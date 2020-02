Comment regarder l’UFC 247 sur Xbox

La Xbox One fait bien plus que jouer à des jeux. C’est également une puissante plate-forme de streaming multimédia et une excellente option pour ceux d’entre nous qui ne possèdent pas de téléviseurs intelligents ou de sticks de streaming. Il offre un accès à pratiquement tous les flux auxquels vous pouvez penser, de Netflix à la télévision en direct.

Cela inclut les matchs UFC à la carte. Le prochain UFC 247, qui opposera Jon Jones à Dominick Reyes, peut être diffusé facilement sur votre Xbox. Il vous suffit de vous inscrire à un abonnement ESPN +, de télécharger l’application et d’acheter le combat.

Nous vous guiderons à travers.

ESPN +

UFC 247 PPV

Un champion défend son titre

Le deuxième événement UFC de l’année est à ne pas manquer, le champion Jon Jones affrontant le prometteur Dominick Reyes. Votre Xbox est le moyen idéal pour regarder le match.

Comment regarder l’UFC 247 via ESPN + sur Xbox One

Ouvrez un compte ESPN et abonnez-vous à ESPN + via le site Web d’ESPN.

Installez l’application ESPN Xbox One via la boutique d’applications Xbox One.

Ouvrez l’application et sélectionnez l’onglet ESPN + en haut à droite.

Faites défiler vers le bas et vous devriez éventuellement voir une bannière publicitaire UFC 247.

Mettez en surbrillance la bannière et appuyez sur A. Vous serez invité à acheter le combat.

Combien coûte le UFC 247 à la carte?

À lui seul, l’UFC 247 PPV coûte 49,99 $. Vous pouvez également acheter de l’UFC 247 et un an d’ESPN + à un prix réduit de 84,98 $ si vous êtes un nouvel abonné et que vous vous inscrivez pour un compte annuel. Les abonnés mensuels peuvent également ouvrir un compte annuel pour profiter de cette offre.

Comment regarder l’UFC 247 en dehors des États-Unis

Croyez-le ou non, vous pouvez regarder l’UFC 247 sur votre Xbox One si vous êtes en dehors des États-Unis. Vous aurez juste besoin de faire un peu de travail préparatoire. Tout d’abord, nous vous recommandons d’installer l’achat d’un abonnement ExpressVPN.

L’utilisation d’ExpressVPN vous permet d’usurper votre position, ce qui donne l’impression que vous vous trouvez aux États-Unis. Malheureusement, comme vous ne pouvez pas vraiment installer un VPN sur votre Xbox One, vous devrez modifier vos paramètres réseau.

Cela signifie acheter un routeur compatible VPN si vous n’en avez pas déjà un. Nous avons inclus notre recommandation ci-dessous.

VPN pour UFC 247

ExpressVPN

Le verrouillage de région est nul – alors ne vous en occupez pas

Avec ExpressVPN, vous pouvez à la fois sécuriser votre réseau et faire du contenu verrouillé en région une chose du passé. Il a plusieurs plans tarifaires et il est également facile à utiliser!

