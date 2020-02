Comment regarder MLS 2020: Diffusez en direct tous les matchs en ligne de n’importe où

Alors que la Premier League anglaise et la Liga espagnole en sont à plus de la moitié de leur saison 2019-2020, la saison de football américain et de la Major League Soccer (MLS) ne fait que commencer. La saison régulière de la MLS 2020 débutera le samedi 29 février et se poursuivra jusqu’en octobre, lorsque les meilleures équipes de la ligue participeront aux éliminatoires de la Coupe MLS pour voir quelles deux équipes s’affronteront lors de la Coupe MLS de cette année.

Source: MLS

Continuez à lire pour découvrir comment regarder chaque match de la MLS cette saison, car nous vous montrerons toutes les meilleures options pour regarder les matchs à la télévision ou pour les diffuser en ligne.

Qu’est-ce que le MLS?

MLS, qui signifie Major League Soccer, est le plus haut niveau de football professionnel aux États-Unis et au Canada. Alors que la ligue a été fondée en 1993 dans le cadre de la candidature des États-Unis pour accueillir la Coupe du monde de football de 1994, la première saison a eu lieu plusieurs années plus tard en 1996 avec seulement 10 équipes.

Protégez-vous avec les offres ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Le premier match de championnat de la ligue connu sous le nom de Coupe MLS a été remporté par D.C. United et au cours des années qui ont suivi, D.C. United et le Los Angeles Galaxy ont remporté le plus de titres de ligue, chaque équipe remportant quatre championnats chacun. La MLS n’a peut-être pas le prestige de la Premier League anglaise ou de la Liga espagnole, elle s’est élargie au fil des ans et la ligue compte maintenant 26 équipes.

La saison MLS 2020 commencera le 29 février 2020 et se terminera le 4 octobre 2020. Cette saison marquera également la première fois que chaque équipe ne joue pas avec toutes les autres équipes au moins une fois.

Comment regarder MLS de n’importe où en ligne

Bien que les jeux MLS soient facilement disponibles aux États-Unis et au Canada, si vous cherchez à diffuser les jeux en ligne depuis l’extérieur de l’un de ces pays, vous aurez probablement besoin d’un VPN (Virtual Private Network) pour le faire en raison du blocage géographique. Pour ceux qui ne sont pas familiers, un VPN est un excellent outil qui non seulement aide à sécuriser votre connexion Internet, mais vous permet également d’apparaître facilement comme si vous étiez dans un endroit différent. Cela peut être très utile lorsque vous essayez de vous connecter à des flux qui ne sont disponibles que dans des zones spécifiques, comme celles MLS.

Il existe de nombreux VPN différents, mais nous recommandons ExpressVPN pour plusieurs raisons. Il offre des vitesses de connexion rapides, une grande variété d’emplacements de serveurs, il est très fiable et le service client est également de premier ordre. À l’heure actuelle, vous pouvez également vous inscrire et obtenir 15 mois de service pour seulement 99,95 $, ce qui représente une économie de près de 50% et vous bénéficiez également de 3 mois supplémentaires gratuits. Il existe également un tas d’autres options intéressantes à considérer, et certaines d’entre elles sont même en vente.

Une fois le VPN installé, vous pouvez facilement vous connecter à un serveur aux États-Unis ou au Canada et utiliser l’une des options de streaming ci-dessous pour vous connecter et regarder les jeux en direct en ligne.

ExpressVPN

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder tous les jeux cette saison. Profitez de cette offre douce maintenant.

Regardez MLS à la télévision aux États-Unis

Si vous vivez aux États-Unis et que vous souhaitez regarder la MLS à la télévision cette saison, vous avez beaucoup d’options pour le faire, car la 25e saison de la ligue verra un nombre record de 46 fenêtres de diffusion sur ABC, Fox, Univision et UniMás. ABC affichera 10 jeux, Fox affichera 4 jeux, Univision affichera 14 jeux et UniMás affichera 18 jeux. Étant donné que toutes ces chaînes sont diffusées gratuitement en direct, vous n’aurez pas besoin d’un abonnement au câble pour regarder les jeux qu’elles diffusent et vous pouvez même vous connecter en utilisant une antenne en direct.

Cependant, vous aurez besoin d’un abonnement à la télévision par câble ou d’un abonnement à un service de streaming pour regarder les 31 jeux qui seront diffusés sur ESPN et les 28 jeux qui seront diffusés sur FS1.

Comment diffuser en direct des jeux MLS en ligne

Si vous n’êtes pas intéressé à vous abonner à un abonnement coûteux à la télévision par câble juste pour regarder MLS cette saison, ne vous inquiétez pas car il existe maintenant un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, pour vous aider à suivre votre équipe préférée. la voie vers la Coupe MLS de cette année. Il convient également de noter que la chaîne YouTube officielle de la MLS diffusera gratuitement les temps forts du jeu tout au long de la saison.

Vous pouvez diffuser en direct MLS en ligne en vous inscrivant à fuboTV, Hulu With Live TV, Sling TV, AT&T TV Now, YouTube TV ou ESPN +. Cependant, chacun de ces services de streaming vous donne accès à différentes chaînes et tous ne vous permettront pas de regarder chaque match cette saison. Pour vous faciliter la tâche, nous avons détaillé les canaux proposés par chaque service ci-dessous.

ESPN +

ESPN + n’est que de 4,99 $ par mois, ce qui en fait l’option de streaming la moins chère pour regarder MLS cette saison et le service a les droits exclusifs de MLS Live, qui était l’ancien service d’abonnement de la ligue pour regarder des matchs hors marché. En plus de pouvoir regarder des matchs hors saison en direct, ESPN + comprend également des originaux MLS exclusifs et des émissions en studio telles que We Are LAFC et MLS Rewind. Vous ne pourrez pas regarder tous les matchs MLS en utilisant ce service, mais ses extras aident à compenser cela.

ESPN +

C’est l’un des moyens les plus simples et les plus abordables de regarder MLS 2020. Vous pouvez vous inscrire maintenant sans engagement à long terme.

Hulu avec TV en direct

Hulu With Live TV 54,99 $ par mois et vous donne accès à 67 chaînes, dont Fox dans la plupart des régions, ainsi qu’à ESPN, ESPN2, FS1 et ABC. Vous ne pourrez pas regarder les jeux MLS sur Univision et UniMás mais vous pourrez regarder deux flux simultanément et le service comprend également un DVR cloud gratuit de 50 heures au cas où vous voudriez enregistrer des jeux à regarder plus tard.

Hulu

Le forfait Live TV de Hulu est une excellente option pour une grande variété d’objectifs, y compris la diffusion en continu de la saison MLS 2020.

Fubo TV

FuboTV commence à 54,99 $ par mois et vous donne accès à Fox dans la plupart des régions des États-Unis ainsi qu’à FS1. Cependant, le service ne comporte pas ESPN ou ESPN2, vous ne pourrez donc pas regarder les matchs diffusés sur le réseau. Le plan standard vous permettra même de regarder des jeux en espagnol sur Univision et UniMás. FuboTV comprend également un essai gratuit de 7 jours afin que vous puissiez tester le service par vous-même.

Inscrivez-vous à FuboTV maintenant

Sling TV

SlingTV à partir de 20 $ par mois et vous offre trois forfaits au choix et tandis que les plans Sling Orange et Sling Blue du service sont moins chers à 20 $ pour le premier mois, puis à 30 $ après, vous aurez besoin de son plan Orange & Blue qui commence à 35 $ puis augmente à 45 $ par mois pour accéder à toutes les chaînes dont vous aurez besoin pour regarder chaque match MLS cette saison. SlingTV comprend également 10 heures de stockage Cloud DVR gratuitement ainsi que sa propre bibliothèque à la demande.

Inscrivez-vous à Sling TV maintenant

AT&T TV Now

AT&T TV Now a des plans à partir de 65 $ par mois et est l’un des services de streaming les plus chers et c’est parce que tous ses plans incluent HBO. Avec le plan Plus du service, vous avez accès à plus de 45 chaînes, dont Fox, FS1, ESPN, ESPN2, ABC et Univision, selon votre lieu de résidence. AT&T TV Now vous permet également de diffuser sur trois appareils à la fois et d’enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu avec son service DVR.

Inscrivez-vous à AT&T TV maintenant maintenant

YouTube TV

YouTube TV coûte 49,99 $ par mois et vous donne accès à plus de 70 chaînes, y compris ESPN, ESPN2, FS1 et Fox selon l’endroit où vous vivez. Si vous êtes un fan du Los Angeles FC, le service est peut-être pour vous car il vous offre une couverture exclusive des matchs de l’équipe. YouTube TV vous permet de diffuser sur trois appareils simultanément et il comprend même un DVR cloud illimité de 9 mois.

Inscrivez-vous à YouTube TV maintenant

Diffusion en direct MLS au Canada

Les fans canadiens de la MLS ont également plusieurs options pour regarder les matchs de cette saison à la télévision ou en ligne.

TSN présentera les matchs des trois équipes canadiennes, y compris chaque match des Toronto FC et des Whitecaps de Vancouver. Bien que vous puissiez regarder ces jeux à la télévision si vous êtes déjà abonné au câble, vous pouvez également vous inscrire au propre service de streaming du réseau, TSN Direct, pour 19,99 $ par mois ou vous pouvez acheter un pass journalier pour 4,99 $ s’il y a un jeu particulier que vous souhaitez regarder.

De plus, TVA Sports diffusera tous les matchs de l’Impact de Montréal cette saison et CTV diffusera huit matchs MLS à la télévision en réseau.

Combien d’équipes MLS y a-t-il?

Pour la saison 2020, la MLS comptera un total de 26 équipes grâce à l’ajout de l’Inter Miami CF et du Nashville SC. Cependant, la ligue continuera de s’étendre pour atteindre 30 équipes au cours des prochaines années. Austin et Charlotte auront chacune leur propre équipe en 2021 tandis que les équipes de Saint-Louis et Sacramento rejoindront la ligue en 2022.

Les 26 équipes actuellement dans la ligue sont regroupées en divisions en fonction de leur emplacement avec 13 équipes dans la Conférence de l’Est et 13 équipes dans la Conférence de l’Ouest.

Conférence de l’Est

Atlanta United FC

Chicago Fire FC

FC Cincinnati

Columbus Crew SC

D.C. United

Inter Miami CF

Impact de Montréal

Révolution de la Nouvelle-Angleterre

New York City FC

New York Red Bulls

Orlando City SC

Union de Philadelphie

Toronto FC

Conférence Ouest

Colorado Rapids

FC Dallas

Houston Dynamo

La Galaxy

Los Angeles FC

Minnesota United FC

Nashville SC

Portaland Timbers

Real Salt Lake

Séismes à San Jose

Seattle Sounders FC

Sporting Kansas City

Vancouver Whitecaps FC

Combien de matchs compte la saison MLS 2020?

Au total, il y aura 884 matchs en saison régulière dans la MLS cette année, car chacun des 26 clubs de la ligue jouera 34 matchs. De ces 34 matchs, 17 se joueront à domicile et 17 se joueront sur la route. Chaque équipe affrontera les autres équipes dans sa propre conférence à deux reprises, ce qui laisse 10 dates ouvertes pour jouer contre 10 des 13 équipes de la conférence opposée. À la suite de cela, chaque équipe manquera de jouer contre trois autres dans la conférence opposée à moins de se rencontrer lors de la Coupe MLS 2020.

Quel est le calendrier de la saison MLS 2020?

La saison régulière de la MLS commencera le 29 février 2020 et se terminera le 4 octobre 2020. Les éliminatoires de la Coupe MLS auront ensuite lieu d’octobre à novembre et la Coupe MLS 2020 se tiendra le 7 novembre.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.