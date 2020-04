Comment regarder Trolls World Tour en ligne en ce moment

Les salles de cinéma peuvent être fermées, mais ce n’est pas une excuse pour renoncer à la soirée cinéma. Les enfants ont attendu patiemment (ou pas si patiemment) la suite du film d’animation à succès Trolls en 2016, et aujourd’hui, Trolls World Tour est présenté en exclusivité sur des détaillants numériques comme Vudu, iTunes et Amazon Prime pour pouvoir regarder le filmer depuis le canapé du salon sûr et confortable.

Trolls World Tour n’est pas disponible pour le moment. Tous les détaillants numériques proposent une location de 48 heures du film au prix de 19,99 $, et c’est une distinction importante que vous voudrez noter avant de dépenser votre argent. Vous pourriez reculer à l’idée de dépenser autant en location lorsque la plupart vendent entre 1 $ et 6 $, mais il serait sage de prendre également en compte le montant que vous économisez.

Imaginez emmener vos enfants voir Trolls World Tour au théâtre ce week-end. Cela coûterait-il 20 $? Peut-être 40 $? Potentiellement un peu plus selon le nombre de petits que vous apportez et si vous ajoutez du pop-corn et du soda au mélange. Avec une location, tout le monde peut regarder pour un seul billet de 20 $ – et il n’y a pas de concessions trop chères à s’inquiéter non plus.

Les premiers Trolls ont donné naissance au single à succès “Can’t Stop The Feelin” de Justin Timberlake, et sa suite cherche à surpasser le premier avec un album de confitures de bien-être, vous et vos enfants aurez du mal à vous sortir de la tête. Sortie le 13 mars, la bande originale du Trolls World Tour présente le single “The Other Side” de SZA et Justin Timberlake, ainsi que des performances d’Anna Kendrick, Anderson .Paak, HAIM, Kelly Clarkson, Dierks Bentley et Rachel Bloom.

Où regarder Trolls World Tour

Les options ne manquent pas pour ceux qui cherchent à diffuser Trolls World Tour à la maison ce soir. Préparez votre pop-corn et rendez-vous sur l’un des sites suivants pour louer le film au prix de 19,99 $. À partir de ce moment, il n’y a pas d’offres spéciales ou de réductions à noter sur la location de film, vous le trouverez donc au prix de 19,99 $ partout où vous magasinez.

Ce qui peut influencer votre décision sur l’endroit où acheter le film est la résolution dans laquelle il est disponible. Amazon Prime Video n’a que le film disponible en HD, tandis que iTunes / Apple TV montre le film en 4K. Pendant ce temps, Vudu a la possibilité de choisir entre son format propriétaire HDX et UHD pour le même coût. Vous constaterez un certain écart dans la qualité fournie par les autres détaillants où le film est également disponible à la location.

Comment fonctionnent les locations numériques?

Avec Trolls World Tour et pratiquement toutes les locations numériques de détaillants comme Amazon et iTunes, vous disposez de 30 jours pour commencer à regarder le film une fois votre achat effectué. Cependant, une fois le film démarré, vous n’aurez plus que 48 heures à partir de ce moment pour finir de regarder. Après 48 heures, le film sera supprimé de votre compte. Cela signifie que si vous commencez ce soir, les enfants pourraient profiter de toute une fin de semaine de montres avant que l’accès ne soit révoqué.

Pour le moment, on ne sait pas dans combien de temps le Trolls World Tour sera disponible en version numérique. D’autres films pour enfants tels que Sonic the Hedgehog et Onward ont été mis à disposition pour la location ou l’achat en raison de fermetures de salles de cinéma, avec Trolls étant le film étrange qui ne permet qu’une location actuellement.

