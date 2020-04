Comment regarder The Bachelor Presents: Écoutez votre cœur en direct en ligne

L’amour et la musique sont deux des forces émotionnellement les plus puissantes au monde.C’est pourquoi le créateur du baccalauréat, Mike Fleiss, a décidé de combiner les deux pour le dernier spin-off de la série, The Bachelor Presents: Listen to Your Heart.

La nouvelle série de télé-réalité sur les rencontres, animée par Chris Harrison, suivra 12 hommes célibataires et 11 femmes célibataires au cours de six épisodes alors qu’ils tentent d’établir des liens entre eux grâce à la musique. C’est vrai, tous les candidats à Listen to Your Heart sont des musiciens et les dates auxquelles ils vont se concentreront sur la musique.

Une fois que les candidats à l’émission auront trouvé quelqu’un de spécial et auront décidé de devenir un couple, leur harmonie sera testée à travers une série de défis musicaux ainsi que des performances en direct qui seront jugées par certains des plus grands noms de l’industrie musicale, dont Toni Braxton, Kesha. , Jewel, Shaggy, les T Plain White et plus encore. Les couples dont les performances musicales montrent le plus d’amour et de dévouement l’un envers l’autre progresseront tandis que ceux qui ne le seront pas seront éliminés jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un couple debout.

Que vous soyez un fan de musique ou un fan de The Bachelor, Listen to Your Heart a quelque chose pour tout le monde et nous vous montrerons comment regarder le nouveau spin-off en ligne ou à la télévision de n’importe où dans le monde.

Le Bachelor présente: Écoutez votre cœur: où et quand?

The Bachelor Presents: Listen to Your Heart est un nouveau spin-off de la populaire série Bachelor d’ABC qui sera diffusée tous les lundis à 20 h HE / HE. L’épisode de la première de la nouvelle série sera diffusé le lundi 13 avril et durera deux heures. La première saison de The Bachelor Presents: Listen to Your Heart aura un total de six épisodes.

Regardez The Bachelor Presents: écoutez votre cœur de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon de regarder The Bachelor Presents: Listen to Your Heart aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder le nouveau spin-off du Bachelor lorsque vous êtes loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement bloquée géo.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options? Voici d’autres VPN qui sont en vente en ce moment.

ExpressVPN

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder The Bachelor Presents: Listen to your Heart. Profitez de cette offre maintenant!

Comment regarder The Bachelor Presents: Écoutez votre cœur aux États-Unis

Si vous vivez aux États-Unis et que vous avez une télévision, vous pourrez regarder The Bachelor Presents: Listen to Your Heart sur ABC. Étant donné que le contenu du réseau est diffusé gratuitement en direct, vous pouvez même utiliser une antenne en direct pour le regarder, si vous n’êtes pas abonné au câble. Si vous préférez diffuser The Bachelor Presents: Listen to Your Heart en ligne, vous pouvez le faire sur le site Web d’ABC, mais vous devrez vous connecter à l’aide des informations d’identification de votre câblodistributeur pour le faire.

Vous n’êtes pas intéressé à vous inscrire au câble juste pour regarder la dernière série dérivée de Bachelor? Ne vous inquiétez pas car il existe maintenant un certain nombre de services de streaming différents, tous à des prix différents, qui vous permettront de regarder l’émission en ligne. Nous avons énuméré quelques-uns de nos favoris ci-dessous pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 44,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à ABC, le service comprend ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming.

Sling TV – 20 $ pour le premier mois – Que vous choisissiez le forfait Sling Blue ou Sling Orange du service, vous aurez accès à ABC. Sling TV vous permet également de regarder sur trois écrans simultanément et d’enregistrer la télévision en direct avec son Cloud DVR.

YouTube TV – 49,99 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à ABC ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et un essai gratuit de 14 jours est disponible.

AT&T TV Now – 65 $ par mois – AT&T TV Now peut être plus cher que la concurrence, mais en plus d’ABC, vous avez également accès à HBO avec votre plan. Le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct et vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu en utilisant son DVR cloud.

Sling TV est une excellente option abordable

En plus de vous donner accès à ABC pour suivre facilement The Bachelor Presents: Listen to your Heart cette saison, Sling TV vous permet également de regarder jusqu’à 45 autres chaînes et une bibliothèque d’émissions de télévision et de films à la demande. Vous obtenez un DVR personnel pour enregistrer des émissions pour plus tard et pouvez accéder à la plate-forme de streaming à partir d’une variété d’appareils, y compris votre téléphone, tablette, Roku, Fire TV, Xbox et plus encore.

Sling TV

Regardez la nouvelle saison de The Bachelor Presents: Listen to your Heart en direct avec un abonnement abordable à Sling TV.

Diffusion en direct The Bachelor Presents: Écoutez votre cœur au Canada

Les fans canadiens du baccalauréat ont de la chance car Citytv présentera la nouvelle série tous les lundis à 20 h HE / 19 h HNE. Si vous préférez diffuser l’émission en ligne, le réseau dispose également d’une plate-forme en ligne, mais vous devrez vous connecter en utilisant les informations d’identification de votre câblodistributeur pour y accéder.

Comment diffuser The Bachelor Presents: Écoutez votre cœur au Royaume-Uni

Bien que ITVBe permette aux téléspectateurs britanniques de regarder certains épisodes de The Bachelor et The Bachelorette, malheureusement, le réseau ne diffusera pas The Bachelor Presents: Listen to Your Heart. Cela signifie que la seule façon de regarder l’émission au Royaume-Uni est de récupérer un VPN et de suivre les instructions ci-dessus.

Regardez The Bachelor Presents: Écoutez votre cœur en Australie

Comme c’est le cas au Royaume-Uni, malheureusement, il n’y a pas d’option officielle pour regarder The Bachelor Presents: Listen to Your Heart en Australie, vous devrez donc également utiliser un VPN si vous souhaitez regarder le dernier spin-off de Bachelor.

