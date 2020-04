Comment réinitialiser un téléphone Android aux paramètres d’usine

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles vous devrez peut-être réinitialiser les paramètres d’usine de votre téléphone Android. Peut-être que votre téléphone est surchargé d’applications et fonctionne lentement, ou que vous avez téléchargé une mise à jour récente et que cela cause des problèmes avec les fonctionnalités de votre téléphone. Peut-être que vous voulez simplement le réinitialiser parce que vous vendez votre téléphone (vous devriez toujours le faire lorsque vous vendez un ancien appareil). Voici comment réinitialiser votre téléphone Android aux paramètres d’usine ou via le mode de récupération.

Comment réinitialiser votre téléphone aux paramètres d’usine depuis le menu des paramètres

Avant de commencer, sachez qu’une réinitialisation d’usine effacera toutes les données de votre téléphone. Si vous n’avez pas sauvegardé vos contacts, vos photos, vos vidéos, vos documents et quoi que ce soit d’autre (de préférence dans le cloud), vous devez le faire maintenant. Vous ne savez pas où sauvegarder vos données avant une réinitialisation d’usine? Lisez notre guide pour savoir comment procéder en premier.

Étant donné la variété des téléphones disponibles sur Android, j’utiliserai le Pixel 3a et le Galaxy A51 de Samsung comme exemples pour ce guide. Le Pixel est une bonne base de référence car le processus est presque identique sur les appareils Android One de Nokia, Xiaomi, Motorola et d’autres sociétés comme OnePlus qui conservent une interface utilisateur “standard”.

En ce qui concerne le Galaxy A51, le téléphone exécute One UI de Samsung, et avec la société étant le plus grand fabricant dans le monde d’Android par une marge considérable, il est logique de voir comment les choses diffèrent. Avec cela à l’écart, commençons.

Le moyen le plus simple de réinitialiser votre téléphone en usine est le menu des paramètres. L’emplacement de l’option de réinitialisation d’usine peut varier légèrement en fonction du téléphone que vous utilisez, mais une fois que vous avez trouvé le Sauvegarde et réinitialisation menu, vous devez être en clair.

Comment réinitialiser votre téléphone Pixel / Android One aux paramètres d’usine

Appuyez sur le Icône Paramètres depuis votre écran d’accueil ou votre tiroir d’applications.

Faites glisser vers le haut pour défiler vers le bas en bas du menu des paramètres.

Robinet Système.

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Frappé Options de réinitialisation.

Sélectionner Effacer toutes les données (réinitialisation d’usine).

Faites glisser vers le haut pour défiler vers le bas au bas de la page.

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Frappez le Réinitialiser le téléphone bouton.

Entrez votre PIN de l’appareil et sélectionnez Continuer.

Sélectionner Effacer tout.

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Votre appareil redémarrera et vous pourrez effectuer la configuration initiale comme s’il s’agissait d’un nouveau téléphone.

Comment réinitialiser votre téléphone Samsung aux paramètres d’usine

Appuyez sur le Icône Paramètres depuis votre écran d’accueil ou votre tiroir d’applications.

Glissez vers le haut pour faire défiler vers le bas de la page.

Appuyez sur le Direction générale languette.

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Frappé Réinitialiser.

Frappé Réinitialisation des données d’usine.

Faites défiler vers le bas de la page.

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Frappez le bleu Réinitialiser bouton.

Entrez votre PIN de l’appareil et appuyez sur Prochain.

Robinet Supprimer tout.

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Votre téléphone redémarrera et vous devrez recommencer le processus de configuration avant de pouvoir restaurer vos données.

Comment réinitialiser votre téléphone en usine via le mode de récupération

Si votre téléphone rencontre des problèmes avec une mise à jour ou s’il y a un dysfonctionnement qui empêche le démarrage de l’appareil, vous pourrez réinitialiser les paramètres d’usine en vous rendant en mode de récupération. À un niveau élevé, vous pourrez entrer en mode de récupération en appuyant simultanément sur les boutons d’augmentation du volume et d’alimentation.

Le processus varie légèrement en fonction de l’appareil que vous utilisez, comme nous le verrons plus tard. Avant de procéder à la réinitialisation via la récupération, vous devez connaître un mode de sécurité appelé Factory Reset Protection.

Google a déployé la protection de réinitialisation d’usine (FRP) il y a quelques années, et la fonctionnalité est désormais standard sur tous les téléphones exécutant Lollipop et au-dessus. Essentiellement, FRP garantit que quelqu’un ne peut pas simplement réinitialiser en usine votre téléphone perdu ou volé et le configurer comme nouveau en démarrant en mode de récupération. Le mode vous oblige à vous connecter à un compte Google associé à l’appareil après une réinitialisation d’usine. Si vous échouez, vous ne pourrez pas poursuivre la configuration.

D’après ce que j’ai rencontré, FRP intervient lorsque vous réinitialisez un appareil via le mode de récupération et n’est pas un problème lorsque vous réinitialisez via les paramètres. Si vous souhaitez en savoir plus sur la fonctionnalité et son fonctionnement, consultez cet excellent article sur le sujet:

Donc, si vous cherchez à vendre votre appareil et envisagez une réinitialisation d’usine, une meilleure option serait de passer par la page des paramètres susmentionnée. Si vous ne parvenez pas à démarrer sur votre appareil et avez besoin d’un moyen de réinitialiser les données, vous pouvez passer en mode de récupération. Maintenant que vous comprenez les risques, voici comment réinitialiser votre téléphone via le mode de récupération.

Comment réinitialiser les paramètres d’usine via le mode de récupération sur un téléphone Pixel / Android One

Si votre téléphone est allumé, éteignez-le.

Maintenez la touche Boutons d’alimentation et de réduction du volume. Au lieu de démarrer normalement, vous verrez “Démarrer” dans une flèche pointée sur le bouton d’alimentation. Ici, vous utilisez les boutons de volume pour faire défiler et le bouton d’alimentation pour sélectionner une option.

Appuyez sur le bouton Volume bas jusqu’à ce que vous ayez mis en surbrillance Mode de récupération.

appuyez sur la Bouton marche pour démarrer le mode de récupération.

Lorsque votre téléphone se recharge, vous devriez voir un écran qui dit “Aucune commande” avec un robot Android en détresse. Maintenez la touche boutons d’alimentation et d’augmentation du volume ensemble pour charger le mode de récupération.

À l’aide des boutons de volume pour faire défiler le menu, mettez en surbrillance Effacer les données / réinitialisation d’usine.

appuyez sur la Bouton marche pour sélectionner.

Mettez en surbrillance et sélectionnez Oui pour confirmer la réinitialisation.

Une fois la réinitialisation terminée, vous serez renvoyé au même menu du mode de récupération. appuyez sur la Bouton marche pour sélectionner Redémarrer le système maintenant.

Votre téléphone s’allumera et sera réinitialisé à ses paramètres d’usine. Votre téléphone redémarrera et vous devrez recommencer le processus de configuration avant de pouvoir restaurer vos données.

Comment réinitialiser les paramètres d’usine via le mode de récupération sur un téléphone Samsung

Si votre téléphone est allumé, éteignez-le.

Maintenez la touche Boutons d’alimentation et d’augmentation du volume simultanément. Vous devriez voir le logo Samsung suivi d’un écran “Installation de la mise à jour du système”.

Après quelques secondes, vous devriez voir un message “Aucune commande” clignoter à l’écran. Attendez 10 à 15 secondes sur cet écran et l’appareil passera en mode de récupération.

Utilisez le Boutons de volume pour faire défiler le menu et le bouton d’alimentation pour faire une sélection.

Surligner Effacer les données / réinitialisation d’usine.

appuyez sur la Bouton marche pour sélectionner.

Mettez en surbrillance et sélectionnez Oui pour confirmer la réinitialisation.

Une fois la réinitialisation terminée, vous serez renvoyé au même menu du mode de récupération. appuyez sur la Bouton marche pour sélectionner Redémarrer le système maintenant.

Votre téléphone s’allumera et sera réinitialisé à ses paramètres d’usine. La prochaine fois que vous allumerez le téléphone, vous passerez par le processus de configuration initiale comme s’il s’agissait d’un tout nouveau téléphone. Une fois configuré, vous pouvez restaurer vos données où que vous les ayez sauvegardées.

Comme mentionné précédemment, si vous réinitialisez votre téléphone via le mode de récupération, la protection de réinitialisation d’usine intervient si vous n’avez pas déjà supprimé vos comptes Google de l’appareil. Donc, si vous vendez votre appareil, assurez-vous de supprimer vos comptes Google et de verrouiller la sécurité de l’écran avant de procéder à une réinitialisation matérielle via le mode de récupération.

