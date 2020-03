Les fans de MMA comptent sur l’UFC 248, lorsque deux des plus récents champions de la promotion défendent leurs titres pour la première fois. Alors qu’un grand écran est toujours une option attrayante pour des événements comme celui-ci, les fans veulent également voir ces matchs sur leurs appareils mobiles. Voici comment regarder l’UFC 248 sur iPhone et iPad, mettant en vedette Adesanya contre Romero dans l’application ESPN.

L’UFC 248 est le dernier événement MMA majeur de la plus grande promotion dans le sport. L’UFC 248 sera diffusé en direct le samedi 7 mars depuis la T-Mobile Arena de Las Vegas. Les premiers préliminaires arrivent en premier à 18 h 30. Eastern sur ESPN +. À 20 heures, les préliminaires sont exclusivement sur ESPN. Enfin, la carte principale sera activée à 22 heures. en PPV via ESPN +, titré par Adesanya vs Romero.

L’UFC 248 sera un événement de diffusion partagée, il aura donc des cartes de combat distinctes sur ESPN +, ESPN et PPV. Vous pouvez tout regarder confortablement dans l’application ESPN.

Comment regarder l’UFC 248 sur iPhone et iPad

Vous devez commencer par installer l’application ESPN depuis l’App Store d’Apple. Ensuite, vous devrez vous connecter à vos comptes dans l’application ESPN. Il existe deux types de comptes pris en charge dans l’application. Il existe un compte ESPN, qui peut accéder au contenu ESPN + et est utilisé pour acheter la carte Pay-Per-View. Si vous souhaitez également regarder les préliminaires de l’UFC 248, vous aurez besoin des informations d’identification d’un service de streaming TV en direct ou d’un câble qui comprend la chaîne ESPN.

Apprenez à regarder UFC 248 Pay-Per-View avec Adesanya contre Romero

Vous pouvez installer l’application ESPN de deux manières différentes. Le moyen le plus simple consiste à suivre ce lien vers la page de l’application ESPN sur l’App Store d’Apple. Il vous suffit ensuite d’appuyer sur Avoir suivi du bouton Installer pour ajouter l’application à votre iPhone ou iPad. Si vous avez configuré la sécurité (et nous espérons que vous en avez), vous devrez saisir votre Face ID, Touch ID, PIN ou mot de passe avant la fin de l’installation.

Vous aurez l’option la première fois que vous ouvrez l’application pour vous connecter, ce qui vous donne la possibilité d’entrer votre compte ESPN ou vos informations d’identification de service de streaming TV en direct. Si vous manquez cette chance, appuyez simplement sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit de l’application à tout moment.

Une fois connecté, vous êtes tous prêts à regarder l’UFC 248 sur votre iPhone ou iPad. Appuyez sur la section Regarder pour trouver tous les programmes de l’UFC 248, y compris la carte Early Prelims, Prelims et Pay-Per-View. Vous trouverez une section Sports de combat en direct et à venir dans l’onglet Sélection. Il y a aussi une zone UFC 248 dédiée dans la section ESPN +.

Combien coûtera UFC 248 Pay Per View?

Comment diffuser l’UFC 248 même si vous êtes en dehors des États-Unis

Vous pourriez être excité pour l’UFC 248 mais inquiet de ne pas pouvoir regarder parce que vous serez en vacances à l’étranger ce week-end. La diffusion de sports basés aux États-Unis comme l’UFC en direct peut souvent être limitée si vous êtes à l’extérieur du pays. En effet, les services de streaming bloquent souvent leurs flux si vous n’êtes pas en Amérique. Cependant, vos abonnements à la diffusion en continu n’ont pas à perdre leur valeur.

Une façon de faire fonctionner les choses comme vous en avez l’habitude est d’utiliser un VPN, qui est l’abréviation de “Virtual Private Network”. Il envoie votre trafic Internet de loin via un ensemble spécifique de serveurs, puis le renvoie aux États-Unis. Il peut également vous donner sécurité et tranquillité d’esprit sur les connexions WiFi ouvertes, car un VPN vous protège contre les espions sur n’importe quel réseau.

Vous pouvez commander l'UFC 248 Adesanya contre Romero Pay-Per-View aujourd'hui. Les nouveaux abonnés ESPN + paient 84,98 $ pour ce pay-per-view et 1 an d'ESPN +. Les abonnés existants ne peuvent payer que 64,99 $ pour l'événement uniquement, ou 84,98 $ pour passer d'un abonnement mensuel à un an avec l'événement.

