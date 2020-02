Comment regarder légalement le Super Bowl LIV gratuitement et en 4K!

Mise à jour, 1er février 2020: Crise évitée! Si vous possédez un téléviseur basé sur Roku ou utilisez un appareil de diffusion en continu basé sur Roku, vous n’aurez pas besoin de prendre des dispositions supplémentaires pour regarder le Super Bowl LIV gratuitement après tout. Tard le vendredi 31 janvier, Roku et Fox ont résolu leur différend concernant les transporteurs. Cela signifie que les applications Roku Fox Sports et Fox Now continueront de fonctionner et afficheront Super Bowl LIV gratuitement en 4K.

Dans un article de blog, Roku propose d’autres alternatives à la visualisation gratuite du Super Bowl sur ses appareils, bien qu’aucun d’entre eux ne prenne en charge les résolutions 4K:

Vous pouvez diffuser le Super Bowl sur un service de télévision en direct sur Internet tel que fuboTV, Hulu Plus Live TV, Sling TV ou YouTube TV. Si vous êtes un nouveau client, vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit de ces services.Si vous êtes abonné au câble Comcast ou Charter Spectrum, le jeu sera disponible gratuitement via les applications Roku Xfinity ou Spectrum, via votre Fox TV locale L’application NFL Roku diffusera également le jeu gratuitement.Enfin, les propriétaires de Roku TV peuvent connecter une antenne HD à leur télévision et regarder le jeu en direct via leur filiale Fox locale.

Article original, 20 janvier 2020: Le Super Bowl est l’un des plus grands événements sportifs aux États-Unis, avec une moyenne de 160 millions de téléspectateurs par an. Que vous regardiez depuis votre téléphone, Android TV ou chez un ami, nous voulons vous aider à regarder le Super Bowl. Voici comment regarder légalement le Super Bowl LIV (2020) aux États-Unis entre les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City.

Quand et où

Le Super Bowl LIV est diffusé partout sur Internet, mais voici les bases où et quand. Comme point de fait intéressant, FOX prévoit de diffuser le Super Bowl en résolution 4K, la première fois que cela se produise.

Date et heure de diffusion: Dimanche 2 février à 18h30 HNE / 15h30 HNP.Où: Hard Rock Stadium, Miami, Floride.Canal: Réseau FOX et affiliés locaux FOX. Ce sera ne pas sur les chaînes FOX Sports, mais il sera diffusé sur l’application officielle FOX Sports.Alternative: L’application officielle FOX NOW (lien iOS). Vous avez besoin d’un abonnement au câble pour utiliser l’application pour diffuser. Cependant, vous l’obtenez en résolution 4K si vous diffusez le jeu.Compatibilité: FOX a une liste d’appareils et de navigateurs Web compatibles ici. Il fonctionne sur toutes les principales plates-formes, y compris Android, Apple, Roku, FireTV, Android TV, Xbox One et Samsung Smart TV.Prix: Croyez-le ou non, FOX permet aux gens de diffuser l’événement gratuitement sur le site officiel et l’application officielle. Rendez-vous simplement sur l’un d’entre eux, créez un compte et vous êtes prêt à partir.Comment regarder le Super Bowl en 4K – FOX diffuse l’événement en direct en 4K depuis le site Web et l’application. Il vous suffit de télécharger (ou de visiter) ces ressources pour les diffuser en 4K. Cependant, vous aurez besoin d’un appareil prenant en charge 4K, d’un téléviseur prenant en charge 4K et d’une connexion Internet assez rapide pour diffuser 4K.

Ce sont les spots officiels pour regarder le match. Cependant, il y a aussi une tonne d’autres endroits à regarder.

Streaming légal

Une multitude de sites de piratage feront l’affaire, mais ils ne sont pas géniaux et nous ne les recommandons pas pour des raisons évidentes. Il existe cependant des options de streaming légales pour le Super Bowl LII. Voici quelques-uns:

FOX NOW et FOX Sports – C’est le premier choix, le plus évident et le plus simple. FOX diffuse en fait l’événement gratuitement et vous n’avez donc pas besoin de logiciel ou d’abonnement supplémentaire pour voir le jeu.YouTube TV – L’une des nombreuses bonnes applications de télévision sur Internet. Celui-ci a un support partout aux États-Unis et il devrait également avoir vos affiliés locaux FOX. Vérifiez ici pour être sûr, cependant.Hulu TV – Hulu diffuse le Super Bowl cette année sur les chaînes locales FOX. Vous pouvez vous assurer que ces chaînes sont disponibles dans votre région en cliquant ici.Sling TV – L’un des sites de télévision Internet d’origine est toujours un service assez décent pour regarder le Super Bowl. Sling se bat avec FOX Sports en ce moment, mais le Super Bowl est diffusé sur la chaîne FOX régulière qui est toujours disponible sur Sling TV. Vous pouvez vérifier la disponibilité ici.

Les services de streaming sont un bon moyen de regarder le jeu, surtout cette année avec FOX en streaming gratuit et en 4K.

Antenne TV numérique

Le jeu sera également diffusé sur les filiales locales de FOX. Ceux qui vivent dans les villes (ou à proximité) ou qui ont une antenne pour obtenir les chaînes locales peuvent regarder le jeu gratuitement sans rien faire de spécial. Les antennes sont relativement peu coûteuses, selon la portée dont vous avez besoin. De plus, vous bénéficiez de la télévision gratuite toute l’année avec eux. Les chaînes de télévision numérique diffusent également souvent en HD 720p, la même résolution que la télévision par câble.

Cartes de couverture: La FTC a une carte de couverture des services de télévision numérique dans votre région. Tout ce que vous avez à faire est de savoir à quelle distance la tour FOX est de votre maison et d’acheter une antenne suffisamment puissante. Par exemple, si la tour est à 20 miles de distance, vous avez besoin d’une antenne avec au moins 20 miles de portée pour la capter. Nous vous recommandons d’aller plus haut, car le fait de bien faire les choses peut entraîner une image floue.Où acheter: Vous avez quelques options si vous n’en possédez pas déjà une. Vous pouvez en acheter un localement dans vos magasins Best Buy à proximité ou en acheter un sur Amazon. Ils sont presque toujours inférieurs à 100 $ et généralement inférieurs à 50 $. Celui-ci est un choix décent si vous avez besoin d’une recommandation.

Le coût pour celui-ci est un peu plus élevé à l’avance que les options de streaming. Cependant, il s’agit d’un achat unique et vous obtenez la télévision même après le Super Bowl. Nous ne savons pas pourquoi plus de coupe-câbles ne les utilisent pas au moins pour la télévision locale.

Autres solutions

Voici quelques autres idées pour ceux qui luttent pour que ces solutions fonctionnent. Ce sont des solutions détournées, des solutions souvent suggérées par d’autres et des idées pour ceux qui ne peuvent tout simplement pas diffuser le jeu.

Assister à une soirée Super Bowl – Nous savons, c’est une idée boiteuse, mais nous essayons de couvrir toutes nos bases ici. De toute évidence, une soirée Super Bowl a le Super Bowl! Nous sommes tellement intelligents.Aller dans un bar sportif – Même chose que la soirée Super Bowl. Cela pourrait être boiteux, mais au moins il y aura de la nourriture et des rafraîchissements!Suivez l’événement sur les réseaux sociaux – Celui-ci ne vous montrera pas le jeu, sauf dans les extraits, mais en suivant les pages officielles de la NFL sur des sites Web comme Twitter et Facebook, vous obtiendrez des mises à jour à la minute près. La recherche Google affiche les scores en direct. Vous pouvez également suivre des blogs sportifs, des personnalités, des comptes d’équipe individuels, etc. Ils publient souvent également de courtes vidéos ou des GIF pendant le jeu. Ce n’est pas comparable au streaming, mais c’est quelque chose.Assister à des soirées de veille officielles – Il y a une soirée de veille officielle au Miami Beach Convention Center. Ceux en Floride peuvent certainement essayer car c’est gratuit pour le public.

Encore une fois, ce ne sont pas des idées étonnantes, mais nous couvrons toutes les bases.

