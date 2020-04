Comment regarder The Disney Family Singalong en direct depuis n’importe où en ligne en ce moment

Si vous cherchez quelque chose pour passer du temps avec vos enfants ce soir, vous voudrez vous connecter et regarder The Disney Family Singalong dès maintenant! Ryan Seacrest organise l’événement d’une heure ce soir alors que des célébrités et leurs familles chantent certaines des chansons les plus connues de Disney.

L’événement parsemé d’étoiles mettra en vedette des tonnes de célébrités comme Demi Lovato, Elle Fanning, Tori Kelly, Ariana Grande, Michael Bublé, John Stamos, et plus encore avec des performances de classiques comme “Nous sommes tous ensemble”, “Zombies”, “Friend Like Me”, et bien plus encore.

Source: ABC

La famille Disney Singalong: quand et où

La Disney Family Singalong sera diffusée aujourd’hui, jeudi 16 avril sur ABC. L’événement d’une heure est organisé par Ryan Seacrest et débute à 20 heures. EDT. Branchez-vous et regardez-le en direct dès maintenant!

Comment regarder The Disney Family Singalong de n’importe où

Malheureusement, ABC est uniquement disponible aux États-Unis, ce qui signifie que si vous vivez ailleurs, vous ne pourrez pas vous connecter. Heureusement, l’utilisation d’un VPN facilite vraiment le changement de votre emplacement virtuel et vous donne un accès instantané à l’émission. Que vous voyagiez ou résidiez en dehors des États-Unis, c’est ce que vous devez savoir.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options, et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, sa sécurité et sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une remise de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options abordables?

Voici d’autres options en vente en ce moment.

ExpressVPN

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder The Disney Family Singalong. Profitez de cette offre maintenant!

Comment diffuser The Disney Family Singalong sur ABC aux États-Unis

Pour regarder The Disney Family Singalong, vous devez avoir accès à ABC, que ce soit via votre câblodistributeur, une antenne OTA ou un service de streaming. Il n’y a actuellement que quelques services de streaming qui offrent un accès à ABC, la meilleure option étant Hulu avec son bouquet Live TV. Si vous voulez une autre option, vous pouvez consulter AT&T TV Now ou YouTube TV. Tous ont des essais gratuits, alors assurez-vous de les vérifier et de vous inscrire pour un avant le début de l’événement afin de ne rien manquer de l’action.

Hulu avec Live TV est votre meilleur pari

Si vous souhaitez vous connecter en direct sans rien payer, le forfait Live TV de Hulu est le chemin à parcourir dès maintenant. La société offre aux nouveaux clients un essai gratuit de 7 jours du service, afin que vous puissiez regarder l’événement en direct ce soir et annuler après sans aucun souci.

Hulu avec TV en direct

Avec un essai gratuit de 7 jours, le forfait Live TV de Hulu est probablement le meilleur pari pour écouter et regarder le grand événement de ce soir en direct.

The Disney Family Singalong: Performances et plus

Ce grand événement aura de très bonnes chansons et des actes que vous voudrez vérifier. Certains d’entre eux comprennent:

“Un rêve est un souhait que votre cœur fait” – Demi Lovato et Michael Bublé

“Une cuillerée de sucre” – Little Big Town

“Soyez notre invité” – Derek Hough et Hayley Erbert, avec une apparition spéciale de Julianne Hough

“Pouvez-vous ressentir l’amour ce soir” – Christina Aguilera

“Couleurs du vent” – Tori Kelly

“Voulez-vous construire un bonhomme de neige” – Thomas Rhett

“Friend Like Me” – James Monroe Iglehart avec Broadway Company of Disney’s “ALADDIN”

“Gaston” – Josh Gad, Luke Evans et Alan Menken

“Jusqu’où j’irai” – Auliʻi Cravalho

Je ne dirai pas que je suis amoureux “- Ariana Grande

“Je veux être comme toi” – Darren Criss

“Je ferai de vous un homme” – Donny Osmond

“C’est un petit monde” – John Stamos

“Laisse tomber” – Amber Riley

“Les nécessités nues” – Erin Andrews, Bobby Bones, Carrie Ann Inaba et Marcus Scribner

“Sous la mer” – Jordan Fisher

“Vous avez un ami en moi” – Josh Groban

Il y aura beaucoup d’autres performances de groupe et des moments que vous ne voudrez tout simplement pas manquer. Assurez-vous d’être à l’écoute ce soir pour cet événement unique en son genre.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.