de la musique incroyable, mais vous faites aussi du bien aux autres dans le processus. L’événement est présenté par Trap Nation & Chill Nation, et aura en fait plusieurs émissions YouTube en cours pour simuler le sentiment de plusieurs étapes comme lorsque vous êtes dans un grand lieu.

Les musiciens «se produiront» depuis leur domicile afin de pouvoir rester à l’abri, à distance et en sécurité. Razer a aidé en fournissant des ordinateurs portables et des caméras aux artistes dans le but de maintenir la qualité de l’événement aussi élevée que possible. L’inscription ne sera pas difficile, et nous avons décrit toutes les informations dont vous avez besoin ci-dessous.

Festival de musique Room Service: quand et où

Le Room Service Music Festival démarre ce vendredi 24 avril et est en fait un événement de trois jours. Les actes musicaux seront divisés entre les 24, 25 et 26 avril, et tout l’événement sera diffusé en direct sur YouTube. Il y aura plusieurs chaînes YouTube diffusées en même temps afin que vous vous sentiez comme si vous rebondissiez entre les étapes, ce qui sera plutôt agréable.

Comment regarder le Room Service Music Festival de n’importe où

Alors que le Room Service Music Festival diffusera en direct sur YouTube gratuitement afin que tout le monde puisse se connecter et regarder, malheureusement, certaines régions ont bloqué YouTube. Un moyen de contourner cette restriction est un VPN, ce qui vous permet de vous connecter.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l'avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web.



Diffusez le Room Service Music Festival en direct exclusivement sur YouTube

La connexion au Room Service Music Festival devrait être assez simple, car il est diffusé sur plusieurs chaînes YouTube. “Portes” ouvert à 12 heures PT le vendredi 24 avril et la musique continuera à rouler après cela pendant trois jours complets. Pour l’instant, les liens pour les étapes ne sont pas disponibles, mais nous garderons ce guide à jour avec plus d’informations dès qu’il sera disponible.

Qui se produit au Room Service Music Festival?

La liste des sets du Room Service Music Festival a été officiellement dévoilée. Il y a encore quelques invités spéciaux qui ne sont pas répertoriés ici, mais il y a déjà de grands noms sur la liste. Il y aura des performances de YungBlud, Adam Melchor, Chromeo, Krewela, et plus encore. La liste complète comprend:

