Comment remplacer la batterie mourante de votre iPhone – et si cela en vaut la peine

Les batteries lithium-ion modernes sont géniales. Ils sont denses en énergie, se chargent rapidement et explosent rarement. Cependant, ils ne sont pas parfaits de loin. Malheureusement, les smartphones modernes tels que les derniers iPhones n’ont pas de batteries éternelles. Donc, si la batterie de votre iPhone a abandonné le fantôme, cela vaut-il la peine et les frais de la remplacer et d’en installer une nouvelle?

Cela vaut probablement la peine de prendre une minute pour parler du moment où une batterie doit être remplacée. À chaque cycle de charge, les batteries au lithium commencent à perdre une partie de leur capacité d’origine. À un moment donné, cela peut progresser dans la mesure où votre appareil ne dure pas assez longtemps pour être utile. Les batteries au lithium-ion perdent également une partie de leur capacité à fournir une tension et une puissance de pointe. C’est pourquoi Apple limite les iPhones avec une mauvaise santé de la batterie, pour éviter les arrêts qui résultent d’une batterie qui ne peut pas produire suffisamment de puissance. Dans les deux cas, mettre une batterie neuve dans votre téléphone est une option.

Remplacement de la batterie de l’iPhone sous garantie

Si votre téléphone est toujours sous garantie – la garantie Apple par défaut dure un an et couvre les dommages et les problèmes qui ne sont pas de votre faute – et la batterie s’est dégradée, il est inutile de demander à Apple un remplacement gratuit. Apple dit qu’une perte de capacité de 20% après 500 cycles de charge complète est normale. Si la batterie de votre téléphone a plus de perte de capacité en moins de temps, vous pourriez avoir droit à un remplacement gratuit. Cela vaut la peine de se rendre dans un Apple Store pour le savoir, au moins!

Si votre iPhone est un modèle récent

Même si votre téléphone n’est plus sous garantie, il peut toujours être parfait en termes de performances. En fait, si votre téléphone est étranglé en raison de la santé de la batterie, obtenir un remplacement lui donnera une nouvelle vie. Les frais d’Apple pour les nouvelles installations de batterie sont assez raisonnables et certainement beaucoup moins chers que l’achat d’un nouveau téléphone. Dans ce cas, cela en vaut vraiment la peine.

Si vous possédez un iPhone plus récent que l’iPhone X, Apple facture 69 $ pour une batterie de remplacement hors garantie. Si vous avez un appareil plus ancien, revenant à l’iPhone SE, vous allez payer à Apple 49 $.

Le boîtier de batterie intelligent

Si le seul problème avec la batterie de votre iPhone est la capacité et non la limitation, vous voudrez peut-être simplement obtenir quelque chose comme le boîtier de la batterie intelligente pour vous guider vers votre prochain nouveau téléphone au lieu de le remplacer. C’est en fait plus cher que de remplacer la batterie par Apple – d’autant plus que la saga de la limitation de l’iPhone a vu Apple réduire son prix demandé pour la procédure.

Cependant, pour les personnes qui ne disposent pas d’un téléphone de secours, un boîtier de batterie pourrait être le chemin à parcourir. Il convient également de considérer que la capacité du boîtier s’ajoute à la capacité restante de votre batterie, ce qui peut augmenter la puissance de la batterie par rapport à une batterie interne neuve.

Envisagez un échange

Si votre iPhone arrive au point où ses performances ne vont tout simplement pas suivre le rythme, vous voudrez peut-être envisager un échange au lieu d’un remplacement de batterie. Vous n’aurez probablement pas grand-chose pour un iPhone ayant besoin d’un remplacement de batterie lors d’une vente directe. Cependant, Apple pourrait vous offrir un peu d’argent pour votre ancien téléphone afin de réduire considérablement le prix d’un modèle plus récent. Vous pouvez également essayer d’échanger votre téléphone via notre propre partenaire d’échange MyPhones Unlimited, et consultez notre guide complet d’échange d’iPhone pour plus d’options.

Remplacement de la batterie d’un iPhone autre qu’Apple

Les batteries d’iPhone tierces sont au mieux une zone grise trouble. Les batteries tierces de marques établies dotées de bons réseaux d’assistance sont probablement suffisamment sûres. Batteries génériques de provenance inconnue? Ils peuvent être carrément dangereux.

Ce n’est pas le seul facteur à considérer non plus. Les iPhones sont difficiles à ouvrir et à travailler. Avec les prix de remplacement très raisonnables d’Apple de nos jours, cela vaut probablement la peine de dépenser la petite différence de prix et de faire fouiner le fabricant d’origine à l’intérieur de votre téléphone. Étant donné le peu d’argent que cela vous fera économiser, les remplacements de batteries tiers ne valent probablement pas la peine.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: