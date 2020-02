Comment regarder l’UFC 247 sur iPhone et iPad

Vous cherchez à vous connecter à l’UFC 247 de ce week-end? Si vous êtes un fan du sport, vous devriez l’être. Ça va être gros.

La première tête d’affiche, Jon Jones, est l’actuel double champion incontesté de l’UFC Light Heavyweight. Il affrontera le nouveau venu prometteur Dominick Reyes, qui est actuellement invaincu en douze matches. Ce sera vraiment un choc pour les âges.

Et si vous avez un iPhone ou un iPad, ce sera aussi un match facile à regarder. Il vous suffit d’installer l’application ESPN + via l’App Store d’Apple.

Comment regarder l’UFC 247 via ESPN + sur iPhone / iPad

Dans l’App Store d’Apple, recherchez ESPN: Live Sports & Scores et installez-le.

Une fois l’installation terminée, ouvrez l’application et passez en revue les autorisations demandées.

Si vous avez déjà un compte ESPN, vous pouvez simplement vous connecter. Sinon, créez un nouveau compte. Notez que pour ESPN +, vous devrez vous abonner.

Une fois que vous avez un abonnement ESPN +, vous pouvez ensuite acheter l’événement à la carte, soit via l’application, soit sur le site ESPN +.

Combien coûte le UFC 247 à la carte?

Vous devrez payer pour regarder l’UFC 247 – à cet égard, vous avez quelques options:

L’événement coûte 49,99 $.

Les nouveaux abonnés ESPN + peuvent acheter l’UFC 247 et un an d’ESPN + à un prix réduit de 84,98 $.

Les abonnés existants peuvent également passer à un abonnement annuel et acheter l’événement, à condition qu’ils bénéficient d’un forfait mensuel.

Comment regarder l’UFC 247 en dehors des États-Unis

ESPN + blocks region verrouille son contenu, ce qui signifie que si vous êtes en dehors des États-Unis, il essaiera de vous empêcher de regarder l’UFC 247. Si vous voulez contourner cela, vous aurez besoin d’un VPN. Cela fait essentiellement croire à ESPN que vous vous êtes connecté à partir d’un emplacement national plutôt que international.

Notre recommandation VPN est ci-dessous.

Qui se bat dans l’UFC 247?

L’événement principal de l’UFC 247 commence à 22 h 00 HNE, mais il y aura également des préliminaires et des préliminaires préliminaires plus tôt dans la journée.

Premières rondes préliminaires (16 h 15 HNE)

Domingo Pilarte contre Journey Newson

Andrew Ewell contre Jonathan Martinez

Préliminaires (20 h HNE)

Trevin Giles contre Antonio Arroyo

Lauren Murphy contre Andrea Lee

Alex Morono contre Kalinn Williams

Miles Johns contre Mario Bautista

Jimmie Rivera contre Marlon Vera

Carte principale (22 h HNE)

Jon Jones (25-1-0) contre Dominick Reyes (12-0-0)

Valentina Schevchenko contre Katlyn Chookagian

Juan Adams contre Justin Tafa

Mirsad Bektić contre Dan Ige

Derrick Lewis contre Ilir Latifi

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.