Comment regarder les publicités du Super Bowl en dehors des États-Unis

Alors que des millions de personnes se réuniront autour des téléviseurs partout pour regarder le Super Bowl cette année, il y a toujours autre chose qui attire l’attention de nombreux membres du public: les publicités.

Les publicités du Super Bowl sont souvent d’énormes spectacles, avec de gros budgets et parfois des stars encore plus grandes. Certains sont drôles, certains sont mignons, certains sont inspirants, mais tous sont assez épiques. Parfois, il peut être difficile de voir les publicités du Super Bowl en dehors des États-Unis, mais il existe quelques options pour les personnes qui cherchent à voir quelle marque et quelles entreprises vendent cette année!

Un VPN

Les VPN sont utilisés depuis longtemps pour contourner le verrouillage géographique et garder votre navigation sur Internet privée et sécurisée. Il existe de nombreux VPN qui pourraient vous aider à accéder à CBS All Access s’il n’est pas disponible dans votre pays. Les VPN coûtent de l’argent via un abonnement annuel ou mensuel, mais beaucoup ont également des périodes d’essai gratuit dont vous pouvez profiter pour le gros gibier.

Youtube

Sérieusement, de nombreuses publicités du Super Bowl finissent sur YouTube, avant et après le jeu, et généralement elles ne finissent pas géo-verrouillées. Si vous en rencontrez qui ne semblent pas être disponibles dans votre pays, vous pouvez toujours regarder autour de vous sur YouTube pour voir si quelqu’un a retéléchargé la vidéo dans votre pays ou utiliser un VPN pour accéder au contenu.

Diffusion en direct du Super Bowl 2020: Comment regarder le gros match gratuitement

L’annonce ci-dessus est pour Amazon Alexa, et c’est l’annonce du Super Bowl pour cette année, et elle est déjà disponible sur YouTube. De nombreuses listes de lecture YouTube pour le Super Bowl sont créées chaque année après le jeu, il y a donc de fortes chances pour que vous puissiez regarder les publicités si vous regardez bien.

