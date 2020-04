Comment regarder NFL Draft 2020: heure de début, calendrier et première option de diffusion en direct gratuite

Alors que la plupart des grands événements sportifs ont été annulés en raison de l’épidémie de coronavirus, les fans de football attendent avec impatience le début de la prochaine saison de la ligue cet automne. Mais avant cela, les directeurs généraux et les autres officiels de l’équipe de la NFL auront la possibilité de choisir les joueurs universitaires qui rejoindront leurs rangs lors du tout premier repêchage virtuel de la ligue.

Jusqu’en 2015, New York était le siège du repêchage de la NFL pendant 50 ans, puis la ligue a décidé de commencer à organiser l’événement dans un nouvel endroit chaque année. Le projet de cette année devait initialement se tenir à Las Vegas avant la décision de mettre en place une sélection virtuelle. Désormais, les directeurs généraux des 32 équipes feront leurs choix en ligne ou par téléphone depuis leur domicile.

Pour faire de son projet virtuel une réalité, la NFL travaille avec son partenaire de longue date Microsoft qui a créé une version modifiée de son application Microsoft Teams qui sera utilisée pour la plupart des communications entre la ligue et ses équipes, y compris la sélection des joueurs. Chaque équipe aura trois personnes qui auront le pouvoir de soumettre des choix en cas de problème technique.

Le timing joue également un grand rôle dans le repêchage, car les équipes disposent d’un nombre défini de minutes pour faire leur choix à chaque tour. Au tour 1, les équipes auront 10 minutes par sélection, au tour 2, elles auront sept minutes, aux tours 3 à 6, elles auront cinq minutes et pendant le tour 7, chaque équipe n’aura que quatre minutes pour faire ses sélections.

Au cours de trois jours, il y aura 255 choix dans le repêchage de la NFL avec 32 choix au premier tour, 32 choix au deuxième tour, 42 choix au troisième tour, 40 choix au quatrième tour, 34 choix au cinquième ronde, 36 choix au sixième tour et 41 choix au septième tour. Quant à l’ordre de repêchage de la NFL, il a été déterminé à la fin de la saison dernière et il a également été modifié pour inclure des choix supplémentaires. Les Bengals de Cincinnati seront les premiers au premier tour, suivis des Redskins de Washington et des Lions de Detroit.

Que vous soyez un fan de football universitaire qui attend de voir lequel de vos joueurs préférés de la saison dernière est appelé dans la ligue cette année ou que vous êtes simplement impatient de commencer la saison NFL 2020-2021, nous vous montrerons comment regarder le projet virtuel de la NFL en ligne de partout dans le monde.

Repêchage NFL 2020 – où et quand?

Le repêchage de la NFL 2020 commencera le jeudi 23 avril et se poursuivra jusqu’au samedi 25 avril. Le premier tour se tiendra le jeudi 23 avril à 20 h. Est / 17 h Pacifique, les rondes 2 et 3 se tiendront le vendredi 24 avril à 19 h. Est / 16 h Pacifique et les rondes 4 à 7 auront lieu le samedi 25 avril à 12 h. Pacifique Est / 9 h.

Regardez le repêchage de la NFL depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons tous les détails sur la façon de regarder le repêchage de la NFL 2020 aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder le brouillon en voyage ou vivre dans un pays sans option de diffusion officielle, vous rencontrerez probablement des problèmes car votre couverture sera géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options? Voici d’autres VPN qui sont en vente en ce moment.

ExpressVPN

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder le repêchage de la NFL 2020. Profitez de cette offre maintenant!

Comment regarder le repêchage de la NFL aux États-Unis

Si vous vivez aux États-Unis et que vous souhaitez regarder le brouillon de cette année, vous aurez besoin d’un forfait câble ou d’un abonnement à un service de streaming qui vous donne accès à ABC, ESPN, ESPN Deportes ou au réseau NFL. En effet, le brouillon virtuel de la ligue sera diffusé simultanément sur les quatre réseaux du 23 au 25 avril.

Vous pouvez regarder la ronde 1 le jeudi 23 avril de 20 h à 23 h 30. Eastern (5-8: 30pm PT), Rounds 2-3 le vendredi 24 avril de 19 h à 23 h 30. Eastern (4-8: 30pm PT) et Rounds 4-7 le samedi 25 avril de 12 h à 19 h HE (9 h à 16 h HP). Si vous ne voulez pas vous inscrire au câble juste pour regarder le brouillon de la NFL 2020, ne vous inquiétez pas car nous avons répertorié tous les services de streaming qui vous donneront accès aux réseaux dont vous aurez besoin pour regarder le brouillon en direct en ligne ci-dessous.

Hulu avec Live TV – 55 $ par mois – Hulu avec Live TV vous donne accès à ABC et ESPN mais pas au réseau NFL. Le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming.

Sling TV – 20 $ pour le premier mois – Bien que Sling TV ne vous donne pas accès à ABC, le forfait Orange du service comprend ESPN et son forfait Bleu comprend NFL Network. Alternativement, vous pouvez regrouper les deux plans pour 45 $ pour avoir encore plus d’options pour regarder le repêchage de la NFL de cette année. Le service vous permet également de regarder simultanément sur trois écrans et d’enregistrer la télévision en direct avec son Cloud DVR.

YouTube TV – 49,99 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à ABC et ESPN ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et un essai gratuit de 14 jours est disponible.

AT&T TV Now – 65 $ par mois – AT&T TV Now peut être plus cher que la concurrence, mais en plus d’ABC et ESPN, vous avez également accès à HBO avec votre plan. Le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct et vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu en utilisant son DVR cloud.

fuboTV – 54,99 $ par mois – le plan standard de fuboTV comprend le réseau NFL ainsi que plus de 90 autres chaînes de télévision en direct, mais malheureusement, vous n’aurez pas accès à ABC ou ESPN. Vous avez également la possibilité de regarder deux flux simultanément et d’enregistrer jusqu’à 30 heures de contenu en utilisant la fonction DVR cloud du service.

Sling TV est votre meilleur pari

Une nouvelle promo Sling TV vous permet de diffuser gratuitement ses 50+ chaînes chaque soir à partir de 17 h. jusqu’à minuit HE. Cela signifie que vous pouvez vous connecter et regarder la plupart du brouillon sans frais pour vous, alors assurez-vous de commencer maintenant! Une fois que vous vous êtes inscrit, vous avez accès tous les soirs jusqu’à la fin de la promotion, alors assurez-vous de vous reconnecter après pour regarder plus de télévision gratuite. Vous n’avez même pas besoin d’une carte de crédit pour commencer!

Le forfait comprend plus de 50 chaînes, un DVR gratuit, une programmation à la demande et bien plus encore. Ce plan gratuit vous donnera accès à la plupart du brouillon, mais si vous ne pouvez pas manquer un moment de l’action, vous pouvez vous inscrire pour un mois d’accès Sling pour seulement 20 $.

Sling TV

Regardez le brouillon de la NFL 2020 en direct avec un abonnement GRATUIT à Sling TV.

Diffusez en direct le repêchage de la NFL au Canada

Les fans de football canadiens qui souhaitent regarder le repêchage de la NFL 2020 à la télévision peuvent le faire sur TSN et le réseau diffusera les trois jours de couverture sur TSN3. Cependant, si vous préférez diffuser le brouillon en ligne, le service de streaming DAZN est là pour vous. DAZN coûte 20 $ par mois ou 150 $ pour l’année, mais le service offre un essai gratuit d’un mois si vous voulez le tester par vous-même.

Comment diffuser le repêchage de la NFL au Royaume-Uni

Les fans britanniques du football américain pourront regarder le repêchage de la NFL 2020 en direct sur Sky Sports Action à partir de 1 heure du matin BST vendredi. Si vous êtes déjà abonné à Sky Sports, vous pouvez également diffuser l’événement en direct à l’aide de l’application Sky Go.

Cependant, si vous n’êtes pas abonné à Sky Sports, vous pouvez toujours regarder le brouillon sur NOW TV avec un Sky Sports Week Pass pour 14,99 £. NOW TV vous permet également de diffuser le brouillon de cette année sur votre ordinateur, smartphone, smart TV ou autres appareils de streaming.

Regardez le repêchage de la NFL en Australie

Si vous vivez en Australie et avez un abonnement au câble, vous pourrez regarder le NFL Draft de cette année sur Foxtel via ESPN. Le réseau diffusera le brouillon vendredi de 10h à 13h30 AEDT (couverture de jeudi) ainsi que de 17h à 20h30 AEDT (couverture de vendredi). Les manches 4 à 7 seront diffusées samedi de 16h à 20h30.

Alternativement, le service over-the-top Kayo Sports affichera également le repêchage de la NFL 2020. Le service coûte entre 25 $ et 35 $ par mois selon le forfait que vous choisissez, mais les nouveaux clients peuvent profiter de l’essai gratuit de 14 jours de Kayo Sports pour regarder le projet de cette année.

NFL Draft 2020 Order for first round

Bengals de Cincinnati

Washington DC.

Detroit Lions

Giants de New York

Miami Dolphins

Chargeurs L.A.

Panthères de la Caroline

Arizona Cardinals

Jacksonville Jaguars

Cleveland Browns

Jets de New York

Las Vegas Raiders

San Francisco 49ers

Tampa Bay Buccaneers

Denver Broncos

Atlanta Falcons

Cowboys de Dallas

Miami Dolphins

Las Vegas Raiders

Jacksonville Jaguars

Eagles de Philadelphie

Vikings du Minnesota

Patriots de la Nouvelle-Angleterre

La Nouvelle-Orléans Saints

Vikings du Minnesota

Miami Dolphins

Seattle Seahawks

Corbeaux de Baltimore

Titans du Tennessee

Packers de Green Bay

San Francisco 49ers

Les chefs de Kansas City

