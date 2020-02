Comment regarder l’UFC 247 sur Apple TV: Stream Jones vs Reyes de n’importe où en ligne

L’UFC 247 opposera le double champion des poids lourds légers Jon Jones au concurrent encore invaincu Dominick Reyes. Nous sommes encore à environ une semaine du match, et déjà les deux se jettent de l’ombre l’un sur l’autre, Reyes affirmant à titre préventif que Jones n’a jamais combattu quelqu’un d’aussi athlétique que lui.

En d’autres termes, c’est un combat que vous ne voudrez pas manquer. Et vous n’êtes pas obligé. Voici comment acheter et regarder le match sur votre Apple TV.

Comment regarder l’UFC 247 via ESPN + sur Apple TV

Dans l’App Store d’Apple, recherchez et installez ESPN: Live Sports & Scores. Vous pouvez le faire à distance ou via votre Apple TV.

Démarrez l’application et sélectionnez Paramètres.

Sélectionnez Abonnements, puis achetez un abonnement ESPN +.

Suivez les instructions pour activer votre compte sur un ordinateur ou un smartphone.

Revenez aux abonnements et achetez l’événement à la carte. Vous pouvez également l’acheter sur le site ESPN +.

Comment regarder l’UFC 247 de n’importe où avec un VPN

Pour contourner le verrouillage de la région de l’UFC 247 sur votre Apple TV, vous aurez besoin de deux choses. Tout d’abord, vous aurez besoin d’un VPN. Ce logiciel vous permettra d’usurper vos données de localisation, en trompant l’application ESPN en pensant que vous êtes connecté depuis les États-Unis.

Deuxièmement, parce que vous ne pouvez pas installer un VPN directement sur votre Apple TV, vous devrez également acheter un routeur compatible VPN. Nous recommandons le Linksys WRT AC3200 qui se vend environ 250 $ sur Amazon.

Qui se bat dans l’UFC 247?

Les combattants suivants seront à l’UFC 247:

Premières rondes préliminaires (16 h 15, heure de l’Est)

Domingo Pilarte contre Journey Newson

Andrew Ewell contre Jonathan Martinez

Préliminaires (20 h, heure de l’Est)

Trevin Giles contre Antonio Arroyo

Lauren Murphy contre Andrea Lee

Alex Morono contre Kalinn Williams

Miles Johns contre Mario Bautista

Jimmie Rivera contre Marlon Vera

Carte principale (22 h, heure de l’Est)

Jon Jones (25-1-0) contre Dominick Reyes (12-0-0)

Valentina Schevchenko contre Katlyn Chookagian

Juan Adams contre Justin Tafa

Mirsad Bektić contre Dan Ige

Derrick Lewis contre Ilir Latifi

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.