Comment regarder les Academy Awards en ligne ou à la télévision – .

La saison des récompenses a toujours l’air de durer une semaine ou deux de plus qu’elle ne devrait chaque année, mais, enfin, elle se termine ce week-end avec les Oscars. La 92e édition de la cérémonie de remise des prix a lieu ce dimanche à Los Angeles, où 1917 tentera de le suivre Golden Globe du meilleur drame avec un Oscar, tandis qu’un candidat cheval noir, Parasite, tentera de devenir le premier film sud-coréen à gagner Meilleure image.

La cérémonie sera diffusée le dimanche 9 février à 20 h HE / 17 h HP sur ABC. Si vous avez le câble, tout ce que vous avez à faire est de changer de chaîne le dimanche soir et de vous installer. Sinon, continuez à lire, et nous vous expliquerons toutes vos options quand il s’agit de regarder ou de diffuser les Oscars ce week-end, de qu’il y en a plein.

Malheureusement, contrairement au Super Bowl, vous ne pouvez pas diffuser les Oscars gratuitement à partir de n’importe quel appareil que vous possédez. Non seulement vous aurez besoin d’une connexion d’un fournisseur de télévision participant, mais vous devez également vivre dans l’un des marchés vers lesquels ABC prévoit de diffuser l’émission. Vous pouvez en savoir plus sur les fournisseurs et marchés pris en charge sur la FAQ Oscars. À condition de vous adapter à la facture, vous pouvez vous connecter avec votre fournisseur de télévision sur ABC.com ou sur l’application ABC, puis regarder l’émission en direct sur ABC.com/watch-live ou en sélectionnant «TV en direct» dans l’application ABC sur votre téléphone ou tablette.

Pour être tout à fait clair, si vous avez YouTube TV, Hulu Live TV, AT&T TV Now ou tout autre service de télévision en direct avec accès à ABC, vous pourrez accéder à la chaîne ABC de la même manière que vous le faites toujours. Les mises en garde énumérées ci-dessus ne s’appliquent qu’à la diffusion en direct, donc tant que vous obtenez ABC normalement, vous devriez être prêt à aller le dimanche.

En ce qui concerne le contenu de l’émission elle-même, Best Picture est, comme toujours, le prix dont tout le monde est excité, mais il y a une tonne de nominations très contestées qui devraient susciter de nombreuses discussions au cours des prochaines semaines. Leo DiCapiro remportera-t-il son deuxième Oscar? La version mise à jour de Greta Gerwig sur Little Women a-t-elle le meilleur scénario adapté? Parasite pourrait-il remporter le prix du meilleur long métrage international ET Meilleure image?

Toutes ces questions et bien d’autres auront une réponse le 9 février à 20 h HE, mais si vous êtes plus intéressé par le tapis rouge, assurez-vous de vous connecter à ABC pour une couverture avant la cérémonie à 18 h 30 HE / 3. : 30 PM PT.

Source de l’image: JOHN G MABANGLO / EPA-EFE / Shutterstock

