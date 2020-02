Comment regarder XFL 2020: Diffusion en direct de la semaine 2 de la nouvelle ligue de football en ligne

Le Super Bowl est derrière nous, ce qui signifie que la saison 2019 de la NFL est officiellement terminée. Si cela ne vous suffisait pas, vous serez heureux de savoir que la saison XFL vient de commencer. Cela a commencé le 8 février et durera 10 semaines. Il y aura deux matchs samedi et deux matchs dimanche alors que les équipes s’affronteront pendant la saison XFL 2020 pour voir qui sortira vainqueur.

Source: XFL

La première semaine de la saison 2020 a attiré plus de 3,3 millions de téléspectateurs sur ABC, il est donc clair que les gens voulaient voir de quoi il s’agissait. L’année dernière, l’Alliance of American Football (AAF) a attiré 2,9 millions de téléspectateurs au cours de la première semaine, mais elle est rapidement tombée par la suite. Il sera intéressant de voir comment les performances se poursuivront pour le reste de la saison.

Qu’est-ce que le XFL?

La XFL est une ligue de football d’hiver et de printemps qui a été lancée par Vince McMahon, le PDG de l’organisation de lutte de la WWE. Il a fait ses débuts en 2001 et n’a fait qu’une seule saison après avoir manqué de traction. McMahon a annoncé en 2018 qu’il ressuscitait avec quelques changements importants. Contrairement à la NFL, le X dans XFL ne représente en fait rien – juste «tout sauf la NFL».

Il existe plusieurs différences dans les bases du jeu, comme la vitesse, les règles, etc., et les saisons ne sont pas aussi longues.

Comment regarder le XFL de n’importe où en ligne

Bien que les jeux XFL soient facilement disponibles à partir des États-Unis, si vous cherchez à diffuser les jeux en ligne depuis l’extérieur du pays, vous devrez regarder un VPN. Pour ceux qui ne sont pas familiers, un VPN est un excellent outil qui non seulement sécurise votre connexion Internet, mais vous permet également d’apparaître facilement comme si vous étiez dans un endroit différent. Ceci est utile lorsque vous essayez de vous connecter à des flux qui ne sont disponibles que dans des zones spécifiques, comme celles de XFL.

Il existe de nombreux choix de VPN, mais nous recommandons ExpressVPN pour un certain nombre de raisons. Il offre des vitesses de connexion rapides, une grande variété d’emplacements de serveurs, il est très fiable et le service client est excellent. À l’heure actuelle, vous pouvez également vous inscrire et obtenir 15 mois de service pour seulement 99,95 $, ce qui représente une économie de près de 50% et 3 mois supplémentaires gratuits.

Une fois le VPN installé, vous pouvez simplement vous connecter à un serveur basé aux États-Unis et utiliser l’une des options de streaming ci-dessous pour vous connecter et regarder les jeux en direct en ligne.

ExpressVPN

Selon votre emplacement, il se peut que vous ne puissiez pas regarder facilement les jeux XFL au démarrage. Un VPN est un moyen facile de changer votre position et de vous connecter. Commencez dès aujourd’hui.

Comment diffuser en direct des jeux XFL en ligne

Tous les samedis et dimanches du 8 février au 12 avril, un match XFL aura lieu. Ils seront distribués sur quelques réseaux, dont ABC, ESPN, Fox, FS1 et FS2. Il y aura deux matchs aux heures de grande écoute jeudi en avril que vous pourrez regarder exclusivement sur Fox, et les matchs des séries éliminatoires seront à la fois sur Fox et ESPN. La saison se terminera par un match de championnat qui devrait être diffusé sur ESPN.

Vous devrez vérifier votre région pour voir quel fournisseur de streaming propose ces options de chaîne pour vous. Celles-ci varient selon le marché, mais dans la plupart des régions, vous devriez pouvoir obtenir ABC et Fox assez facilement.

Certains services proposent également des essais gratuits. Assurez-vous de les vérifier tous et de choisir celui qui vous convient le mieux.

Frayez-vous un chemin vers l’option la plus agréable

Pour une durée limitée, Sling réduit ses prix déjà abordables pour célébrer la Journée nationale Coupez le cordon, ce qui signifie que pour seulement 35 $, vous pouvez accéder à tous les jeux pendant un mois. Le service de streaming propose également deux options à seulement 20 $ chacune le premier mois, mais celles-ci sont un peu plus restrictives sur les options de chaîne, donc ne vous montreront pas tous les jeux.

Sling Orange a ESPN mais aucun des autres canaux, tandis que Sling Blue a les autres mais manque ESPN. Cependant, le plan Sling Orange & Blue les combine tous.

Fronde

À l’heure actuelle, Sling a deux de ses plans disponibles pour seulement 20 $ pour le premier mois, ou vous pouvez combiner les deux pour des options de chaînes maximales à seulement 35 $ pour le premier mois.

Hulu avec Live TV est un excellent choix

Bien que Hulu n’offre pas ABC, il offre les autres chaînes dont vous aurez besoin pour pouvoir vous connecter et regarder les jeux XFL en direct. Vous pouvez l’ajouter à votre plan Hulu actuel ou vous inscrire aujourd’hui pour seulement 54,99 $ par mois sans contrat à long terme.

Hulu

Le forfait Live TV de Hulu est une excellente option pour une grande variété d’objectifs, y compris le streaming de la saison 2020 XFL.

Vous pouvez également consulter FuboTV et profiter de son essai gratuit de 7 jours, ou essayer AT&T TV Now.

Combien d’équipes sont dans la XFL?

Pour la saison 2020, la XFL aura un total de huit équipes, qui sont divisées en deux emplacements géographiques différents. Il existe une division Est, qui comprend New York, Washington, Tampa Bay et St. Louis, ainsi qu’une division Ouest composée de Seatle, Los Angeles, Dallas et Houston.

Les noms des équipes sont:

Dallas Renegades

DC Defenders

Houston Roughnecks

Wildcats de Los Angeles

Gardiens de New York

BattleHawks de Saint-Louis

Seattle Dragons

Tampa Bay Vipers

Combien de matchs compte la saison XFL 2020?

Les équipes joueront un total de 10 matchs chacune au cours de la saison 2020. Cinq des matchs seront à domicile pour chaque équipe et cinq sur la route. Contrairement à la NFL, il n’y a pas de semaines de congé et les deux meilleures équipes de chaque division s’affronteront dans un championnat divisionnaire d’un match le week-end du 18 avril. Le match de championnat de la ligue aura lieu le 26 avril.

Vous pouvez consulter le programme complet ici.

Quels sont les classements pour la saison XLF 2020?

Il n’y a qu’une semaine de jeu dans les livres, mais le classement est déjà sorti. Nous mettrons à jour cette semaine au fur et à mesure que les choses changent, mais voici où en sont les huit équipes après la semaine 1, 2020.

Endroit

Division Est

Division Ouest

Premier

Gardiens de New York (1-0)

Houston Roughnecks (1-0)

Seconde

Battlehawks de Saint-Louis (1-0)

Battlehawks de Saint-Louis (1-0)

Troisième

DC Defenders (1-0)

Dallas Renegades (0-1)

Quatrième

Tampa Bay Vipers (0-1)

LA Wildcats (0-1)

En quoi la XFL est-elle différente de la NFL?

Vous vous demandez peut-être à quel point la NFL et la XFL sont différentes, et si cela vaut même la peine de regarder pour regarder. Les premiers stades de la XFL étaient axés sur le spectacle plutôt que sur le jeu, ce que les gens ne semblaient pas aimer à l’époque. Au fil des ans, les règles ont un peu changé, et maintenant c’est un jeu rapide avec moins de temps morts et quelques autres différenciateurs clés.

Certains d’entre eux comprennent:

Aucun point supplémentaire après les touchés. Les équipes peuvent opter pour un, deux ou trois points supplémentaires en effectuant un jeu de course à partir de différents points sur le terrain.

Seuls le botteur et le receveur peuvent se déplacer avant que le ballon ne soit attrapé lors d’un coup d’envoi. Cela se fait dans le but d’augmenter le montant des retours tout en les rendant plus sûrs

Les équipes peuvent lancer deux passes en avant sur chaque jeu, à condition qu’elles se produisent toutes deux derrière la ligne de mêlée.

Les accomplissements ne nécessitent qu’une seule partie du corps pour toucher le sol au lieu de la règle des deux pieds de la NFL. Cela signifie un seul pied, bras, coude, genou, etc.

Les heures supplémentaires se font en fusillade. Si le match se termine par une égalité, les deux équipes exécutent cinq jeux à partir de la ligne des cinq yards et obtiennent un point pour chaque score, ainsi qu’un point pour chaque arrêt défensif.

Il n’y a pas de défis de relecture, et seul le fonctionnaire de relecture peut lancer un examen

Le chronomètre ne s’arrête pas en dehors des deux dernières minutes de chaque mi-temps

L’horloge de lecture n’est que de 25 secondes au lieu de 40

Seulement deux temps morts par moitié au lieu de trois

Pouvez-vous placer des paris sur les jeux XFL?

Oui. Contrairement à la NFL, les annonceurs seront autorisés à discuter des paramètres de jeu pour les jeux en cours. De plus, le ticker à l’écran affichera l’écart de points ainsi que le sur / sous. La XFL dit qu’elle en discutera quand elle “se sentira bien”, comme au début d’un match, lorsqu’une équipe marque un touché tardif, etc.

