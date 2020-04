Comment regrouper le chat vidéo avec jusqu’à huit personnes dans WhatsApp

WhatsApp a mis à niveau sa fonctionnalité d’appel vidéo crypté de bout en bout, qui permet désormais à des groupes de huit participants au maximum de discuter ensemble, contre quatre auparavant.



WhatsApp a progressivement développé ses capacités d’appel vidéo de groupe grâce à des versions bêta, alors que les services d’appel vidéo rivaux comme Zoom, FaceTime et Skype ont explosé en popularité au milieu des mesures de maintien à domicile. Dans le même temps, Facebook a publié Messenger Rooms, permettant à jusqu’à huit personnes de se joindre à un appel de groupe.

Il existe deux façons de lancer un appel vocal ou vidéo de groupe crypté dans WhatsApp avec jusqu’à huit personnes (soit sept autres personnes, y compris vous-même). Assurez-vous simplement que vous et toute personne que vous souhaitez appeler a mis à jour la version 2.20.50 de WhatsApp, sinon cela ne fonctionnera pas.

Le moyen le plus simple de lancer un appel consiste à ouvrir une conversation de groupe active et à Appel vidéo ou Appel téléphonique dans le coin supérieur droit de l’écran. Si le groupe compte plus de huit participants, il vous sera demandé quels contacts vous souhaitez appeler, sinon l’appel démarrera automatiquement.

Vous pouvez également initier un appel de groupe WhatsApp en incluant n’importe qui dans votre liste de contacts. Suivez simplement les étapes ci-dessous.

lancement WhatsApp et sélectionnez le Appels onglet en bas de l’écran.



Appuyez sur le Appel dans le coin supérieur droit.



Sélectionner Nouvel appel de groupe en haut de la liste de contacts.



Ajoutez jusqu’à sept participants en les touchant dans vos contacts.

Une fois les participants ajoutés, appuyez sur le Appel vidéo (l’icône de l’appareil photo) ou Appel audio (l’icône du téléphone) pour lancer l’appel.



Si l’un des participants que vous avez choisi utilise une ancienne version de WhatsApp, vous en serez informé et l’appel ne se connectera pas tant qu’ils n’auront pas tous été mis à jour.

