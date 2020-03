Comment réinitialiser les paramètres d’usine de votre montre connectée Samsung

Votre smartwatch Samsung a-t-elle des problèmes de performances? Ou envisagez-vous de le vendre bientôt? Une réinitialisation d’usine peut être nécessaire. Tous les appareils portables Samsung utilisent Tizen, le propre système d’exploitation de Samsung. Donc, que vous ayez la dernière Galaxy Watch Active 2 ou une montre plus ancienne comme la Samsung Gear S3, le processus de réinitialisation d’usine sera presque identique. Nous vous aiderons avec un guide étape par étape. Voici comment réinitialiser votre montre Samsung aux paramètres d’usine.

Comment sauvegarder votre smartwatch Samsung

Avant de commencer, vous devez envisager de sauvegarder vos données. Les montres connectées peuvent ne pas contenir autant d’informations importantes que nos téléphones, mais une sauvegarde vous évite d’avoir à personnaliser à nouveau vos paramètres. Ce processus est relativement indolore sur tout portable Samsung. Voici comment sauvegarder votre smartwatch:

Ouvrez l’application Galaxy Wearable sur votre téléphone. Faites défiler vers le bas pour trouver Compte et sauvegarde section. Assurez-vous que le bon compte Samsung est connecté, puis appuyez sur Sauvegarder et restaurer, suivi par Sauvegarder les donnéesChoisissez les paramètres et les applications que vous souhaitez sauvegarder dans la liste et basculez Sauvegarde automatique activé ou désactivé. Sauvegarde bouton en bas de votre écran. Cela prendra quelques secondes. Une fois le processus terminé, vous pouvez appuyer sur Terminé et procédez à votre réinitialisation d’usine.

Nous devons cependant noter que les images et la musique enregistrées sur votre montre ne seront pas sauvegardées. Assurez-vous d’en avoir des copies ailleurs car une réinitialisation d’usine les effacera avec le reste des données de votre montre.

Comment réinitialiser votre montre Samsung aux paramètres d’usine

La réinitialisation d’usine de votre smartwatch Samsung est assez simple. Il y a trois façons de procéder: la réinitialisation d’usine directement via votre montre, l’utilisation de l’application Galaxy Wearable sur votre téléphone ou la réinitialisation matérielle via le mode de redémarrage. Voici comment fonctionne chaque méthode:

Réinitialisation d’usine de la Smartwatch

Depuis l’écran d’accueil de votre smartwatch, balayez deux fois vers la gauche pour atteindre le tiroir de l’application. Réglages icône et faites défiler jusqu’à ce que vous trouviez Général. Appuyez dessus. Faites défiler vers le bas pour trouver et sélectionner Réinitialiser option. Vous serez invité à confirmer votre choix. Appuyez sur la coche pour réinitialiser les paramètres d’usine de votre montre connectée Samsung.

Réinitialisation d’usine de l’application Galaxy Wearable

Ouvrez l’application Galaxy Wearable sur votre smartphone. Assurez-vous que votre montre est connectée via Bluetooth. Appuyez sur le Relier si ce n’est pas le cas et assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone.Une fois connecté, faites défiler vers le bas pour trouver le Général section. Appuyez dessus. Choisissez Réinitialiser parmi les options affichées. Robinet Réinitialiser.

Réinitialisation d’usine manuelle

Si votre montre connectée rencontre des problèmes de performances, vous ne pourrez peut-être pas la connecter à votre téléphone ou la réinitialiser via ses paramètres. Dans ce cas, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle manuelle.

Éteignez votre montre connectée Samsung en appuyant sur le bouton d’alimentation et en le maintenant enfoncé (généralement situé en bas à droite du cadran de la montre). S’il ne répond pas, maintenez le bouton enfoncé jusqu’à ce que la montre redémarre. Pendant qu’il redémarre, appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton d’alimentation. Cela entraînera la Sélectionnez le mode de redémarrage l’écran apparaît. Sélectionner Récupération en faisant défiler les options avec le bouton d’accueil, l’appareil redémarrera à nouveau et effectuera une réinitialisation d’usine, effaçant toutes vos données.

Voilà, ce sont toutes les méthodes que vous pouvez utiliser pour réinitialiser les paramètres d’usine de votre montre Samsung. Nous vous avons aidé à résoudre vos problèmes? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

