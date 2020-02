Comment regarder les Oscars 2020 sur iPhone, iPad et Apple TV

Une fois par an, tout Hollywood s’arrête et prend une nuit pour récompenser les films, les réalisateurs, les acteurs et l’équipe pour avoir fait des divertissements fantastiques. Il y a toujours beaucoup de paillettes et de glamour, et cette année, c’est un peu plus tôt que la normale! Les Oscars 2020 – officiellement les 92e Oscars – se dérouleront le dimanche 9 février 2020, à partir de 20 heures. Est. La cérémonie de remise des prix aura lieu au Dolby Theatre de Los Angeles et sera diffusée en direct sur ABC.

Malheureusement, si vous voulez regarder The Oscars sur votre iPhone, iPad ou Apple TV, vous n’avez pas une tonne d’options, mais il existe plusieurs façons d’obtenir les récompenses sur nos appareils!

L’application ABC

L’application ABC diffusera le flux en direct des Oscars, mais vous devrez disposer d’une connexion prise en charge par un service de streaming TV en direct ou une entreprise de câblodistribution. L’application ABC prend en charge les connexions depuis Hulu, YouTube TV et AT&T TV Now, donc celles-ci devraient être une valeur sûre.

Il est important de savoir que la diffusion en direct des Oscars dans l’application ABC varie selon l’emplacement du marché de la télévision. Il y a une liste complète des marchés pris en charge sur Oscar.go.com, donc ce peut être une bonne idée de cliquer dessus et de vous assurer que vous êtes clair.

Hulu avec TV en direct

Vous pouvez obtenir un essai gratuit d’une semaine de Hulu avec Live TV, mais après cela, cela vous coûtera 55 $ par mois. En plus d’obtenir Hulu en tant que service de streaming, Hulu avec Live TV dispose d’une tonne de stations locales et est disponible sur iPhone, iPad et Apple TV.

YouTube TV

YouTube TV est livré avec un essai gratuit de deux semaines, mais une fois votre mois écoulé, il vous facturera 50 $ par mois pour continuer le service. YouTube TV est un moyen assez simple de diffuser la télévision et propose une tonne de chaînes. De plus, il est disponible pour iPhone, iPad et Apple TV, ce qui signifie que vous pouvez regarder les Oscars comme vous le souhaitez.

AT&T TV Now – Forfait Plus

AT&T TV Now possède l’une des plus grandes sélections de chaînes, vous pouvez donc regarder The Oscars sur votre iPhone, iPad ou Apple TV en toute simplicité. L’essai gratuit est limité, mais le service coûte généralement 65 $ par mois.

Un service VPN

Diffuser des contenus en dehors des États-Unis peut devenir délicat, et si vous vous absentez pour le grand soir, un VPN peut vous aider. Un VPN – qui est l’abréviation de “Virtual Private Network” – met fin à votre trafic Internet de loin via un ensemble spécifique de serveurs, puis le renvoie aux États-Unis. Il peut également vous donner sécurité et tranquillité d’esprit sur les connexions WiFi ouvertes, car un VPN vous protège contre les espions sur n’importe quel réseau.

Si vous recherchez un excellent VPN, nous vous recommandons ExpressVPN. C’est rapide, il a des tonnes de serveurs et un excellent service client!

Nous testons et examinons les services VPN dans le contexte des utilisations récréatives légales. Par exemple:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service).

2.Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

