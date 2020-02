Comment remapper les boutons de la fixation de bouton arrière DualShock 4

Bien que l’attachement du bouton arrière DualShock 4 soit censé être un simple module complémentaire, vous en tirerez le meilleur parti en comprenant comment remapper les boutons et définir différents profils. Bien que ce ne soit pas trop compliqué, naviguer dans l’interface OLED pour la première fois peut être un peu délicat. Voici comment vous pouvez remapper les boutons de la pièce jointe du bouton arrière DualShock 4.

Comment remapper des boutons sur la pièce jointe du bouton arrière DualShock 4

Bien que vous ne puissiez sélectionner que deux boutons différents à la fois, l’attachement au bouton arrière est un bon moyen d’avoir facilement accès à une action que vous effectuerez à plusieurs reprises dans un jeu, qu’il s’agisse de recharger dans un jeu de tir ou simplement de tirer votre équipement dans un RPG sans utiliser votre pouce.

Assurez-vous que la fixation du bouton arrière est déjà branché à votre DualShock 4.

Si ce n’est pas le cas, éteindre votre contrôleur.

Maintenant, brancher la fixation du bouton Retour.

Assurez-vous que votre contrôleur est allumé.

Cliquez au centre de l’écran OLED sur la pièce jointe.

Source: Android Central / Samuel Tolbert

Maintenez enfoncé au milieu de l’écran jusqu’à ce que le symbole de profil commence à clignoter.

Maintenant, appuyez sur les boutons de retour pour parcourir les différentes options.

Lorsque vous êtes satisfait de votre sélection, appuyez au centre de l’écran pour terminer.

Notez que lorsque vous programmez et que le symbole de profil clignote, il s’éteindra après 10 secondes d’inactivité. Si vous ne programmez pas, il s’éteindra après trois secondes d’inactivité.

Comment enregistrer différents profils

Vous n’avez pas besoin de simplement continuer de remapper les boutons pendant la lecture, car l’attachement du bouton arrière DualShock 4 peut enregistrer jusqu’à trois profils différents, chacun avec une configuration unique de boutons. De cette façon, vous pouvez conserver une configuration unique pour jusqu’à trois jeux différents.

Appuyer au centre de l’écran OLED.

Une fois que le symbole du profil clignote, appuyez rapidement deux fois pour sélectionner le profil suivant.

Pour le profil suivant, sélectionner à nouveau deux fois.

Répétez ce processus et mappez vos différents boutons jusqu’à ce que les trois profils soient personnalisés.

Une fois que vous avez configuré vos différents profils et que les boutons sont tous mappés, vous pouvez porter votre plaisir des jeux à un autre niveau. Parfois, utiliser votre pouce pour frapper plusieurs boutons différents peut être délicat, voire difficile si, comme moi, vous avez de grandes mains et essayez de sélectionner Options. Cet attachement peut aider à rendre les choses un peu plus faciles.